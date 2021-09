Für Aufräumarbeiten in Sinzig galt eine Frist – sonst hätte wohl der Eigentümer die Entsorgung zahlen müssen. Foto: privat

Von Lukas Werthenbach

Neckargemünd/Bammental/Sinzig. Die Gruppe der privaten Flutgebiet-Helfer aus der Region erhält immer mehr Zuspruch: Die "Schnelle Hilfe mit Herz Rhein-Neckar" um den Neckargemünder Malermeister Manfred Gabler ist wie berichtet seit Wochen im Einsatz, um den Opfern der Katastrophe im rheinland-pfälzischen Ahrtal unter die Arme zu greifen. Das reicht von der Organisation von schwerem Gerät wie Bagger und Radlader bis hin zur Versorgung mit Kleidung und Lebensmitteln. Seit dem RNZ-Bericht über das Engagement der Ehrenamtlichen habe er ebenso Erfreuliches wie schwer Verständliches erlebt, erklärte Gabler nun.

"Wir haben einen Mann in Sinzig gefunden, der auf dem nackten Boden geschlafen hat", berichtet der 54-Jährige, der besonders eng mit einer privaten Helfergruppe um Sandra Wesch aus Eberbach zusammenarbeitet. Zunächst habe man den Mann mit dem Nötigsten versorgt. Was aber an den Tagen danach zu erfahren war, sei ein "Unding" für Gabler und seine Mitstreiter: Das Haus des Sohnes dieses Mannes musste wie viele andere von der Flut zerstörten Gebäude vollständig entkernt werden – hierfür habe die örtliche Stadtverwaltung aber eine Frist von wenigen Tagen gesetzt. "Wenn der Bauschutt bis Freitag nicht aus dem Haus geschafft ist, müsste man die Entsorgung selbst zahlen", erzählt Gabler immer noch ungläubig.

Abtransport und Entsorgung von Schutt, der infolge der Flut angefallen sei, würden eigentlich durch die öffentliche Hand organisiert und finanziert, erläutert der Neckargemünder. So habe sich der betroffene Eigentümer in diesem Fall selbst um Helfer bemühen müssen, um das Haus schnell genug zu entkernen. "Da sind ja manche auch völlig überfordert", berichtet Gabler. "Ich musste neulich jemandem erklären, wie überhaupt eine Kabeltrommel funktioniert." Dass die Menschen nun auch von den Behörden derart allein gelassen würden, kritisiert der Ehrenamtliche scharf.

Erfreulich hingegen seien die Reaktionen auf den RNZ-Bericht über das Engagement der "Schnellen Hilfe mit Herz Rhein-Neckar" gewesen. Jede Menge Anrufer hätten sich bei der Gruppe mit verschiedensten Hilfsangeboten gemeldet, so Gabler. "Es kamen über 15.000 Euro Spenden zusammen." Auch weiterhin fahren er und zahlreiche andere Ehrenamtliche aus der Region wöchentlich ins Ahrtal, um dort auf verschiedenste Weisen bei Aufräum- und Aufbauarbeiten oder bei der Versorgung von Betroffenen zu helfen.

Der Hauseigentümer in Sinzig habe übrigens die von der örtlichen Verwaltung gesetzte Frist einhalten können. "Wir haben ihm dafür noch einige Helfer vermittelt", so Gabler.

Info: Wer die Gruppe "Schnelle Hilfe mit Herz" unterstützen will, kann sich unter Telefon 0 15 90 / 1 98 85 44 oder unter 01 76 / 83 01 47 06 melden.