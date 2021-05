Region Heidelberg. (cm) Jetzt geht es schnell: Bereits am kommenden Mittwoch, 19. Mai, könnten die ersten Freibäder rund um Heidelberg öffnen. Voraussetzung ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis niedrig bleibt (siehe Seite "Rhein-Neckar"). Die Bäder in Bammental und Leimen wollen so schnell wie möglich öffnen. In Neckargemünd steht noch nichts fest.

> In Leimen ist die Eröffnung für den kommenden Mittwoch um 9 Uhr geplant. "Die finalen Vorbereitungen laufen bereits", so Markus Wittner vom Bäderpark. "Neben einer abschließenden Kontrolle aller technischen Einrichtungen werden die Wassertemperatur erhöht und der Rasen nochmals gemäht." Zudem würden umfangreiche Reinigungsmaßnahmen stattfinden sowie Hygienebeschilderung und Abstandsmarkierungen im Eingangsbereich angebracht. "Gegenüber dem Vorjahr ist die wichtigste Änderung, dass alle Badegäste vor dem Einlass einen tagesaktuellen negativen Corona-Test, einen Genesenen-Nachweis oder einen Impfnachweis vorlegen müssen", so Wittner. Auch eine Onlinereservierung soll es wieder geben.

> In Bammental soll ebenfalls am Mittwoch geöffnet werden, so Bürgermeister Holger Karl. Sowohl das Freibad als auch das Anmeldesystem seien startklar. Man plane mit drei Zeitfenstern, nach denen das Bad jeweils komplett geräumt wird.

> In Neckargemünd wird Anfang der kommenden Woche beraten und entschieden, wann das Freibad geöffnet werden kann. Ziel sei eine schnelle Öffnung, so Stadtsprecherin Petra Polte.