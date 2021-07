Neckargemünd/Bammental. (bmi) Das Bammentaler Waldschwimmbad hat seine Öffnungszeiten geändert. Laut Meldung der Gemeinde gelten ab sofort und täglich folgende Zeitblöcke: Vormittags von 8 bis 12.30, nachmittags von 13 bis 20 sowie der Abendtarif von 18 bis 20 Uhr. letzter Einlass ist jeweils eine Stunde vor Badeschluss. Für die ersten beiden Zeitblöcke sind 1500 Badegäste möglich, für den Abendtarif weitere 300.

Im Neckargemünder Terrassenfreibad können wie berichtet jeweils 2500 Badegäste in zwei Zeitblöcken Abkühlung finden. Laut Stadt ist es nun wie bereits angekündigt möglich, seinen Platz per "Auschecken" wieder für andere freizugeben, wenn jemand vor Ende des Zeitfensters das Freibad verlässt. Die Freigabe der Onlinetickets erfolgt zudem nicht mehr nachts sondern in den "familienfreundlicheren Morgenstunden".