Dieses spektakuläre Foto gelang RNZ-Leser Frank Nuxoll am Montagabend in seinem Wohnort, dem Neckargemünder Stadtteil Waldhilsbach.

Region Heidelberg. (cm) Das Unwetter vom Dienstagnachmittag wütete vor allem südlich von Heidelberg. Hier hatten die Feuerwehren mehrere Einsätze. Aber nicht nur hier. Eine Übersicht:

> In Nußloch berichtet die Feuerwehr von einer "Wasserwand, begleitet mit Sturmböen". Gegen 15.30 Uhr löste die Notrufleitstelle auch Alarm für die Nußlocher Feuerwehr aus, um die Wache zu besetzen. "Kurz darauf wurde auch schon die erste Einsatzstelle übermittelt", teilte die Wehr mit. "In Summe arbeiteten wir fünf Einsatzstellen bis kurz nach 17 Uhr ab." Darunter waren vollgelaufene Licht- und Aufzugschächte sowie eingedrungenes Wasser in Keller. Unter anderem wurde der Leimbach kontrolliert, da dieser im Bereich der Heidelberger Straße kurz vor dem Überlaufen stand.

> In Sandhausen meldete die Feuerwehr zunächst, dass sie das Gerätehaus besetzte und mehrere Unwettereinsätze im Ortsgebiet abarbeitet. Am Ende war es dann aber doch nur eine Einsatzstelle, wie Kommandant Markus Zielbauer erklärte. In der Karlsbader Straße war Wasser in einen Keller gelaufen. Da die Menge jedoch so gering war, musste die Feuerwehr nicht eingreifen. Das galt auch für den Stromausfall, der ab etwa 15.30 Uhr für etwa eine halbe Stunde in Teilen der Gemeinde bestand. Dieser konnte aber vom Stromversorger Netze BW schnell behoben werden.

> In Dossenheim meldete die Feuerwehr einen Einsatz kurz nach 20 Uhr in der Schauenburgstraße. Bei dem Starkregen war Wasser in einen Keller gelaufen. "Nachdem wir die Stromversorgung abgeschaltet hatten, pumpten wir den Keller mit einem Wassersauger leer", teilte die Feuerwehr mit.

> In Neckargemünd herrschte Alarm, nachdem die Hochwasservorhersagezentrale in der Nacht auf Dienstag einen Pegelstand des Neckars in Gundelsheim von sechs Metern prognostiziert hatte. "Was für Neckargemünd gravierende Folgen gehabt hätte, wie zum Beispiel die Überschwemmung der Mühlgasse", erklärt Stadtsprecherin Petra Polte. "Bereits am frühen Morgen wurden Fahrzeughalter vom Polizeirevier Neckargemünd, im Bereich Neckarlauer ausfindig gemacht und auf die vorhergesagte Hochwassersituation aufmerksam gemacht, auch das Ordnungsamt war frühzeitig im Dienst." Die Sperrung der Parkplätze am Neckarlauer, unter der Friedensbrücke, im Ortsteil Rainbach und am Schwanen in Kleingemünd wurden gegen 6 Uhr vorgenommen. "Nach nochmaliger Prüfung der Vorhersage gegen 7 Uhr wurde von der Hochwasservorhersagezentrale die Vorhersage auf 4,40 Meter Pegel Gundelsheim reduziert, was nur eine vorsorgliche Absperrung notwendig gemacht hat", so Polte. "Nach Erreichen des Scheitelpunktes gegen 13 Uhr in Neckargemünd wurden alle Absperrmaßnahmen aufgehoben, da dann ersichtlich war, dass keine Überschwemmung auf die Parkplätze stattfindet." Das Abschleppen von Fahrzeugen sei nicht erforderlich gewesen.

Update: Mittwoch, 30. Juni 2021, 19.42 Uhr

Ein Unwetter jagt das nächste

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Das Wetter kommt nicht zur Ruhe. Ein Unwetter jagt in diesen Tagen das nächste. Und so fegte nach dem Donnerwetter am Montagabend am Dienstagnachmittag gleich der nächste Starkregen über die Region hinweg. Am Montag fielen rund um Heidelberg zwischen zehn und 30 Liter pro Quadratmeter, im Elsenztal waren es stellenweise sogar mehr als 30 Liter. Diese starken Niederschläge trieben zwar nicht die kleineren Flüsse wie die Elsenz aus ihrem Bett, wohl aber den Neckar.

"Vorsicht, es gibt heute ein Hochwasser", warnte Neckargemünds Bürgermeister Frank Volk am Dienstagmorgen die Bürger. Er bat darum, Absperrungen zu beachten und ernst zu nehmen. Der Bauhof hatte Parkplätze und Wege am Fluss gesperrt und mit Warnschildern versehen. Auch der Fährbetrieb zwischen dem Neckargemünder Ortsteil Neckarhäuserhof und dem Neckarsteinacher Stadtteil Neckarhausen wurde bis auf Weiteres eingestellt.

Ab Mitternacht war der Pegel des Neckars in Gundelsheim, an dem sich die Städte in der Region orientieren, sprunghaft angestiegen – von etwa 2,20 auf 4,30 Meter am frühen Morgen. Mit etwa vier bis sechs Stunden Verspätung – also am Vormittag – erreichte diese Welle Neckargemünd und Neckarsteinach. Damit in Neckargemünd am Neckarlauer "Land unter" herrscht, ist aber ein Pegelstand von mindestens 4,50 Meter notwendig.

In Neckarsteinach überflutete der Neckar den kleinen und den großen Lauer. Foto: Alex

Anders sieht dies in Neckarsteinach aus, wo der als Parkplatz genutzte kleine Lauer bereits ab einem Pegel von 2,60 Meter in Gundelsheim überflutet wird. Sven Schmitt von der Stadtverwaltung berichtete, dass hier zum Glück kein Auto mehr geparkt war – anders als am Wochenende, wo auf dem benachbarten großen Lauer noch die Buchmeile stattfand. Dieser stand gestern ebenfalls unter Wasser, da hierfür bereits ein Pegelstand von 3,40 Meter in Gundelsheim ausreicht. Dabei blieb es dann aber auch. Häuser waren nicht betroffen.

Im benachbarten Hirschhorn trat der Neckar ebenfalls über die Ufer und überschwemmte für mehrere Stunden die Uferstraße. Diese war von 9.30 bis zu ihrer Reinigung um 15 Uhr gesperrt.

Die derzeitigen Unwetter sorgen auch für die Absage einer Veranstaltung: Die Schönauer Musikschule verlegte das für den heutigen Mittwoch geplante "Sommer-Open-Air" mit dem Duo Taraneh wegen der Wetterlage auf den 7. Juli.

Das Unwetter am Dienstag hatte mehrere Einsätze von Feuerwehren in der Region zur Folge – unter anderem in Sandhausen. Dort kam es in Teilen der Gemeinde zudem zu einem Stromausfall, der aber rechtzeitig zum Anpfiff des EM-Spiels der deutschen Nationalelf behoben war.