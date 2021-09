Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Bammental und Wiesenbach grenzen direkt aneinander. Doch was die Kriminalitätsbelastung angeht, liegen die beiden Gemeinden südöstlich von Heidelberg meilenweit auseinander. Das zeigt die jüngste Kriminalitätsstatistik der Polizei. Aus dieser geht Wiesenbach als sicherster Ort rund um Heidelberg hervor, in Bammental hingegen war die Kriminalitätsbelastung im vergangenen Jahr besonders hoch. Nur die Stadt Heidelberg lag noch darüber. Wie kriminell ist die Region? Die RNZ hat einmal genauer hingeschaut.

Nirgendwo im Heidelberger Umland war die Zahl der Straftaten pro 1000 Einwohner im vergangenen Jahr höher als in Bammental. Den Titel des "kriminellsten" Ortes übernahm die Elsenztalgemeinde damit von Neckargemünd, wo die Zahl der Straftaten bei 52 pro 1000 Einwohner stagnierte. Auf denselben Wert kam Eppelheim. In Bammental wurden 59 Straftaten pro 1000 Einwohner gezählt. Insgesamt wurden hier 386 Taten registriert – und damit fast doppelt so viele wie im vorangegangenen Jahr mit 199. Damit lag dieser Wert auch deutlich über dem Fünf-Jahres-Schnitt von 233.

Die Steigerung geht allerdings nicht auf ein Deliktfeld zurück, sondern verteilt sich. Eine besonders deutliche Steigerung gab es im Bereich der Diebstähle von 46 auf 123 Fälle. Aber auch bei den Sachbeschädigungen (52 statt 36), den Rauschgiftdelikten (49 statt 15) sowie den Vermögens- und Fälschungsdelikten (79 statt 50) ging es deutlich nach oben. Ebenso wurden mehr Körperverletzungen gezählt, nämlich 21 statt zwölf. Erfreulich: Die Aufklärungsquote stieg ebenfalls – von 58 auf 63 Prozent.

Doch was sind die Hintergründe? Hierzu hatte Kriminalhauptkommissar Gerhardt Mackert als Leiter des für Bammental zuständigen Neckargemünder Polizeireviers Einzelheiten im Bammentaler Gemeinderat verraten. Neben dem allgemein steigenden Trend durch Schockanrufe wie dem Enkeltrick war Bammental Zentrum einer Straftatenserie, die sich im Juli 2020 in der Region rund um Heidelberg ereignet hatte. Ein 17- und ein 19-Jähriger hatten reihenweise Autos aufgebrochen und weitere Diebstähle begangen. Beide brachten es innerhalb von drei Tagen auf rund 200 Straftaten, 70 davon in Bammental. Das Duo wurde zwischenzeitlich ebenso zu erheblichen Haftstrafen verurteilt wie der führende Kopf eines Drogenschwerpunkts, der sich über Monate in Reilsheim rund um den Rewe-Kreisel befand. Ebenfalls in diesem Umkreis fanden viele Beziehungstaten und weitere Körperverletzungen statt. Zudem hielt ein 16-jähriger Intensivtäter die Polizei auf Trab.

Etwas besser sah es in der Region in Meckesheim aus, wo die Zahl der Straftaten zwar um rund acht Prozent anstieg, aber mit 40 pro 1000 Einwohner deutlich unter dem Niveau von Bammental, Neckargemünd und Eppelheim lag. Im Mittelfeld – nämlich zwischen 30 und 40 Straftaten pro 1000 Einwohner – bewegten sich Dossenheim, Sandhausen, Leimen, Nußloch und Lobbach. Lediglich in Nußloch gab es eine deutliche Veränderung, nämlich einen Anstieg um 37 Prozent. Diese war im vergangenen Jahr vor allem auf Zunahmen bei Diebstählen, Autoaufbrüchen, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Rauschgiftdelikten sowie Vermögens- und Fälschungsdelikten zurückzuführen.

Noch besser war die Lage in Mauer, Wilhelmsfeld, Schönau und Neckarsteinach, wo sich die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr zwischen 20 und 30 pro 1000 Einwohner bewegte. Am ruhigsten schlafen können derweil die Einwohner von Heiligkreuzsteinach, Gaiberg, Spechbach und Wiesenbach. Die kleinen Orte der Region lieferten sich ein Rennen um den Titel der sichersten Gemeinde rund um Heidelberg. Letztendlich hatte Wiesenbach mit nur 16 Straftaten pro 1000 Einwohner die Nase knapp vorne. Hier sank die absolute Zahl der Straftaten von 55 auf 48. So wurden beispielsweise nur noch halb so viele Diebstähle – sieben statt 14 – registriert.

Im vergangenen Jahr hatte noch Spechbach als kleinster Ort der Region den Titel der sichersten Kommune im Heidelberger Umland inne, doch hier gab es mit 48 Prozent einen satten Anstieg der Straftaten. Die absolute Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr klingt hingegen schon wieder viel harmloser: Diese lag nämlich lediglich bei 30 ...