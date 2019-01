Von Lukas Werthenbach

Neckarsteinach/Region Heidelberg. Bisher zeigte sich der Winter in der Region rund um Heidelberg zwar eher von seiner milden Seite. Doch für die nächsten Tage sagen die Meteorologen kältere Temperaturen voraus, auch Schneefall wird nicht mehr ausgeschlossen. Chaotisch könnte es dann vor allem wieder für kommunale Winterdienste werden.

Denn wie unter anderem auch die Neckarsteinacher Stadtverwaltung mitteilt, behindern "falsch oder schlecht geparkte Fahrzeuge" immer wieder die Arbeit des Winterdienstes. Zudem werden Bürger um mehr Umsicht beim Schneeräumen gebeten.

"Es gibt noch Potenzial, dass der Winter für alle erträglicher und sicherer wird", erklärt der Neckarsteinacher Ordnungsamtsleiter Marco Skarke auf RNZ-Nachfrage. Mit dem Appell wolle die Stadt ihre Bürger im Winter "sensibilisieren". Dabei sei dies nicht allein ein Neckarsteinacher Problem, betont Skarke.

Schwierigkeiten bereite den Arbeitern von Winterdiensten insbesondere das Parkverhalten einiger Anwohner. "Manchmal reicht es schon, darauf zu achten, dass man richtig in der Parklücke steht", sagt Skarke. "Denn wenn zum Beispiel das Heck über die Markierung ragt, kann es für ein großes Unimog-Fahrzeug schon eng werden." Noch schlimmer sei es früh morgens, wenn "rechts und links alles zugeparkt" sei.

Gerade im Winter, wenn die Straßen durch Schnee ohnehin enger würden, sollten Bürger laut Skarke "erst recht" auf alternative Parkplätze achten. Wer eine Garage oder einen Stellplatz besitze, solle sein Auto möglichst dort parken. "Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern", gesteht Skarke mit Blick auf einige Stellen ein, wo in der Nähe keine anderen Parkplätze zur Verfügung stehen. Doch manchmal verhindere auch lediglich Bequemlichkeit, dass Autos woanders als am Straßenrand geparkt werden.

Wie Skarke erklärt, wird es für den Winterdienst nicht nur wegen parkender Autos immer wieder zu eng auf der Straße. So lande auch zu häufig Schnee von den Gehwegen wieder auf der Fahrbahn. Bürger sollten geräumten Schnee weder auf der Straße noch auf "öffentlichen Flächen" lagern, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. "Wenn die Schneehaufen am Straßenrand wieder gefrieren, erschwert das auch das Räumen für unsere Fahrzeuge", erklärt Skarke. Selbst mit schwerem Gerät habe man mitunter Probleme, solche vereisten Schneemassen vollständig von der Fahrbahn zu schieben.

Der Ordnungsamtsleiter ruft die Bürger dazu auf, "einfach mal zu gucken, ob man den Schnee nicht auch ums Eck, zum Beispiel auf ein Wiesengrundstück" bringen könnte. Jedenfalls sollten Bürger geräumten Schnee laut Skarke "irgendwohin bringen, wo er wirklich nicht stört". Dadurch erleichtere man nicht nur die Arbeit der Winterdienste, sondern sorge auch allgemein für mehr Sicherheit, betont er.