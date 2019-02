Manfred Watzlawek mit seinem Feinstaubsensor in Mauer. Nicht nur dort, sondern in der ganzen Region schnalzten am 2. Februar die Werte in die Höhe - die Ursache ist unklar. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Manfred Watzlawek traute seinen Augen nicht. Am Morgen des 2. Februar - ein Samstag - war der 61-Jährige aus Mauer gerade in Wiesenbach und half einem Bekannten, einen Feinstaubsensor an dessen Haus anzubringen. Damit kennt sich Watzlawek aus, betreibt er doch selbst einen solchen Sensor bei sich zu Hause. "Beim ersten Blick auf die Messdaten sah es noch normal aus", berichtet er. Doch dann stiegen die Messwerte plötzlich immer weiter an - auf Werte, wie sie sonst nur an Silvester vorkommen, wenn Raketen und Böller Unmengen von Feinstaub in die Atmosphäre blasen. Watzlaweks Vermutung: Der Anstieg könnte mit dem gleichzeitigen Chemieunfall im Heidelberger Stadtteil Wieblingen zu tun haben, der mit einer Katastrophenwarnung und einer Autobahnsperrung einherging. Das schließen die Behörden jedoch aus.

Den Feinstaubsensor bei sich zu Hause hat Manfred Watzlawek bereits vor anderthalb Jahren installiert. Sein Engagement geht auf die Bürgerinitiative "Pro Schneeberg" zurück. Diese wehrte sich vor einigen Jahren gegen die Erweiterung des Steinbruchs in Mauer. Damals gab es Prognosen für Feinstaub durch den Abbau von Gestein, erinnert sich Watzlawek. Diese wollten er und seine Mitstreiter, auch von den örtlichen Grünen, mit den Sensoren überwachen.

"Feinstaub sieht man nicht und die Messwerte sorgen für eine gewisse Beruhigung, weil sie nicht so dramatisch sind wie vermutet", berichtet der Mauermer. In aller Regel liegen die Messwerte für Partikel der Kategorie PM 10 - diese sind kleiner als ein 10.000 stel Millimeter - und für die noch kleineren und gefährlicheren PM 2,5-Partikel in der Region unter dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft als Jahresmittelwert.

"Je mehr Sensoren es gibt, desto eher können lokale Ereignisse ausgeschlossen werden", sagt Watzlawek. Denn schon der rauchende Schornstein des Nachbarn könne die Werte in die Höhe treiben. Der Sensor spiele dann verrückt. Der frühere Maschinenbauingenieur und selbstständige Energieberater räumt ein, dass die einfachen Lasersensoren nicht mit professionellen Stationen direkt vergleichbar sind: "Aber man erkennt sehr wohl Ausschläge: Wenn die Werte in die Höhe schnalzen, dann stimmt etwas nicht."

Hintergrund > Bei luftdaten.info handelt es sich um ein Netzwerk von Feinstaubsensoren, die von Privatpersonen installiert und betrieben werden. Die Messwerte werden direkt in das Netzwerk eingespeist, sodass diese für jedermann über das Internet abrufbar sind. Das Netzwerk hat seinen Ursprung in Stuttgart, wo bekanntlich hohe Feinstaubwerte bestehen. Allerdings gibt es längst [+] Lesen Sie mehr > Bei luftdaten.info handelt es sich um ein Netzwerk von Feinstaubsensoren, die von Privatpersonen installiert und betrieben werden. Die Messwerte werden direkt in das Netzwerk eingespeist, sodass diese für jedermann über das Internet abrufbar sind. Das Netzwerk hat seinen Ursprung in Stuttgart, wo bekanntlich hohe Feinstaubwerte bestehen. Allerdings gibt es längst nicht nur dort Sensoren, sondern in ganz Deutschland. Auch in der Region Heidelberg beteiligen sich Privatpersonen mit Messgeräten an ihren Häusern - so zum Beispiel in Neckargemünd, in Sandhausen, in Nußloch, im Leimener Stadtteil Gauangelloch und im Schönbrunner Ortsteil Haag. Auch in Heidelberg gibt es mehrere Sensoren. Unter der Adresse https://heidelberg.maps.luftdaten.info sind die Messergebnisse jeder Station der vergangenen sieben Tage abrufbar. Die Betreiber können noch länger zurück Daten ansehen. Die rund 60 Euro teuren Sensoren bestehen aus einem Rohr, der Messeinheit, einem Funküberträger sowie einem Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät. Alle zweieinhalb Minuten wird die Konzentration von Feinstaub über einige Sekunden lang gemessen, berichtet Manfred Watzlawek, der einen Sensor in Mauer betreibt. Die Stromkosten im Jahr würden etwa 2,50 Euro betragen. cm

Und das war am Morgen des 2. Februar definitiv der Fall. Die Kurven gingen an diesem Morgen sprunghaft nach oben - und zwar nicht nur in Mauer, sondern an allen anderen Sensoren des Netzwerks von luftdaten.info in der Region. Watzlawek spricht von einem "plötzlichen massiven und zeitgleichen Anstieg parallel an diversen Orten". Es wurden bis zu 300 Mikrogramm pro Kubikmeter für die "größeren" PM 10-Partikel erreicht und bis zu 60 Mikrogramm für die kleineren PM 2,5-Partikel. Zwar war es sehr neblig, was immer höhere Messwerte zur Folge habe. Doch da diese Wetterlage auch schon an den Tagen zuvor bestand, könne dies die Anstiege nicht begründen. Noch größer sind die Ausschläge der Sensoren im Heidelberger Stadtgebiet. Hier kletterten die Werte bis auf 400 Mikrogramm.

Besteht also ein Zusammenhang mit dem Chemieunfall beim Unternehmen Rematec in Wieblingen an diesem Morgen, bei dem das Lösungsmittel Toluol frei wurde? Die RNZ fragte bei der Stadt Heidelberg nach. "Nach unserer Kenntnis enthielt die Wolke überwiegend leicht flüchtige, flüssige Stoffe und keine Partikel", teilte Sprecherin Christiane Calis mit. "Die Wolke wird vermutlich von keiner Messstation registriert worden sein." Ein viel besserer Indikator, der kein Messgerät erforderte, sei der charakteristische Geruch gewesen, der jedoch nur in der Umgebung des Austrittsorts wahrgenommen werden konnte.

Die Daten der Luftmessstation in der Berliner Straße für Schwebstaub, der vergleichbar mit Feinstaub sei, würden unter dem Grenzwert für das Tagesmittel liegen. Allerdings lasse sich am 2. Februar ein "deutlicher Anstieg der Abgas-Konzentration bei einem Rückgang der Windgeschwindigkeit auf zeitweise nahezu Windstille" erkennen, so Calis. Stickstoffmonoxid und -dioxid seien aber nicht in der Wolke enthalten gewesen.

"Offenbar lag eine sogenannte Inversionswetterlage mit sehr schlechten Luftaustauschbedingungen vor", erklärt die Stadtsprecherin. "Da solche Wetterlagen meist großräumig auftreten, dürfte das der Hauptgrund für erhöhte Konzentrationen von Luftverunreinigungen in der ganzen Region sein." Am 3. Februar habe sich diese Wetterlage aufgelöst, die Windgeschwindigkeit stieg, die Windrichtung drehte von Süd-Ost auf Süd-West und die Abgas-Konzentration nahm deutlich ab. "Ein Zusammenhang der erhöhten Feinstaubkonzentration in Neckargemünd und im Elsenztal mit der in Wieblingen ausgetretenen Wolke ist dagegen nach jetzigem Kenntnisstand auszuschließen", so Calis.