Region Heidelberg. (lesa) Die ersten Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen des Landkreises laufen bereits seit Sonntag, ein Termin für den Besuch der mobilen Impfteams in ihrer Einrichtung hat aber längst nicht jedes Haus in Aussicht.

Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises nun mitteilte, gilt bei der Terminierung folgendes Prinzip: "Die Vergabe der Impftermine für stationäre Alten- und Pflegeheime erfolgt derzeit anhand der Reihenfolge der Rückmeldung der Einrichtungen", erklärte Sprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Nachfrage.

Melden müssen die Einrichtungen zunächst "Listen der Bewohnenden und Mitarbeitenden, die bereit sind geimpft zu werden". Über 80 stationäre Alten- und Pflegeheime seien bezüglich der Impfung vom Gesundheitsamt kontaktiert worden. "Die Impfungen finden kontinuierlich statt", sagte Hartmann weiter. "Der Zeitraum hängt hierbei von der Menge des gelieferten Impfstoffes ab."