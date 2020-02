Die Hauptrolle in Rainer Matsutanis neuer Serie spielt Rosabell Laurenti Sellers (r.), bekannt aus „Game of Thrones“. Foto: Syfy

Von Anja Hammer

Neckargemünd. Jeden deutschen Fernsehsender klapperte Rainer Matsutani ab. Doch keiner hatte Interesse an seiner Idee für eine neue Serie. "Der Stoff war ihnen ,zu besonders’", erinnert sich der Neckargemünder. Aber der 55-Jährige gab nicht auf – und hatte Erfolg: Ab Donnerstag, 5. März, läuft seine Serie "Spides" auf dem Sender "Syfy" – und zwar in 40 Ländern.

"Spides" ist im wahrsten Wortsinn Matsutanis Serie: Er hat sie erfunden, wachte über die Entstehung des Drehbuches und war am Ende auch "Show Runner". Was das bedeutet, erklärt der Neckargemünder so: "Ich hatte die künstlerische Hoheit." Von der Musik über die Kostüme bis hin zur Regie lag alles in seiner Hand. "Das ist eine mächtige Position", so Matsutani. "Aber wenn’s schief geht, bin ich auch einen Kopf kürzer."

Gedreht wurde die Serie mit der italienisch-US-amerikanischen Schauspielerin Rosabell Laurenti Sellers in der Hauptrolle in Berlin. Dafür pendelte Matsutani stets zwischen der Hauptstadt und München. Denn in der bayerischen Landeshauptstadt lebte er rund 30 Jahre mitten im angesagten Gärtnerplatzviertel. Seit Dezember 2019 ist er allerdings Neckargemünder. Statt Großstadttrubel genießt er nun mit seiner Familie die Vorzüge der 13.000-Einwohner-Stadt am Neckar. "Es ist viel ruhiger und freundlicher hier", schwärmt Matsutani. "Man grüßt sich, bleibt stehen, hält einen Plausch und gibt dem Zugezogenen Tipps."

Genau das hatte der Familienvater gesucht. Er wollte nicht, dass seine drei Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren in der Münchner Schickeria aufwachsen. Stattdessen wünschten er und seine Frau ein Haus mit Garten und die Familie in der Nähe. Er stammt schließlich aus Heidelberg, sie aus Bad Schönborn. Fündig wurde die fünfköpfige Familie schließlich in Neckargemünd. Das neue Zuhause ist direkt am Wald gelegen und auch der Neckar ist in der Nähe. "Es ist eine sehr inspirierende Umgebung", findet Matsutani. Wenn er morgens aufwache und den Nebel über den Bergen hängen sehe, dann kommen ihm schon Ideen für neue Drehbücher. "Und wer mich kennt, weiß, dass man da was Horrorartiges erwarten darf", sagt der 55-Jährige verschmitzt.

Rainer Matsutani wohnt jetzt lieber in Neckargemünd als in München. Foto: Alex

Denn auch, wenn sich in seiner Filmografie viele Krimis und Thriller finden, so sind Horror, Fantasy und Science-Fiction seine Leidenschaft. Das erklärt er damit, dass sein Vater Japaner ist und er bis zu seinem sechsten Lebensjahr in Japan aufwuchs. Dort seien diese Genres sehr geläufig und das habe ihn geprägt. Schon immer. Lachend erinnert sich Matsutani an eine Anekdote aus seiner Schulzeit am Heidelberger Bunsen-Gymnasium: "Da habe ich eine Film-AG gegründet und den Zombiefilm ,Dawn of the Dead‘ gezeigt", erzählt er. "Da gab’s sofort eine Lehrerkonferenz." Das könne er inzwischen gut nachvollziehen, meint der Neckargemünder.

Ohnehin würde er sich bei manchen Lehrern gerne im Nachhinein entschuldigen. "Ich wünschte mir, ich wäre in Englisch fleißiger gewesen", sagt Matsutani lachend. Als Schüler ahnte er aber noch nicht, dass es ihn für Dreharbeiten einmal nach Kanada, Südafrika, Venezuela, Frankreich und Spanien verschlagen würde.

Inzwischen sei die internationale Verständigung kein Problem mehr, beim Dreh von "Spides" lief beispielsweise alles auf Englisch. "Ich hatte das Glück, dass ich ganz früh in meiner Karriere an einem internationalen Projekt als Regisseur arbeiten durfte", so Matsutani. Mehr als 20 Jahre später erinnert er sich noch gerne an die Serie "Lexx – The Dark Zone", bei der er mit der inzwischen verstorbenen Hollywood-Größe Rutger Hauer arbeitete. Ohnehin hat Matsutani schon mit einigen Stars gedreht: Für den Film "Nur über meine Leiche" mit Katja Riemann, bei "666 – Traue keinem, mit dem du schläfst!" mit Jan Josef Liefers und Armin Rhode oder mit Heiner Lauterbach für "Das Papst-Attentat".

Aber in Neckargemünd zählt das nicht. Da ist Matsutani einfach nur "der Zugezogene". Und das mag er.