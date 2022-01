Region Heidelberg. (bmi/luw/cm) Das neue Jahr ist angebrochen und damit zwölf Monate, in denen in den 17 Orten der Region Heidelberg einiges passiert. Die RNZ hat in den Rathäusern der Region nachgefragt, was 2022 ansteht. Die Ergebnisse werden in unregelmäßiger Reihenfolge vorgestellt. Heute: die Bauprojekte, die 2022 rund um Heidelberg in Angriff genommen werden.

> In Bammental läuft die millionenschwere Sanierung von Hermann-Löns- und Bammertsbergweg weiter. Die Sanierung des Gymnasiums soll abgeschlossen und gleichzeitig ein Anbau begonnen werden. Auch die Erneuerungen der Elsenztalschule sowie des in der Schwimmbadstraße befindlichen Festplatzes stehen an.

Weiter gehen die Arbeiten am Dossenheimer Regenrückhaltebecken. Foto: Alex

> In Dossenheim will die Gemeinde im Ortsgebiet eine Sirenenanlage installieren und sechs kommunale Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausstatten. Im Gewerbegebiet Süd sollen vier Hektar als Erweiterungsfläche erschlossen werden, in der Hauptstraße ist ein Kanalteilstück zu sanieren. Die Erneuerung des Regenrückhaltebeckens im Kalkofental sowie des verdolten, innerörtlichen Gewässernetzes werden fortgeführt, die Sanierung der Weinbergwege abgeschlossen.

Abgeschlossen werden sollen 2022 die Arbeiten an der Eppelheimer Straßenbahn-Haltestelle „Kirchheimer Straße“. Foto: sg

> In Eppelheim hofft die Stadt im Jahr 2022 "auf den Abriss der Rhein-Neckar-Halle und den anschließenden Neubau durch die Spende unseres Ehrenbürgers Dr. Hans-Peter Wild", wie Anette Zietsch aus dem Hauptamt mitteilt. Kurz vor dem Abschluss stehen die Arbeiten an der Endhaltestelle "Kirchheimer Straße" für Bus und Straßenbahn. Ein Stück der Schwetzinger Straße werde ebenso ertüchtigt und die Erneuerung des Rathauskellers für Personal und Vereine abgeschlossen.

> In Gaiberg soll – entsprechendes Votum des Gemeinderats vorausgesetzt – mit dem Bau eines neuen Kindergartens und eines Feuerwehrhauses begonnen werden. Zudem sollen mit der Erneuerung der Landesstraße L600 bis Ende April und der Sanierung des Rathauses bis Ende des Jahres zwei Großprojekte 2022 abgeschlossen werden. Ebenfalls vor dem Abschluss steht die Erschließung des Gewerbegebiets, von April bis Oktober steht eine Kanalsanierung auf dem Festplatz an.

> In Heiligkreuzsteinach steht der Neubau des Hochbehälters Eiterbach für 2022 ebenso weiterhin auf der Agenda wie die Verbindungsleitung zum Hochbehälter Schmiedacker und die Erschließung des Neubaugebiets "Am Pfarrgarten". Zudem sind laut Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl weitere größere Projekte in Planung wie die Erneuerung des Kunstrasenplatzes und "eine größere energetische Sanierung eines öffentlichen Gebäudes".

> In Leimen nennt Stadtsprecher Michael Ullrich unter anderem die Arbeiten an der Turm- und Geschwister-Scholl-Schule sowie dem Awo-Gebäude als wichtige Bauprojekte in 2022. Der Neubau des Jugendtreffs Basket stehe ebenso an wie die Entwicklung des Sportzentrums Gauangelloch sowie die Sanierung einiger Straßen wie etwa der St. Ilgener Straße, der Rohrbacher- und Römerstraße sowie der Lenaubrücke.

> In Lobbach soll in diesem Jahr die Sanierung der Wimmersbachhalle ebenso abgeschlossen werden wie die Digitalisierung an der Grundschule Lobbach.Fertig gestellt werden soll zudem ein Wetterschutz am Friedhof Lobenfeld. Zudem stehen laut Bürgermeister Edgar Knecht der Erwerb beziehungsweise die Sanierung des Lobenfelder Kindergartens an.

