Region Heidelberg. (luw) Nach dem Piks ist vor dem Piks: Während manche gerade erst ihre erste Spritze gegen Covid-19 erhalten haben, steht für andere bereits die sogenannte Booster-Impfung an. Wie schon im vergangenen Winter rücken derzeit wieder die mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises aus, um Bewohnern und Personal in den Seniorenheimen eine Auffrischungsimpfung zu verabreichen. Schließlich lässt der Schutz gegen das Virus mit der Zeit nach. Über die – ebenfalls wie im Winter – aufwendigen Vorbereitungen der Impfaktionen in den Heimen sprach die RNZ mit Heidi Farrenkopf, Geschäftsführerin des Trägers "Altenhilfe der Evangelischen Stadtmission Heidelberg".

Heidi Farrenkopf. Foto: privat

In ihrer Zuständigkeit liegen damit unter anderem das Hanna und Simeon Haus und das Haus Stephanus in Dossenheim sowie die Erlbrunner Höhe in Wilhelmsfeld. "Wir sind froh und dankbar, dass das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises so früh mit den Auffrischungsimpfungen dran ist", schiebt Farrenkopf gleich vorweg. Denn bei aller Dankbarkeit muss sie feststellen, dass der bürokratische Aufwand samt kurzer Vorbereitungszeit für die Besuche der mobilen Impfteams die Einrichtungen an die Grenzen ihrer personellen Kapazitäten bringe. Nach derzeitigem Stand sollen diese "Impfbesuche" in Seniorenheimen nur bis 30. September laufen, was das zuständige Landratsamt auf Nachfrage bestätigte. Und über diese "Beauftragung durch das Land Baden-Württemberg an den Rhein-Neckar-Kreis" beziehungsweise über das Angebot des Kreises an die Einrichtungen hätten letztere erst relativ spät erfahren, so Farrenkopf.

"Wir mussten innerhalb von zehn Tagen Excel-Tabellen mit allen Informationen über die Impfwilligen abgeben", berichtet sie. Angegeben werden mussten neben den üblichen persönlichen Daten auch Datum sowie Inhaltsstoff der ersten und zweiten Impfung. Zudem gebe es zahlreiche Senioren, deren gesetzliche Betreuer für die Entscheidung über eine Impfung kontaktiert werden müssten. Einen besonderen Aufwand für die Mitarbeiter bedeute die Zusammenstellung all dieser Informationen über jene Bewohner, die erst nach der Erst- und Zweitimpfung in der jeweiligen Einrichtung aufgenommen worden seien. "Und das trifft uns jetzt auch noch in der Ferienzeit, in der viele Mitarbeitende endlich mal Urlaub nehmen und durchschnaufen konnten", ergänzt Farrenkopf. Entsprechend bedeute die Vorbereitung der Impfaktionen für das verbliebene Personal zahlreiche Überstunden und mitunter Nachtschichten.

Zumal es mit den für die Anmeldung beim Landratsamt notwendigen Tabellen noch nicht getan sei: "Wir müssen dann bis zum Impftermin noch für jeden Impfling eine individuelle Mappe zusammenstellen." Die hierfür nötigen "Laufzettel" seien erst vor einigen Tagen vonseiten des Landes zur Verfügung gestellt worden.

Schon am gestrigen Mittwoch kam übrigens ein Impfteam in das ebenfalls von der "Altenhilfe" getragene Haus Stammberg in Schriesheim. Laut Landratsamt stehen bereits 68 Termine für Impfaktionen in Seniorenheimen des Rhein-Neckar-Kreises fest.