Region Heidelberg. (cm) Bringt der Ukraine-Krieg den Busverkehr in der Region zumindest teilweise zum Erliegen? Dieses Szenario ist nicht mehr ganz auszuschließen, denn die explodierten Spritpreise machen den Betrieb für Busunternehmen unrentabel. "Es war die ganze Zeit schon fünf vor zwölf, jetzt ist es zwölf", sagt Theo Hoffmann, Geschäftsführer von "Hoffmann-Reisen" mit Sitz in Leimen-St. Ilgen. Das Unternehmen bedient für den Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) unter anderem die Linie 720, die zwischen St. Leon-Rot, Walldorf, Sandhausen und Heidelberg fährt.

Bereits im vergangenen November und Anfang dieses Jahres – also vor dem Ukraine-Krieg – hatte Hoffmann den BRN auf die stark gestiegenen Spritpreise aufmerksam gemacht und um eine Erhöhung der Vergütung für jeden gefahrenen Kilometer gebeten. Das Problem: Der Preis wurde 2016 für zehn Jahre verhandelt, damals kostete der Liter Diesel 1,10 Euro. "Wir werden immer wieder vertröstet", so Hoffmann. "Alle Angebote waren nicht annehmbar."

Hoffmann fordert einen variablen und vom Kraftstoffpreis abhängigen Kilometersatz, der derzeit fest bei um die zwei Euro liegt. Davon muss nicht nur Sprit, sondern es müssen auch das Personal und das Fahrzeug bezahlt werden. Im Moment lege er bei 400 gefahrenen Kilometer pro Linie etwa 60 Euro am Tag drauf. "Von einem Defizit kann man nicht leben", sagt er. Ein Linienbus verbrauche etwa 30 Liter Diesel auf 100 Kilometern. Wenn kein annehmbares Angebot kommt, will er zum Ende des Monats März oder April kündigen. "Ich wäre dazu bereit", sagt der Geschäftsführer. Nur wenn ein Betrieb zumindest kostendeckend möglich sei, mache er weiter.

An Kündigung denkt Edith Mayer von "Bus Mayer" aus Neckargemünd-Dilsberg noch nicht. Das Unternehmen bedient mit etwa zehn Bussen den Busverkehr in der Stadt am Neckar und im Umland. Es hat die Preise teilweise auch 2016 für zehn Jahre verhandelt. Mayer fordert eine "deutliche Entlastung" für die Busbetriebe und bringt einen günstigeren "Verkehrsdiesel" für Unternehmen in der Mobilität ins Spiel. Die Busunternehmen müssten nun gemeinsam agieren.