Region Heidelberg. (cm) Wie viele Menschen haben sich in den Orten der Region seit Beginn der Pandemie schon mit dem Coronavirus angesteckt? Und wie viele gelten als derzeit infiziert? In absoluten Zahlen ist das bedingt aussagekräftig. Interessant wird es beim Blick auf das Verhältnis zur Einwohnerzahl. Der Anteil der Infizierten ist rund um Heidelberg nämlich durchaus unterschiedlich.

Bemerkenswert ist, dass sich laut den Gesundheitsämtern des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße im Schnitt im direkten Heidelberger Umland seit Beginn der Pandemie 3,13 Prozent aller Einwohner infiziert haben. Das ist jede 32. Person. Etwas mehr sind es mit 3,32 Prozent im Rhein-Neckar-Kreis, deutlich weniger aber mit 2,75 Prozent im Heidelberger Stadtgebiet. Gering ist der Unterschied beim Anteil der aktiven Fälle – also der Personen, die derzeit infiziert sind.

Die meisten Infizierten im Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Region gab es bisher in Lobbach. Hier haben 4,19 Prozent – also etwa jeder 24. Einwohner – schon eine Infektion durchgemacht. Dass das Infektionsgeschehen dort gerade hoch ist, zeigt auch der Anteil der aktiven Fälle mit 0,51 Prozent. Es gibt Infektionen in mehreren Familienverbünden. Die absoluten Zahlen sind weniger erschreckend: Bisher haben sich 101 der rund 2400 Einwohner angesteckt, aktuell infiziert sind zwölf. Ebenfalls hoch ist die Quote in Leimen, Bammental und Schönau, wo es größere Ausbrüche zum Beispiel in Seniorenheimen gab. Niedrig ist sie in Wiesenbach, Dossenheim und Gaiberg, wo sich bisher nur 1,84 Prozent der Einwohner infiziert haben.