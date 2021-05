Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Gemeinderäte sind in den Kommunen die Vertreter der Bürger. Doch wie können Bürger eigentlich mit Gemeinderäten in Kontakt treten? In manchen Orten der Region ist dies gar nicht so einfach, da auf den Internetseiten der Städte und Gemeinden mal mehr und mal weniger und teilweise auch gar keine Kontaktdaten zu finden sind. Warum gibt es diese Unterschiede?

Unlängst meldete sich ein Leimener bei der RNZ, der die Räte der Großen Kreisstadt wegen eines privaten Anliegens kontaktieren wollte. Da er auf der Internetseite der Stadt keine Kontaktdaten fand, bat er im Rathaus darum, dass er die Kontaktadressen der Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat erhält. Dies sei aber abgelehnt worden mit der Begründung, dass die Räte einer Weiterleitung der Adressen nicht zugestimmt hätten. Eine Weiterleitung würde über die Stadt erfolgen. "Da stellt sich die Frage, ob dies vereinbar ist mit den demokratischen Grundsätzen einer offenen und transparenten Verwaltung", meint der Leimener und fragt: "Wieso darf ein Bürger nicht mit einem gewählten Volksvertreter in direkten Kontakt treten?"

> In Eppelheim, Nußloch und Wilhelmsfeld finden Bürger keinerlei Kontaktdaten auf den kommunalen Internetseiten. Eppelheims Stadtsprecher Christoph Horsch erklärt, dass die Begeisterung dafür bei den Räten sich schon in der vorangegangenen Legislaturperiode in Grenzen gehalten habe. Ein Kompromiss könnte eine @eppelheim.de-Adresse für jeden Stadtrat sein, die dann auch auf das private E-Mail-Postfach weitergeleitet werden könne. Dies wolle man noch dieses Jahr in Angriff nehmen. Auf der Homepage der Stadt seien aber die Seiten der Parteien verlinkt, wo es Kontaktdaten gebe, so Horsch. Auch die Stadt leite Anfragen an Fraktionsvorsitzende weiter. Irgendwie klappe es immer.

In Nußloch war es der ausdrückliche Wunsch der Gemeinderäte, dass Anfragen über die Verwaltung weitergeleitet werden, berichtet Bürgermeister Joachim Förster. Dies geschehe auch regelmäßig. Es sei auch sinnvoll, dass die Verwaltung Bescheid wisse und reagieren könne. Nicht im Internet, aber im örtlichen Amtsblatt seien auch Kontaktdaten der Fraktionen veröffentlicht. In Wilhelmsfeld leitet die Gemeinde Anfragen ebenfalls an die Räte als "Postbote" weiter. Da die Homepage der Gemeinde erneuert wurde, seien auf dieser keine Kontaktdaten zu finden, so Bürgermeister Christoph Oeldorf.

> In Bammental, Dossenheim, Leimen und Lobbach erfahren die Bürger immerhin die Wohnadressen der Räte. In Bammental leitet die Gemeinde laut Bürgermeister Holger Karl Anfragen an Räte weiter und in Lobbach verweist Rathauschef Edgar Knecht darauf, dass weitere Kontaktdaten problemlos im Internet zu finden seien: "Es gibt ja Google." E-Mail-Adressen und Telefonnummern könnten sich zudem auch mal ändern.

> In Neckargemünd, Neckarsteinach, Schönau und Heiligkreuzsteinach gehen die Rathäuser sogar noch einen Schritt weiter. Hier findet man neben der Wohnadresse auch Telefonnummern. In Heiligkreuzsteinach ist sogar die Privatnummer von Sieglinde Pfahl zu finden. "Ich werde permanent auch zu Hause und auf dem Handy angerufen", erzählt die Bürgermeisterin. "Wir wollen erreichbar sein – darunter verstehe ich Bürgernähe." So sei sie auch schon samstags angerufen worden, um einen Nachbarschaftsstreit zu schlichten. "Es ist doch schön, wenn man helfen kann", sagt Pfahl. Vor Telefonterror habe sie keine Angst: "Das gibt es bei uns auf dem Dorf nicht."

> In Gaiberg, Mauer und Spechbach finden die Bürger auch Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Räte, wobei in Spechbach die Wohnadressen fehlen. "Wer für ein öffentliches Amt zur Verfügung steht, will auch den Kontakt zu Bürgern", meint Gaibergs Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. Ihr Mauermer Amtskollege John Ehret sieht es nicht als Aufgabe einer Gemeindeverwaltung an, "Briefkasten" für die Räte zu sein.

> In Meckesheim und Sandhausen wurden kreative Lösungen gefunden, um Kontakt zu Gemeinderäten zu ermöglichen. Hier finden Bürger zwar Wohnadressen und Telefonnummern, aber keine privaten E-Mail-Adressen. Dafür wurde in Sandhausen ein Kontaktformular eingerichtet, das Anfragen direkt an die Räte weiterleitet, wie Bürgermeister Georg Kletti erklärt. In Meckesheim wurde eine ähnliche Lösung gefunden. Hier können Bürger E-Mails an die Räte an eine eigens eingerichtete @meckesheim.de-Adresse schicken.

> In Wiesenbach wird derweil das "volle Programm" geboten. Neben Wohnadresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse gibt es hier auch noch die Geburtsdaten und den Beruf der Räte. Mehr geht nicht.