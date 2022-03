Region Heidelberg. (lesa/luw) Der Krieg in der Ukraine verunsichert die Menschen in der Region. Das lässt sich etwa an einer gesteigerten Nachfrage nach Jodtabletten ablesen: Viele meinen, sie könnten durch deren Einnahme gesundheitlichen Schäden infolge eines Nuklearangriffs oder Atomunfalls vorbeugen. Doch die frei erhältlichen Tabletten würden in solch einem Fall nicht helfen, betonen Experten: Die Dosierung ist zu gering. Vor diesem Hintergrund hat die RNZ bei Apotheken rund um Heidelberg nachgefragt.

"Es gibt schon ein paar Nachfragen mehr, aber nicht sehr viele", sagt Apothekerin Yasi Weinert von der Rhein-Neckar-Apotheke in Eppelheim und berichtet damit Ähnliches wie Melissa Schuck von der Dossenheimer Helmin-Apotheke. Weinert erklärt, dass in Apotheken angebotene Jodtabletten zum Beispiel für Schwangere und Stillende gedacht sind, deren natürlicher Jodbedarf anders nicht zu decken ist. "Aber wenn Radioaktivität freigesetzt werden würde, würden diese Tabletten gar nichts bringen", weiß Weinert: Selbst zahlreiche Tabletten auf einmal beinhalteten immer noch eine viel zu geringe Dosis. Nur einer der Gründe, wieso man in der Dossenheimer Helmin-Apotheke wenig von "Hamsterkäufen" hält. "Sonst sind Leute die Leidtragenden, die wirklich auf das Jod angewiesen sind", sagt Melissa Schuck und verweist auf Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen.

Jod in höheren Dosen könne tatsächlich verhindern, dass radioaktive Strahlung zu Schilddrüsenkrebs führe, sagt Yasi Weinert: "Diese Jod-Blockade sorgt dafür, dass das in so einem Fall freigesetzte radioaktive Jod nicht in der Schilddrüse gespeichert wird", so Weinert. Nach der Katastrophe von Tschernobyl 1986 habe man in Polen damit "gute Erfahrungen" gemacht. In Belarus sei dagegen kein oder kaum Jod verteilt worden. Dort seien die gesundheitlichen Schäden hinterher wesentlich größer gewesen.

"Wir haben noch einiges auf Lager, aber man merkt, dass sich etwas verändert", stellt Sabine Grillo-Knopf fest, Inhaberin der Rathaus-Apotheke und der Apotheke Badischer Hof in Nußloch. "Gerade heute Morgen hat eine Kundin gefragt, ob wir hochdosiertes Jod bestellen könnten", erzählt sie. Die normalerweise erhältlichen Tabletten beinhalten demnach 100 bis 200 Mikrogramm. "Eine Dosis von zwei Milligramm war noch zu kriegen, aber das wäre immer noch viel zu niedrig", erklärt die Apothekerin.

Nur ein bis zwei Hersteller überhaupt hätten Jodtabletten in ausreichender Dosierung für den atomaren Notfall im Angebot, weiß ihr Kollege Andreas Butans von der Meckesheimer Sankt-Martin-Apotheke. Er jedoch betont: "Wenn Jod aufgenommen werden soll, kommt eine Ansage des Bundes." Und Grillo-Knopf verweist darauf, dass das unter anderem für "nukleare Sicherheit" zuständige Bundesministerium sowie das Bundesamt für Strahlenschutz Millionen von Jodtabletten mit ausreichender Dosis auf Vorrat hat, die im "atomaren Notfall" verteilt würden.