> In Mauer wird die Fortsetzung der bereits begonnenen Generalsanierung der Sport- und Kulturhalle "uns im ganzen Jahr 2022 weiterhin beschäftigen", wie Bürgermeister John Ehret mitteilt. Weitere Projekte werden bei einer Klausurtagung des Gemeinderats im Februar besprochen.

> In Meckesheim listet Bürgermeister Maik Brandt aus dem "randvollen Auftragsbuch" der Gemeinde folgende Projekte auf: die Sanierung des Alten Rathauses, der Neubau des evangelischen Kindergartens, der Verkehrskreisel an der Eschelbronner Straße, Brücken- und Kanalsanierungen und die Neuanlage eines Urnenhains auf dem Meckesheimer Friedhof. Im Zuge der anstehenden Ortskernsanierung Mönchzells sind etwa Ausbau und Sanierung der Hauptstraße, der Bau eines Seniorenheims, die Weiterentwicklung des Neubaugebiets "Hummelberg II", der Abbruch der Mühlstraße 12 sowie Ertüchtigungen des katholischen Kindergartens und der Grundschule geplant. Am Friedhof sollen die bestehende Stelenanlage ergänzt, zwei weitere Bäume gepflanzt und eine zusätzliche Sitzgelegenheit aufgestellt werden.

> In Neckargemünd hält die Stadt trotz der inzwischen massiven Verzögerungen an dem umstrittenen Neubau des Feuerwehrhauses im Stadtteil Dilsberg fest. Dieser soll wenn möglich begonnen werden, es stehen aber Entscheidungen über Petitionen von Anwohnern aus. Die Erschließung des möglichen Baugebiets Haager Feld im Stadtteil Mückenloch hängt davon ab, ob für die vom Landkreis geforderte getrennte Entwässerung für Schmutz- und Niederschlagswasser eine Lösung gefunden wird. Die Stadt will außerdem die Lärmaktionsplanung umsetzen, Photovoltaikanlagen auf stadteigenen Dächern oder Freiflächen bauen und mit dem Aufbau eines Sirenennetzes zum Bevölkerungsschutz beginnen.

> In Neckarsteinach wird die Ertüchtigung der Kanäle – Großteile des Abwassernetzes gelten seit Jahren als Sanierungsfall – fortgesetzt.

> In Nußloch läuft die Tiefbaumaßnahme "Ortsmitte III" weiter, für die Schillerschule werden die Planungen fortgeführt und die Baumaßnahmen beim "Flickbau" in der Kaiserstraße 16 beginnen. Zudem werden die Planungen für die Massengasse 91 fortgesetzt, ebenso sollen die Planungen für die Gebäude in der Straße "Allming" mit den Hausnummern 6 und 8 mit einem Beratungsangebot über die Landsiedlung weiter vorangetrieben werden: "Hier werden in Kürze die Beratungsfirmen beauftragt", so Bürgermeister Joachim Förster.

> In Sandhausen soll die über sieben Millionen Euro teure energetische Sanierung des Friedrich-Ebert-Gymnasiums ebenso fertiggestellt werden wie die im Ansatz mit 2,8 Millionen Euro veranschlagte Sanierung der Hardtwaldhalle.

> In Schönau steht die Fertigstellung und Einweihung des Bürgerhauses am Marktplatz an. "Sofern entsprechende Fördermittel erhalten werden, ist der Beginn der Sporthallensanierung im Oberen Tal geplant", so Bürgermeister Matthias Frick.

> In Spechbach sollen der Neu- und Umbau des Feuerwehrhauses abgeschlossen und das Gewerbegebiet Bocksberg erschlossen werden.

> In Wiesenbach steht der Neubau für Schule und Kindergarten vor dem Abschluss: Laut Bürgermeister Eric Grabenbauer soll das Gebäude am 24. September mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht werden.

> In Wilhelmsfeld plant "High Speed Rhein-Neckar (fibernet)" im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde den Ausbau mit einem Glasfasernetz. Die Ausschreibung ist fürs Frühjahr geplant, auch der Baubeginn ist laut Gemeindeverwaltung noch in diesem Jahr vorgesehen.