Region Heidelberg. (cm/lesa/luw) Vergangene Woche in Wilhelmsfeld, nun in Bammental, Leimen und Mauer: In immer mehr Orten in der Region rund um Heidelberg demonstrieren Menschen montags gegen die Corona-Maßnahmen.

> In Bammental versammelten sich laut Polizei etwa 60 bis 70 Personen am Feuerwehrhaus "zu einem störungsfreien Spaziergang". Sie trugen demnach Teelichter, der "Spaziergang" löste sich am Bahnhof in Reilsheim auf. Bürgermeister Holger Karl berichtet auf RNZ-Anfrage, dass schon seit einigen Wochen ähnliche Treffen stets montags stattfänden. "Nach dem vergangenen Montag war der Rathausplatz mit Kreide bemalt", so Karl. Die aufgeschriebenen Worte enthielten zwar keine Beleidigungen oder ähnliches, dennoch habe die Gemeindeverwaltung für die Reinigung sorgen müssen. Deswegen habe man die Polizei über die wöchentlichen Treffen informiert und sie darum gebeten, diese zu beobachten. Auch an diesem Montag seien einige Teelichter am Rathausplatz aufgestellt worden. "Wir akzeptieren jede Form der freien Meinungsäußerung, so lange sie sich im rechtlichen Rahmen bewegt", betonte der Rathauschef.

> In Leimen sollen sich laut Polizei 20 bis 40 Personen vor dem Rathaus versammelt haben. Stadtsprecher Michael Ullrich berichtet, dass am Dienstagmorgen zum dritten Mal etwa ein Dutzend weiße und rote Grabkerzen vor der Verwaltungszentrale standen. Daneben lag ein Zettel, auf dem unter anderem für mehr Verständnis für die Entscheidungen für oder gegen eine Impfung geworben wird. "Ausgrenzung wird uns nicht helfen", heißt es. Die Stadt räume die Kerzen jedes Mal ab und entsorge diese. "Unser Verständnis dafür ist schwach ausgeprägt", so der Stadtsprecher. "Wir sind der festen Überzeugung, dass Impfen die Methode gegen die Pandemie ist und rufen auch weiter dazu auf." Die Stadt werde nicht aktiv, so lange die Demos "überschaubar" bleiben. "Wenn Hunderte vor dem Rathaus stehen, würden wir die Polizei rufen", so Ullrich.

> In Mauer berichtet die Polizei von etwa 20 Personen, die sich auf der Heidelberger Straße versammelt haben. "Das ist provozierend, aber das muss man in einer Demokratie aushalten", sagt Bürgermeister John Ehret auf RNZ-Nachfrage. Für ihn sei friedlicher Protest kein Problem, so lange Hygienemaßnahmen eingehalten und keine Ordnungswidrigkeiten begangen würden. "Wir werden das beobachten und wenn es Usus wird, uns kümmern und gegebenenfalls die Personalien feststellen", so Ehret. Was die Möglichkeit einer neuen Demonstration am Montag angeht, sagt der Bürgermeister: "Ich werde nicht da sein, um die Leute zu bekehren." Jeder habe das Recht auf eine eigene Meinung.