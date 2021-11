Region Heidelberg. (luw) Bei den Hausärzten herrscht Hochbetrieb, in kaum einem Haushalt wird nicht geschnieft oder gehustet: Vermehrt werden aktuell Infektionskrankheiten registriert, die nicht auf das Coronavirus zurückzuführen sind. Vor diesem Hintergrund fragte die RNZ bei den größeren Kommunen rund um Heidelberg nach, wie es in deren Kindergärten um die – aufgrund des Fachkräftemangels ohnehin angespannte – Personalsituation steht. Nur vereinzelt habe der Betrieb in den Einrichtungen heruntergefahren werden müssen, hieß es dabei aus den Rathäusern.

So etwa in Leimen, wie etwa der Abteilungsleiter für Schul- und Kindergartenverwaltung, Peter Hildenbrand, berichtete: "Teilweise mussten Gruppen zusammengelegt werden", sagte er mit Blick auf die Zeit seit diesem Herbst. Vereinzelt seien wegen mehrerer gleichzeitig erkrankter Erzieherinnen auch Eltern angerufen und gefragt worden, ob sie ihre Kinder vorübergehend anderweitig betreuen könnten, so Hildenbrand. "Ich habe den Eindruck, dass der Krankenstand in diesem Herbst tendenziell höher ist als sonst", erklärte er. Allein auf Corona-Fälle sei dies jedenfalls nicht zurückzuführen. Unabhängig von der Pandemie gebe es für derartige Engpässe bei der Stadt einen "Vertretungspool" mit vier Vollzeitstellen, von denen "trotz ständiger Ausschreibungen und Vorstellungsgespräche" aktuell nur eine besetzt sei.

In Neckargemünd sei im Kindergarten "Feuertor" zu Monatsbeginn für etwa zwei Wochen tageweise nur Notbetreuung möglich gewesen, wie Stadtsprecherin Petra Polte berichtete. Komplette Kita-Schließungen habe es aber keine gegeben.

So auch in Sandhausen und Eppelheim, wie deren Sprecher kundtaten. In Dossenheim gibt es indes keine kommunal getragene Betreuungseinrichtung, weshalb auch hier bisher keine Einschränkungen bekannt sind.