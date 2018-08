Region Heidelberg. (aham) Woran merkt man, dass Sommer ist? Die Antwort: Daran, dass die Sonne scheint. Aber diese Antwort wäre zu einfach. Die wahre - und viel schönere - Antwort liegt in den Bildern der RNZ-Leser. Die Natur scheint derzeit in allen Ecken und Winkeln ein prächtiges Schauspiel bereit zu halten. Man muss nur innehalten und den "Vorhang" vor dem Auge heben, um es zu genießen.

Die Geschichte vom totgeglaubten Apfel hat Verena Schneider in Wiesenbach gesehen. Auf einer Obstbaumwiese am Rande von Wiesenbach steht seit Jahren ein toter Apfelbaum. Dachte man. Doch dieses Jahr belehrte er alle eines Besseren: Ein kleines, zartes Ästlein spross am knorrigen Stamm - und trägt nun zur Überraschung aller sogar ein paar Äpflein.

Überrascht wurde auch Rainer Zimmermann aus Meckesheim. Er wollte das Abendrot in seinem Garten festhalten, als Kulisse sollten ihm die Sonnenblumen dienen. Dass am Ende aber ein solch sagenhaftes Schattenspiel herauskommen würde, hat er nicht geahnt, wie er gesteht.

Leider viel zu kurz war der Auftritt der "Königin der Nacht" in Dossenheim. Die Blüten des gleichnamigen Kaktus’ öffnen sich nämlich in der Nacht und fallen am Tag wieder zusammen. Ein Trost für Heike Jungmann und Dieter Hammersdorf: Ihre Königin auf dem Balkon schenkte ihnen gleich zwei Blüten zum Bestaunen.

Wer dagegen seine Hauswand als Bühne nutzte, das musste Günter Ehrhard erst nachschlagen. Das "haarige Etwas", wie es der Schönauer beschreibt, entpuppte sich als Raupe des Buchen-Streckfußes, auch Buchenrotschwanz genannt. Aus dem 18 Millimeter großen Winzling wird also einmal ein Nachtfalter.

Eine Premiere feiert derzeit "Kürbuja - Kürbis trifft auf Thuja" in Leimen. Von seinen großen Blättern wie beflügelt will der Kürbis hoch hinaus. Christa Metzner lässt ihn gewähren - und amüsiert sich jeden Tag über diesen ungewöhnlichen Anblick bei sich zu Hause.

Ein wuseliges Farbspiel hat Günter Ernst aus Neckargemünd jüngst fasziniert. Da erhielt nämlich die Stockrose in seinem Garten, deren Palette von Zartrosa über ein kräftige Pink bis Orange-Gelb und Knospengrün reicht, rot-schwarzen Besuch.

Wuselig ging es auch bei Klaus Mußler zu. Grüne Reiswanzen hatten sich auf dem verblühten Eibisch in seinem Leimener Garten getroffen. Die Tiere stammen ursprünglich aus den Tropen und sind durch den Handel von Südfrüchten in unseren Breitengraden gelandet.

Doch die gemeinsame Herkunft schien den Leimener Reiswanzen egal zu sein: Hier zählte mehr das Alter. Die Wanzen ändern in nur wenigen Tagen - je nach Larvenstadium - ihr Aussehen. Und ganz offenbar wollten die "Älteren", die Halbgrünen, mit den jüngeren Schwarz-Weißen nichts zu tun haben.

Nicht genug bekommen konnte Hilde Scheiwein von diesem Tagpfauenauge. Und so zückte die Leimenerin die Kamera, als er sich im Garten ihrer Freunde, den Laiers aus Altneudorf, niederließ. Übrigens: Obwohl die Flügel des Schmetterlings Augen gleichen, sucht er sich die Blüten nach dem Geruch aus.

An Kunst dachte Walter Ludwig Ebert, als er kürzlich eine Radtour durch den Odenwald machte. Der Neckargemünder, übrigens selbst Künstler, taufte den offenen Wohnwagen in Schönau spontan "Installation Camping 0.0".

Ob Kunst oder Kurioses, den Blick in die Nähe oder die Ferne, ein Bild zum Staunen oder Schmunzeln: Die RNZ-Redaktion freut sich von Fotos von ihren Lesern. Wichtig ist einzig, dass die Aufnahme in der Region rund um Heidelberg entstanden ist. Die Fotos können mit einigen erläuternden Sätzen zu Motiv und Fotograf per E-Mail gesendet werden an region-heidelberg@rnz.de