Region Heidelberg. (cm) Diese Tiere sorgten 2021 in der Region für Schlagzeilen:

> Katzen machen in diesem Jahr rund um Heidelberg auf sich aufmerksam: Im Februar taucht "Lucy" eines Morgens im Neckargemünder Rathaus auf und bittet um Hilfe. Die seit vier Wochen vermisste Katze kann von ihren Haltern wieder in die Arme geschlossen werden. In Dossenheim rettet die Feuerwehr im Mai "Frieda" aus dem Motorraum eines Autos. Und im Juli holt die Dilsberger Feuerwehr eine Katze aus einer Dachrinne.

> Hunde fallen 2021 positiv und negativ auf: Im April fällt ein Kangal in Leimen einen Paketboten an und beißt diesem ins Knie. In St. Ilgen will in Mai ein 61-jähriger Mann einen Hund streicheln – doch der beißt ihm in die Hand. Im November alarmiert ein Hund bei einem nächtlichen Brand in Mauer Anwohner.

> Schwäne stehen im Zentrum eines Dramas, das sich im Mai in Neckargemünd abspielt. Ein Schwan muss die Eier alleine ausbrüten. Dann entführt wohl ein anderes Paar die Küken. Ein orientierungsloser Schwan in einem Wohngebiet sorgt in Dossenheim im selben Monat für einen Einsatz der Feuerwehr. Diese fährt den Wasservogel an den Neckar.

> Biber hinterlassen in der Region Spuren. Im Januar ertappt eine Neckarsteinacherin einen Nager beim Fällen eines Apfelbäumchens. Im Juni "strandet" ein verwundeter Biber in Dossenheim auf der Suche nach einem Revier in einem Teich. Er wird an den Neckar gebracht.

> Schafe sorgen in Heiligkreuzsteinach für Aufsehen. Im November tötet ein Bock einen Nebenbuhler, weil dieser in seine Weide eingedrungen war. Im selben Monat sucht die Gemeinde dann den Besitzer von herrenlosen Schafe im Wald.

> Gänse verirren sich im Mai in Leimen in ein Wohngebiet und halten Polizei und Tierretter auf Trab. Im Juli sorgt eine Gänsefamilie für eine Vollsperrung der Autobahn A5 bei Eppelheim.

> Wildschweine geraten im März in Dossenheim in Not. Die Frischlinge kullern einen Hang hinab, doch Feuerwehr und Tierrettung helfen.

> Enten lösen im April einen Einsatz der Bammentaler Feuerwehr aus. Diese vereint die an einem Stauwehr der Elsenz getrennte Familie mit Küken wieder.

> Eine Maus sorgt im Januar für eine Überraschung in einem Neckargemünder Garten. Eine Kamera überführt den Futterdieb im Vogelhaus.

> Ein Hahn sorgt im Januar in Sandhausen für Krach im doppelten Sinne. Ein Einwohner beschwert sich über zu lautes Krähen, doch die Haltung ist erlaubt.

> Ein Rehkitz rettet die Schönauer Feuerwehr im Juni. Das entkräftete Jungtier steckt in einem Rohr fest.

> Eine Äskulapnatter erschreckt im Juni den Fährmann auf der Fähre zwischen Neckarhausen und Neckarhäuserhof.

> Engerlinge fressen sich im Frühsommer durch den Fußballrasen der DJK Eppelheim. Die Maikäfer-Larven werden mit einer Walze bekämpft.

> Der Bienenwolf macht im August in Schönau auf sich aufmerksam. Die Wespenart sorgt für die Sperrung einer Spielwiese im Stadtzentrum.

> Ein Skorpion erschreckt im Oktober Bewohner eines Haus in Sandhausen. Die Herkunft des Spinnentiers ist unklar.

> Ein Pferd steht im November auf einer Straße in Nußloch. Der Wallach war nach Ärger mit einer Stute geflüchtet.