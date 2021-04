Region Heidelberg. (cm) Trotz der Proteste vor allem in Wiesenbach und Neckargemünd wird die Sparkasse Heidelberg in diesem Monat fünf ihrer Filialen im direkten Heidelberger Umland schließen. Auf der Streichliste stehen die Standorte Mauer, Wiesenbach, Heiligkreuzsteinach, Neckargemünd-Dilsberg und Lobbach-Lobenfeld. Diese sollen durch eine "Rollende Filiale", kurz "Rolfi", ersetzt werden. Der Kastenwagen, in dem sich unter anderem ein Geldautomat befindet, fährt künftig jeden Ort einmal pro Woche zu festen Zeiten an.

Auf RNZ-Anfrage hat die Sparkasse nun bekanntgegeben, wann welche Filialen geschlossen werden. Die Filiale in Lobenfeld ist zum letzten Mal am morgigen Donnerstag, 15. April, geöffnet. Die weiteren von der Schließung betroffenen Standorte sind letztmalig eine Woche später, am Donnerstag, 22. April, offen.

> Lobenfeld: Zum ersten Mal macht "Rolfi" am Montag, 19. April, in Lobenfeld Station – und zwar auf dem Loury-Platz in der Langenzeller Straße 1. Dort wird das Fahrzeug immer montags von 13.30 bis 16.30 Uhr vor Ort sein.

> Dilsberg: Am Dienstag, 27. April, ist dann "Premiere" in Dilsberg auf dem Gelände der ehemaligen Tankstelle Christ in der Neuhofer Straße 20. Hier wird "Rolfi" immer dienstags von 9 bis 12.30 Uhr parken.

> Heiligkreuzsteinach: Ebenfalls am Dienstag, 27. April, steuert die rollende Filiale zum ersten Mal Heiligkreuzsteinach an. An diesem Tag und an allen folgenden Dienstagen wird sie immer von 14 bis 17 Uhr auf dem Karl-Brand-Platz in der Rathausstraße 13 zugegen sein.

Nicht nur ein paar Stunden, sondern immer vormittags und nachmittags macht "Rolfi" in den etwas größeren Gemeinden Station, die von den Filialschließungen betroffen sind.

> Wiesenbach: In Wiesenbach können Bankgeschäfte erstmals am Mittwoch, 28. April, auf dem Rathausplatz in der Hauptstraße 26 erledigt werden. Hier steht das Filialmobil dann auch immer mittwochs und ist von 10 bis 13 sowie von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

> Mauer ist zum ersten Mal Ziel am Donnerstag, 29. April. Dort kann auch an den folgenden Donnerstagen auf dem Rathausplatz in der Heidelberger Straße 34 immer von 10 bis 13 und von 14 bis 16 Uhr Geld abgehoben werden, es können Kontoauszüge gedruckt oder Überweisungen getätigt werden.

In der "Rollenden Filiale" können laut Sparkasse alle Bankgeschäfte erledigt werden, die auch in den bisherigen Filialen angeboten wurden. Es gibt auch einen Geldautomaten, an dem bis zu 1000 Euro abgehoben werden können.