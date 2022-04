Region Heidelberg. (luw) Ausverkaufte Stadien, gelockerte Zugangsbeschränkungen, kaum noch Maskenpflicht: Die Mehrheit der Corona-Schutzmaßnahmen läuft per Landesgesetz am Samstag aus. Darauf stützt sich auch ein Großteil der Kommunalverwaltungen in der Region: In den meisten Rathäusern rund um Heidelberg herrscht ab sofort keine Maskenpflicht mehr, wie aus einer stichprobenartigen Umfrage der RNZ hervorgeht. Dabei setzt man vor allem auf die Eigenverantwortung von Besuchern und Mitarbeitern; vielerorts wird das Tragen einer Maske zumindest in bestimmten Situationen empfohlen.

Unter den befragten Rathäusern die strengsten Regeln wendet Neckargemünd an: Hier gilt auch nach diesem Wochenende die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Dabei mache die Stadt von ihrem Hausrecht Gebrauch, erklärt Stadtsprecherin Petra Polte: "Auch die Mitarbeitenden haben, sofern sie sich nicht allein in einem Einzelbüro befinden, in den Diensträumen beziehungsweise -fluren Maskenpflicht." Gegenüber den vorherigen Regeln ändere sich inhaltlich nichts: "Bisher war beim Zusammenkommen mehrerer Mitarbeiter auch schon Maskenpflicht." Dies gelte auch in Dienstfahrzeugen. "Wir agieren tendenziell eher vorsichtig", so Polte.

"Bei uns gilt keine Maskenpflicht mehr", lässt hingegen Nußlochs Bürgermeister Joachim Förster wissen: "Wir sehen die Eigenverantwortlichkeit jedes Einzelnen hier als richtig an und daher soll sich jeder so schützen, wie er das nun für richtig hält und wie dies mit den Vorgaben aktuell vereinbar ist." So sieht man es auch in Sandhausen. Man halte sich mit der Aufhebung der Maskenpflicht an die "geltende Rechtslage", sagt Gemeindesprecher Jochen Denker. Sowohl Besucher des Rathauses als auch Mitarbeiter könnten "eigenverantwortlich entscheiden, ob sie weiterhin eine Maske tragen".

In Leimen nennt Stadtsprecher Michael Ullrich zudem die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung, wonach Arbeitgeber selbst über Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz entscheiden: "Dabei sollen eine Gefährdungsanalyse in Bezug auf den konkreten Arbeitsplatz und die Inzidenzwerte in der Region des Arbeitgebers berücksichtigt werden." Angesichts hoher Inzidenzen "hält es die Dienststellenleitung weiterhin für sinnvoll, die bereits bestehenden Maßnahmen zum Schutz aller Mitarbeitenden aufrecht zu erhalten – auch was die Regelungen zum Tragen von Masken für die Beschäftigung am Arbeitsplatz und für Besucher anbelangt", so Ullrich. Derweil appelliere man bei Besuchern an deren Eigenverantwortung zum Tragen einer FFP2-Maske.

Dossenheims Bürgermeister David Faulhaber erklärt ebenfalls, dass im Rathaus die "grundsätzliche Maskenpflicht" entfällt. Jedoch sei es "allen Besuchenden und Beschäftigten unbenommen, auch weiterhin einen Mund-Nasenschutz zu tragen und auf gängige, allseits bekannte Hygieneregelungen zu achten". Die Entscheidung sei auch in Abstimmung mit dem Personalrat gefallen. Auf "eigenverantwortliches und vernünftiges Verhalten" der Bürger zu setzen, hält Faulhaber für richtig.

Ebenso fallen die Masken im Rathaus von Eppelheim. "Es gibt keine Pflicht, aber die Empfehlung, wenn das situationsbedingt sinnvoll ist", erklärt Stadtsprecherin Anette Zietsch: "Insbesondere dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen – beispielsweise zu Besuchern – nicht eingehalten werden kann."