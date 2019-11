Von Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Das Weihnachtsfest eilt mit großen Schritten heran. Deutliche Indizien dafür sind neben dem bereits seit Wochen in den Supermarktregalen lockenden Lebkuchen und Spekulatiuskeksen auch das Aufstellen der Christbäume in den Gemeinden und das Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung. Das allerwichtigste Indiz für das nahende Fest sind aber natürlich die Weihnachtsmärkte, die am Freitag und am Wochenende in der Region rund um Heidelberg starten. Glühwein, Punsch, Waffeln und Crêpes versüßen den Ersten Advent. Die RNZ bietet im Folgenden, soweit bekannt, eine Übersicht.

Dossenheim

Die katholische Pfarrgemeinde St. Pankratius mit ihren Vereinen und Organisationen veranstaltet am Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, einen Adventsmarkt auf dem Kirchplatz. Los geht’s am Samstag mit einer Andacht in der Kirche, anschließend wird der Markt eröffnet. Weiter geht das festliche Treiben am Sonntag um 14 Uhr mit dem evangelischen Posaunenchor. Die „Singmäuse“ von St. Augustinus singen anschließend Lieder in der Kirche. Es folgen Beiträge durch den St. Pankratius-Kinderchor, den Singkreis, den Jugendchor und den Kirchenchor. Die Pfarrmusik lockt mit adventlichen Melodien und zweimal schaut der Nikolaus vorbei. Im Pfarrhaus gibt es eine Ausstellung und einen Verkauf peruanischer Krippen.

Gaiberg

Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel übernimmt am Samstag, 30. November, um 15 Uhr die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes im Rathaus- und Schulhof. Musikalisch unterstützt wird sie dabei vom Musikverein Gaiberg. Um 15.30 und um 17 Uhr führt der Kindergarten „Bergnest“ ein Theaterstück im Bürgerforum auf. Zwischendurch erklingen Weihnachtslieder und -musik auf dem Schulhof. Beteiligt sind der Kirchenchor, Schulkinder und der Posaunenchor. Um 17.30 Uhr singen zudem der MGV „Sängerbund“ und „Choral Community“. Im ersten Obergeschoss der Schule veranstalten die Schulkinder von 16.30 bis 18.30 Uhr einen Flohmarkt. Bereits ab 15 Uhr gibt es im Lesezimmer der Schule zudem einen Bücherflohmarkt.

Leimen

Der Georgimarktplatz im Herzen der Stadt wird am Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, zum Anziehungspunkt für Groß und Klein. Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag von 14 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr statt. Ein Vertreter der Stadt wird den Markt pünktlich um 14 Uhr musikalisch umrahmt vom Posaunenchor Leimen eröffnen, anschließend singt der Kinderchor der Musikschule Weihnachtslieder. Um 18.30 Uhr unterhält zudem die Stadt- und Feuerwehrkapelle Leimen mit weihnachtlich-festlicher Musik. Der Sonntag hat um 16 Uhr einen Auftritt des MGV 1867 Leimen zu bieten, ab 16.30 Uhr übernimmt dann der Sängerbund der Vereinsgemeinde Zementwerk. Um 17 Uhr dürfen sich die Besucher auf Weihnachtslieder des Musikvereins St. Ilgen freuen. Um 18 Uhr tritt außerdem der Schulchor der Turmschule auf. Die kleinen Weihnachtsmarkt-Besucher können sich auf den Nikolaus freuen. Wann und wo er auftaucht, ist allerdings ein gut gehütetes Geheimnis.

Meckesheim

Rund ums Rathaus und entlang der Friedrichstraße wird am Freitag und Samstag, 29. und 30. November, wieder einiges geboten: Vorweihnachtliche Stimmung ist beim Meckesheimer Adventsmarkt in der Ortsmitte garantiert. Bürgermeister Maik Brandt und Sybille Vogt, Vorsitzende der Meckesheimer Vereinigung der Selbständigen, eröffnen das Treiben um 18 Uhr auf dem Marktplatz. An ihrer Seite haben sie dabei lautstarke Unterstützung durch das Große Blasorchester und das Jugendorchester des Musikvereins Meckesheim. Am Stand des Meckser Kerwevereins wartet der Nikolaus um 18.30 Uhr auf die kleinen Adventsmarkt-Besucher. Für musikalische Unterhaltung sorgt um 19 Uhr die „Ten Sing Gruppe“ des CVJM Meckesheim. Mit einem Platzkonzert des Posaunenchors wird das Programm am Samstag um 17 Uhr fortgesetzt, bevor der Nikolaus dem Meckser Kerweverein-Stand um 17.30 Uhr einen zweiten Besuch abstattet. Mit dem Programm „Christmas Rock“ heizt die Musikschule Neckargemünd ab 18 Uhr die Stimmung an. Am Samstag hat der Markt von 18 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 16 bis 23 Uhr.

Neckargemünd

> Mückenloch: Alle Jahre wieder findet der Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, auf dem Mückenlocher Dorfplatz statt. Am Samstag um 17 Uhr geben Bürgermeister Frank Volk und Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser den offiziellen „Startschuss“ für den vorweihnachtlichen Trubel. Mit von der Partie ist die Trachtenkapelle, die musikalisch unterstützt. Mit weihnachtlichen Weisen wird die Adventszeit eingeläutet, alle Verkaufsstände sind bereits ab 16 Uhr geöffnet. Am Sonntag öffnet das Markttreiben um 12 Uhr. Ab 14 Uhr gibt es verschiedene Darbietungen auf der Marktbühne, angefangen mit dem Chor der neuapostolischen Kirchengemeinde. „Christmas Rock“, ein Ensemble der Orchesterschule Neckartal, spielt im Anschluss fetzige Weihnachtsstücke. Um 16 Uhr singen die Kindergartenkinder Weihnachtslieder. Mario Cetto begleitet die Lieder auf der Gitarre. Zur Belohnung erwartet die Kinder der Nikolaus. Klein und Groß sind derweil zu Kaffee und Kuchen vom evangelischen Kirchenchor in den Sitzungssaal eingeladen.

