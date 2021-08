Von Windböen platt gedrückt: So wie dem Weizenfeld von Hans Kaiser erging es in diesem Jahr vielen Getreidefeldern. Foto: privat

Von Helen Moayer Toroghy

Region Heidelberg. Wochenlang waren in der Region Felder zu sehen, die von Unwettern und Böen platt gedrückt worden waren. Regenfälle hatten die Ernte um mehrere Wochen verzögert. So zum Beispiel bei der Wintergerste. Deren Ernte findet eigentlich Anfang Juli statt. Mittlerweile sind die meisten Getreidefelder abgeerntet und die Bauern rund um Heidelberg ziehen eine erst Bilanz:

"Wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen", sagt Landwirt Wilhelm Bühler vom Schwabenheimer Hof. Gerade im Hinblick auf die Hagelfälle in Tübingen und die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz, dürfe man sich nicht beschweren. Der 52-Jährige bewirtschaftet bei Dossenheim rund 85 Hektar Land und baut dort Mais, Rüben und Getreide an, außerdem hält er Kühe und Schweine.

Seit seinem zwölften Lebensjahr ist Bühler in der Landwirtschaft aktiv, in den vergangenen Jahren beobachtet er zunehmend extreme Wetterlagen: "Entweder es regnet in Strömen oder man hat knallende Hitze, normales Wetter gibt es fast gar nicht mehr", so Bühler. Gerade die letzten drei Jahre seien besonders trocken gewesen, aber eine Tendenz beobachte er schon seit der Jahrtausendwende.

"Meine Großeltern haben früher immer gesagt, 1974 war so ein heißes Jahr, aber jetzt ist es fast jedes Jahr so trocken", sagt der Landwirt. Sommergerste bauten sie deshalb schon gar nicht mehr an, da im Frühjahr oft wochenlang der Regen fehle. In den letzten Jahren führten bei ihm die Dürren zu Ernteeinbußen von bis zu 50 Prozent: "So gesehen war der Regen hier bei uns dieses Jahr ein Glücksfall", sagt Bühler. Lediglich die Weizenqualität habe darunter gelitten: "Der Regen begünstigt Pilzbefall und auch die Körner sind dieses Jahr deutlich kleiner", so Bühler. Ein gutes Jahr scheint es jedoch für Zuckerrüben, Mais und Heuwiesen zu werden.

"Alles steht in sattem Grün, das hatten wir lang nicht mehr", bestätigt auch Landwirtskollege Horst Fießer aus Eppelheim. Obwohl die Unwetter einige seiner Heuwiesen entlang des Rheins überschwemmt haben, blickt er insgesamt positiv auf die Ernte: "Die Erträge sind gut und die Qualität noch im grünen Bereich", so der 54-Jährige. Auch er macht sich vor allem wegen der Dürren Gedanken. Denn wenn es so heiß ist wie im vergangenen Jahr, wird das Getreide notreif und die Pflanzen bringen viel weniger Ertrag.

Etwas anders sieht es bei Hans Kaiser aus, der mit seinem Aussiedlerhof in Lobenfeld 100 Hektar Land bewirtschaftet. "Die Trockenperioden sind bei uns nicht so dramatisch, weil die lehmigen Böden die Feuchtigkeit gut halten," so Kaiser. Er hatte in diesem Jahr eigentlich mit einer überdurchschnittlichen Ernte gerechnet, aber nach bisherigem Stand liegt sie sogar zehn Prozent darunter.

Unwetter-Böen hatten über eines seiner Weizenfelder so stark hinweggefegt, dass es fast vollständig platt lag: "Ausgerechnet das Feld vor dem Haus, sodass wir es jeden Tag durchs Fenster sehen mussten", berichtet der 65-jährige Landwirt. Das Problem: Plattliegende Felder benötigen fast die doppelte Zeit zum Ernten, außerdem sind sie anfälliger für Pilze, wenn es erneut regnet. Wie es um die Getreidequalität steht, wird sich jetzt im Labor zeigen.

Denn wenn sich ein Pilz namens "Fusarium" während der Weizenblüte breitmacht, kann die Qualität des Getreides leiden: "Im Labor entscheidet sich, ob es Brotweizen wird oder Futtermittel für die Tiere", so Kaiser. In extremen Fällen müsste der Weizen sogar entsorgt werden. Auch der Lobenfelder beobachtet in den zurückliegenden Jahren extreme Wetterverhältnisse: "Entweder es ist trocken oder der Regen kommt so stark runter, dass man meint, von den Tropfen erschlagen zu werden", sagt Kaiser. Die gewöhnlichen Überlandregen würden zunehmend ausbleiben.