Von Agnieszka Dorn

Region Heidelberg. Seit dieser Woche können nach Corona-bedingtem Verbot wieder Gottesdienste gefeiert werden. Für die katholischen Kirchengemeinden hat die Erzdiözese Freiburg ein Sicherheitskonzept erarbeitet, für die Protestanten stammt ein solches von der badischen Landeskirche. Beide Konzepte sehen einen Abstand von mindestens zwei Metern zwischen den Gläubigen vor, Sitzgelegenheiten sollen entsprechend gekennzeichnet sein. Die Höchstzahl ist erreicht, wenn kein gekennzeichneter Platz mehr frei ist. Ein- und Ausgänge müssen gekennzeichnet sein. Wer die Kirchen betritt und verlässt, muss sich die Hände desinfizieren. Jeweils muss eine Aufsichtsperson während des gesamten Gottesdienstes auf die Einhaltung der Regeln achten. Auch das Tragen von Masken wird bei beiden Konfessionen empfohlen. Den Protestanten ist Singen zunächst bis zum 1. Juli wegen eventueller Tröpfcheninfektion nicht erlaubt, zudem darf in evangelischen Kirchen die Empore vorerst nicht benutzt werden.

Auch in der Region finden wieder Gottesdienste statt, doch nicht alle Kirchengemeinden laden gleich schon wieder in die Kirchen ein. Mit Blick auf das Wochenende zeigt die RNZ an einigen Beispielen, wer wie mit der neuen Situation umgeht.

Die katholische Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen feiert ihren ersten Gottesdienst am Samstag, 9. Mai, ab 18 Uhr in der St. Ilgener Kirche; weiter geht es am Sonntagvormittag in Leimen, Nußloch und Sandhausen. "Wir freuen uns sehr, Gottesdienste wieder durchführen zu können und machen das in allen unseren Gemeinden", sagt Pfarrer Arul Lourdu auf Anfrage. "Wir haben das Konzept besprochen und waren uns einig, dass es umsetzbar ist." Demnach begannen im Laufe der Woche die Mesner in allen Kirchen der Seelsorgeeinheit mit der Umsetzung. Er habe in den letzten Wochen viele Anrufe bekommen, die Menschen "dursten" nach dem Wort Gottes und könnten es kaum erwarten, den Glauben wieder auszuleben, so Lourdu.

Pfarrer Arul Lourdu. Foto: A. Dorn

Auch vorne am Altar gibt es einige Änderungen: "Es werden nicht mehr als zwei Ministranten den Gottesdienst begleiten", erklärt er. Neben dem Pfarrer wird bei Bedarf der Diakon den Gottesdienst mitgestalten. Die heilige Kommunion wird ausgegeben – allerdings so, dass sich die Hände nicht berühren. Weil das Singen zur Liturgie gehöre, werde es auch dafür eine Lösung geben, so Lourdu. Ein Gesangsverbot gibt es vonseiten der Erzdiözese Freiburg nicht.

Die evangelische Kirchengemeinde in Leimen ist mit Blick auf Gottesdienste in der Mauritiuskirche etwas zurückhaltender: "Es besuchen viele ältere Menschen die Gottesdienste und auch der Kirchengemeinderat ist größtenteils älter", sagt Pfarrerin Natalie Wiesner auf RNZ-Anfrage. Hier wird man nach einem Beschluss des Kirchengemeinderats zunächst keine Gottesdienste feiern. "Wir werden zunächst die in den umliegenden Gemeinden durchgeführten Gottesdienste beobachten", so Wiesner. Dann wolle man aus den Erfahrungen anderer schöpfen. Leimen sei in der Region ein Hotspot der Corona-Infektionen gewesen, daher sei man lieber etwas vorsichtiger. Die Kirchengemeinde hofft aber, dass zu Pfingsten Ende Mai der erste Gottesdienst starten kann. Das Abendmahl werde indes vorerst bis zum Erntedankfest im Herbst nicht durchgeführt, berichtet Wiesner.