> Waldhilsbach: Der Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof beginnt am Samstag, 30. November, um 14 Uhr. Veranstalter sind die örtlichen Vereine, der OGV, der HAO, die Jugendabteilungen der Feuerwehr und der SV 08 Waldhilsbach. Von 14 bis 16.30 Uhr findet im Sängerheim ein Tauschmarkt unter anderem mit Bekleidung, Büchern und funktionierenden Haushaltsgegenständen statt. Der Künstler Adelio Marinelli stellt einige seiner Werke aus. Von 15 bis 18 Uhr können Besucher unter fachkundiger Anleitung von Bernhard Keilhauer und Stefan Lutz ihre Adventskränze selbst binden. Für Rohlinge, Zweige und Draht ist gesorgt. Um 17 Uhr stimmen Grundschüler und der Hohner-Akkordeon Verein gemeinsam auf die Adventszeit ein. Auch der Nikolaus hat seinen Besuch auf dem Schulhof zugesagt. Enden wird der Weihnachtsmarkt gegen 24 Uhr.

Neckarsteinach

Traumhaft unter den vier Burgen gelegen eröffnet am Samstag um 15 Uhr der Neckarsteinacher Weihnachtsmarkt. Bürgermeister Herold Pfeifer hat bei der Eröffnung auf der Bühne beim Schwanenparkplatz die Vierburgenkönigin Laura I. sowie deren Burgfräulein Carolin an seiner Seite. Außerdem mit von der Partie ist der Kinder- und Jugendchor der Herz-Jesu-Gemeinde mit adventlichen Liedern. Zur weihnachtlichen Stimmung tragen auch die Jagdhornbläser sowie das Jugendensemble der Musikfreunde Neckarsteinach bei. Gute Tradition ist der Besuch der Musikschule Neckargemünd mit ihrer alljährlichen „Christmas Rock Tour“. Am Samstag um 18 Uhr tritt die Musikgruppe „Wolkenflug“ auf und lädt mit ihren Liedern zum Mitsingen ein. Am Sonntag um 17 Uhr können Besucher zudem den Zyklus für Bläserchor, Stimmen, Orgel und die Glocken von Herz-Jesu in der katholischen Kirche hören. Der Weihnachtsmarkt hat am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Da es in Neckarsteinachs Altstadt nur eine begrenzte Zahl an Parkplätzen gibt, wird empfohlen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Der Bus 735 zum Beispiel verkehrt von Heidelberg ins Steinachtal und zurück.

Nußloch

Der Verbund Nußlocher Selbständiger lädt von Freitag bis Sonntag, 29. November bis 1. Dezember, zum Benzenickel Bazar auf dem Lindenplatz ein. Am Samstag ab 15.30 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr lockt hier ein Märchenzelt die kleinen aber auch großen Besucher. Die Freunde der Gemeindebibliothek Nußloch lesen Märchen vor. Die Stände des Bazars öffnen am Freitag um 17 Uhr, dazu stimmt der Jugendchor der Musikschule Nußloch um 18 Uhr mit Liedern auf die Adventszeit ein. Die offizielle Eröffnung erfolgt dann um 18.25 Uhr durch Rathauschef Joachim Förster. Ab 19 Uhr treten zunächst der Bläserkreis Odengau auf und anschließend die Gruppe „Who cares“. Marktende ist wie auch am Samstag um 22 Uhr. Am Samstag öffnet der Markt dafür bereits um 15 Uhr, ab 16 Uhr spielt der Musikverein 1875 und um 16.30 Uhr kommt mit dem Benzenickel der Namensgeber des Bazars höchstpersönlich zu Besuch. Um 18 Uhr erzählen Pfarrer Mager und Uwe Friedemann Adventsgeschichten in der evangelischen Kirche, um 19.15 Uhr steht die Band „Clou“ auf der Bühne. Am Sonntag geht’s um 11.15 Uhr los, musikalisch begleitet vom evangelischen Posaunenchor. Um 15.30 Uhr unterhält der Musikzug des KCN und um 17 Uhr schaut der Benzenickel erneut vorbei. Den programmatischen Schlusspunkt bildet die große Nieten-Verlosung. Um 19 Uhr endet der Markt.

Spechbach

Das Weihnachtsdorf öffnet am Samstag, 30. November, von 14 bis 22 Uhr seine Pforten auf dem Rathausplatz. Die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Guntram Zimmermann umrahmt durch die Kinder der Grundschule findet um 14 Uhr statt. Eine „After-Weihnachtsdorf-Party steigt ab 22 Uhr im FC-Clubhaus.

Wilhelmsfeld

Rund um die evangelische Kirche findet am Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, der Wilhelmsfelder Weihnachtsmarkt statt. Am Samstag lockt der Budenzauber von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr. An beiden Tagen gibt es ein vielfältiges Programm mit gemeinsamem Singen und Musizieren, an dem sowohl Künstler und Chöre als auch Kinder beteiligt sind. Spätestens die majestätischen Klänge des Posaunenchors sollten dann auch den Nikolaus mit seinen Engeln herbeilocken. Dazu tanzen die Weihnachtswichtel und es gibt jederlei Möglichkeiten ein paar ausgelassene Stunden zu verbringen. Mitveranstalter sind neben der evangelischen Kirchengemeinde die Bücherei Wilhelmsfeld sowie der „Eine-Welt-Laden“.