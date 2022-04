Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. "Das sind die schlimmsten Schmerzen für eine Mutter", sagt die heute 80-Jährige im Gespräch mit der RNZ. Ihre Tränen kann sie dabei kaum zurückhalten. Die Frau, deren Name der Redaktion bekannt ist, zeigt sich "entsetzt" über die von der Ampel-Regierung angekündigte Cannabis-Legalisierung. Für ihre zwei Söhne sei die Droge der Anfang vom Ende gewesen, sagt sie. Beide hätten in jungen Jahren zunächst mit dem Marihuana-Konsum angefangen, in der Folgezeit hätten sie nahezu jede Droge ausprobiert. Fast 20 Jahre lang litt auch die Mutter, fühlte sich hilflos – teilweise brach der Kontakt über Jahre ab. "Diese Zeit war die Hölle für mich", sagt die Mutter, die vor der Verharmlosung von Cannabis warnt.

Ihre beiden Söhne bekamen letztlich Hilfe, nahmen diese an und besiegten ihre Sucht. Heute haben sie beide feste Arbeitsstellen, sie schafften den Absprung. Doch für deren Mutter sitzt der Schmerz noch immer tief. Und sie ist überzeugt: "Cannabis ist eine Einstiegsdroge."

Von außen betrachtet fehlte es der vierköpfigen Familie an nichts. Der Vater ist erfolgreicher Geschäftsmann, in den 60er-Jahren werden beide Söhne geboren, man lebt in einer großen Villa nahe Heidelberg. "Wir hatten acht Stunden pro Woche eine Putzfrau, sonst hätte man das nicht alleine geschafft", erinnert sich die heutige Seniorin.

Doch in der Familie kriselte es, heute sieht die Mutter ihren inzwischen verstorbenen Ex-Mann als Ursache allen Übels: "Er war gefühlskalt und außerdem ganz selten zu Hause." Hinzu kamen Streitigkeiten mit dessen Eltern. "Es herrschte keine Liebe im Haus", fasst die heute 80-Jährige zusammen. Später ließ sich das Ehepaar scheiden.

Ein Anruf der Mutter eines Mitschülers ihres älteren Sohnes war es dann, der die Frau "aus allen Wolken fallen" ließ: "Sie sagte mir, mein Sohn wäre in einer Drogenclique." Der Ältere von beiden sei damals ungefähr 17 Jahre alt gewesen und habe das Gymnasium besucht. Den zwei Jahre jüngeren Bruder, der zur Realschule ging, habe dieser "mit reingezogen", so die Mutter. Gleich nach dem Anruf habe sie ihren Sohn mit der Aussage der anderen Mutter konfrontiert: "Er hat alles abgestritten." Dies sei sinnbildlich für die folgenden Monate und Jahre gewesen: "Ich bin nicht an sie herangekommen", blickt sie mit trauriger Stimme zurück.

"Gerade mein Älterer war so ein bildhübscher Junge", erinnert sie sich, "und intelligent". Auf sein schriftliches Abitur habe er noch die Note 2,0 bekommen, jedoch: "Zur mündlichen Prüfung ist er einfach nicht hingegangen, damit war dann auch das Abitur weg." Der jüngere Sohn habe zwar noch seinen Realschulabschluss gemacht, sei dann aber zunehmend im Drogensumpf versunken: "Er hat teilweise im Frankfurter Bahnhofsviertel rumgelungert und auch Spritzen genommen." Insgesamt hätten die Brüder "fast jede Droge mal ausprobiert".

Doch schon der Cannabiskonsum habe sich vor allem auf die Psyche des jüngeren Sohnes ausgewirkt. "Er hat eine Psychose bekommen und war mindestens sechsmal in der Psychiatrie." Angesichts solcher, auch durch Wissenschaftler belegten Folgen ist es für die 80-Jährige unverständlich, dass Cannabis bald legal erhältlich sein soll.

Und woher kam das Geld für die Drogen? Anfangs hätten die Söhne vor allem von den Eltern ihres Vaters Geld bekommen. Ansonsten kann die Seniorin es nur vermuten. "Wahrscheinlich hat auch mein Ex-Mann ihnen lange noch Geld gegeben."

Besonders schlimm seien für sie als Mutter fünf Jahre gewesen, in denen ihr älterer Sohn komplett den Kontakt zu ihr abbrach. Doch beide Männer fanden in der Zwischenzeit zurück in die Spur. Mit therapeutischer Hilfe begannen sie mit über 30 Jahren Ausbildungen, die sie auch jeweils erfolgreich abschlossen. "Nach fünf Jahren hat sich mein älterer Sohn am Telefon bei mir gemeldet", erzählt die Mutter unter Tränen, "er erzählte mir, dass er jetzt eine acht Monate alte Tochter hat". Sie habe ihn um ein Foto per Post gebeten – doch am Tag später sei er mit der Kleinen im Arm und seiner Lebensgefährtin zu ihr nach Hause gekommen. "Seitdem ist alles wieder gut", sagt sie.