"Uns fehlen momentan Freiwillige, die sich dafür bereit erklären und vielleicht etwas jünger sind", sagt Natalie Wiesner angesichts der vorgeschriebenen Aufsichtspersonen. Nach jedem Gottesdienst muss die Kirche desinfiziert werden. Wie die Kollekte abläuft, ist derweil noch nicht geklärt: Gegenstände dürfen nicht herumgereicht werden. "Momentan führen wir Gottesdienste online durch", sagt Wiesner, wenngleich man sich natürlich auf die Zusammenkünfte in der Kirche freue.

Pfarrerin Natalie Wiesner. Foto: A. Dorn

Die katholische Kirchengemeinde in Dossenheim verzichtet ebenso vorerst auf Gottesdienste. Weil etliche ehrenamtliche Mesner zur Risikogruppe gehören, kann die Kirchengemeinde das vorgegebene Infektionsschutzkonzept momentan nicht umsetzen. Es fehlt an Ehrenamtlichen, die bei der Umsetzung von Hygienevorschriften helfen. Die Kirchengemeinde sucht daher nach Freiwilligen, die dazu bereit sind.

Auf den ersten Blick klinge es verheißungsvoll, Gottesdienste wieder zu feiern. Aber dies bringe viele Maßnahmen mit sich, die vor Ort umgesetzt werden müssten, heißt es in einer Stellungnahme von Pfarrer Ronny Baier. Er erinnert auch daran, dass bis auf weiteres auf jeglichen Gemeindegesang und Sprechen verzichtet werden soll. "Gottesdienstteilnehmer mögen zudem Mund- und Nasenschutztragen. Die Kommunion wird unter besonderen Vorkehrungen ausgeteilt", erklärt er weiter. "Das alles mutet doch eher nach Krankenhaus und Arztpraxis an als nach einer Kirche, deren Liturgie ja von Interaktion, persönlicher Zuwendung, gemeinsamen Singen und Beten lebt", findet Pfarrer Baier. Daher feiere die Kirchengemeinde Dossenheim bis auf weiteres, zumindest aber bis Pfingsten, keine Gottesdienste vor Ort – sondern vorerst nur im Internet per Live-Stream. Sobald die Kirche ein Schutzkonzept ausgearbeitet habe und sich Helfer gefunden hätten, die nicht zur Risikogruppe gehören, werde man an die Planung für gemeinsame Gottesdienste in der Kirche gehen.

Die evangelische Kirchengemeinde in Neckargemünd-Dilsberg feiert ihren ersten Gottesdienst mit Menschen in der Kirche "unter strengen Vorsichtsmaßnahmen" am Sonntag, 10. Mai, ab 10.30 Uhr. "Wir freuen uns darauf. Der erste Gottesdienst ist so eine Art Probelauf", sagt Ältestenkreisvorsitzender Martin Oemler. Wie auch in anderen Gemeinden werde sich vieles einspielen "und im Vollzug erprobt werden müssen", teilt die Kirchengemeinde mit: "Das Konzept steht und die Aufgaben sind verteilt."

"30 Minuten Verweildauer sind vorgegeben", heißt es weiter. Und: "Ein Mundschutz wird auf dem Dilsberg erwünscht." Er sei ein Zeichen der Nächstenliebe zum Schutz der anderen, erklärt Pfarrerin Michaela Deichl. Das Format der Online-Gottesdienste wird auf dem Dilsberg nun in größeren Abständen weiterhin angeboten.

Die evangelische Kirchengemeinde in Mauer lädt am Sonntag, 10. Mai, gleich zu zwei kurzen Gottesdiensten ein, die um 10 Uhr und um 10.40 Uhr beginnen. "Da wir nicht einschätzen können, wie viele Leute kommen werden, werden wir das Konzept nach ersten Erfahrungen eventuell noch anpassen", erklärt Pfarrerin Friedericke Brixner den Hintergrund. Der Haupteingang der Kirche soll demnach zum Betreten genutzt werden, der Seiteneingang zum Hinausgehen – davon ausgenommen sind Personen, die einen ebenerdigen Zugang benötigen.