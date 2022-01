Region Heidelberg. (bmi/luw/cm) Zumindest der Beginn des neuen Jahres wird weiterhin von der Corona-Pandemie geprägt. Doch wie sieht es in den nächsten Monaten aus? Können Kerwen sowie andere Feste und Veranstaltungen in den 17 Orten rund um Heidelberg wieder stattfinden? Wird schon etwas geplant? Dazu hat die RNZ bei den Rathäusern der Region nachgefragt:

> In Bammental stehe kein Gemeindejubiläum oder ähnliches an, wie Bürgermeister Holger Karl betont.

> In Dossenheim sollen alle traditionellen Feierlichkeiten und Veranstaltungen wie Sommertagszug, Kerwe oder Weihnachtstrubel stattfinden, "sofern es die pandemische Lage zulässt", wie es aus der Pressestelle des Rathauses heißt. Auch das im Zwei-Jahres-Rhythmus gefeierte "Internationale Fest" soll im Juli durchgeführt werden. Zudem stehen das 100-jährige Bestehen des Heimatvereins und die 40-jährige Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Le Grau-du-Roi an. "Für beide Jubiläen sind Festlichkeiten in der Planung, jedoch noch nicht abgeschlossen", teilt die Gemeinde mit.

> In Eppelheim stehen keine Jubiläen an. Dafür sind die jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen wie der Sommertagszug mit Frühlingsfest am 1. Mai, die Eppler Kerwe mit Straßenfest am 1. und 2. Oktober und das Weihnachtsdorf am 3. und 4. Dezember geplant.

Die Einweihung der neuen Gaiberger Ortsmitte ist derzeit geplant. Fotos: sg/pop/agdo/fre/alex

> In Gaiberg soll endlich die neue Ortsmitte mit einer Eröffnungsfeier eingeweiht werden – und zwar über das "lange Wochenende" an Christi Himmelfahrt vom 26. bis zum 29. Mai. Zu diesem Anlass sollen auch Vertreter aus der französischen Partnergemeinde nach Gaiberg reisen. Zudem ist die Eröffnung des Penny-Markts im neuen Gewerbegebiet für April oder Mai geplant.

> In Heiligkreuzsteinach feiert die Freiwillige Feuerwehr ihr 125-jähriges Bestehen. Geplant war Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl zufolge ein großes Jubiläumsfest vom 24. bis zum 27. Juni mit großem Festzelt, Umzug und mehreren Tausend Besuchern. Ein Festausschuss war bereits über ein Jahr lang mit der Planung und Vorbereitung beschäftigt – Feuerwehrspitze und Verwaltung haben das Fest aber schweren Herzens aufgrund der unklaren Pandemieentwicklung abgesagt. "Im Vordergrund steht die Gesundheit", betont Pfahl.

> In Leimen soll im Frühjahr die Feier des 50. Partnerschaftsjubiläums zwischen Tigy und St. Ilgen nachgeholt werden, das eigentlich schon in 2020 hätte begangen werden sollen. Die Veranstaltung wird laut Stadtsprecher Michael Ullrich ebenso wie die für September angedachte Weinkerwe geplant – mit jeweils offenem Ausgang.

> In Lobbach will der Sportverein Waldwimmersbach eine Nachholfeier für sein 90-jähriges Bestehen am 25. Juni organisieren.

> In Mauer ist das Rotschwänzelfest für den 25. Juni geplant.

> In Meckesheim wird im Jahr 2022 das 1200-jährige Bestehen der Gemeinde gefeiert – anno 822 gab es die erste urkundliche Erwähnung Meckesheims. "Ein stolzes Jubiläum, welches für uns Anlass zum freudigen Feiern und gleichzeitig Gelegenheit für einen historischen Rückblick ist", wie Bürgermeister Maik Brandt betont. Trotz aller Widrigkeiten sei in der Gemeinde mit großer Freude ein Veranstaltungskalender erarbeitet worden, der unter anderem am 22. Februar eine Auftaktveranstaltung mit Feuerwerk vorsieht, am 7. Mai das "Mei fescht Meckse" mit Ortschronik-Übergabe sowie im Juli unter anderem eine Kunstwoche, Gewerbeschau, Theaterstücke, Konzerte, Festumzug und Dorfabend, ehe das Jubiläumsjahr am 27. November einen Abschluss samt Konzert finden soll.

> In Neckargemünd sollen 2022 die in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Jubiläen mit den Partnerstädten Évian-les-Bains in Frankreich und Jindrichuv Hradec in Tschechien nachgefeiert werden. Die dann 52 Jahre bestehende Jumelage mit Évian soll ebenso wie die dann 26-jährige Verbundenheit mit Jindrichuv Hradec vom 24. bis 26. Juni in Neckargemünd gefeiert werden. Vom 7. bis 9. Oktober ist eine Feier des Partnerschaftsjubiläums in Évian geplant. Im Sommer steht außerdem ein Jubiläum der Stadtwerke Neckargemünd an.

Die Kleine Buchmesse in Neckarsteinach ist in Planung. Fotos: sg/pop/agdo/fre/alex

> In Neckarsteinach sollen der Neujahrsempfang, die kleine Buchmesse im Neckartal sowie das Straßenfest "Tag des Gastes" stattfinden, "wenn wir uns wieder sicher treffen können", wie Bürgermeister Herold Pfeifer mitteilte.

> In Nußloch soll das "Berkfest" der Jugend stattfinden. "Eigentlich wären noch die Städtepartnerschaften mit Segorbe seit 2001 und Nagyatád seit 2000 nachzufeiern", sagt Bürgermeister Joachim Förster. Hier gebe es aber aktuell noch keine konkreten Überlegungen, da die beiden Städte "noch sehr mit Corona zu tun haben".

> In Sandhausen hänge die Planung von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab, sagt Bürgermeister Hakan Günes. Wenn es die Situation ermöglicht, sind folgende Feste geplant: Frühlingsfest mit Sommertags-Umzug und Frühlingsmeile, das "Sandhäuser Hopfezopfe"-Fest, die Kerwe mit Straßenkerwe der Vereine sowie Hobby-Künstler-Ausstellung, der Martinsumzug und der Weihnachtsmarkt.

> In Schönau stehen "keine besonderen" Feste in diesem Jahr an, sagt Bürgermeister Matthias Frick.

> In Spechbach sei derzeit noch nichts geplant, heißt es aus dem Rathaus.

> In Wiesenbach stehen keine größeren Feierlichkeiten oder Jubiläen an. "Da 2020 unsere Jubiläumsveranstaltungen zu ,1250 Jahre Wiesenbach’ fast ausnahmslos ins Wasser gefallen sind, könnten einzelne Vereinsveranstaltungen kurzfristig noch mit unserem Gemeindejubiläum verbunden werden", erklärt Bürgermeister Eric Grabenbauer. Geplant sei zudem ein Naturparkmarkt am 18. September.

> In Wilhelmsfeld sind "vonseiten der Gemeinde keine größeren Feierlichkeiten" geplant, heißt es aus dem Rathaus. "Bisher liegen auch keine Meldungen vonseiten der Vereine vor."