Von Christoph Moll und Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Not macht erfinderisch: Dies zeigen die innovativen Ideen, die sich Tüftler aus der Region rund um Heidelberg einfallen ließen, um das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus zu verringern. Eines haben sowohl die Schutzmasken aus Nußloch als auch die Türöffner aus Spechbach gemeinsam: Sie kommen aus dem 3-D-Drucker.

Schutzmasken mit Plexiglas: Normalerweise beschäftigt sich das seit drei Jahren bestehende Unternehmen "i & o engineering services" aus Nußloch mit Elektroinstallationen und der Automatisierung von Gebäuden, auch "Smarthome" genannt. Inzwischen jedoch sind Geschäftsführer Jörg Sickmüller und sein Kollege Michael Bennebach mit ihren 3-D-Druckern in die Produktion von Schutzmasken eingestiegen. Sie wollen ehrenamtlich ihren Beitrag dazu leisten, dass die Coronakrise so gut wie möglich bewältigt wird. Zu ihren "Kunden" gehört sogar die Heidelberger Uniklinik.

Vor über einer Woche kam Bennebach mit einer Halterung für eine Plexiglasscheibe zu Sickmüller. Diese hatte der Mitarbeiter der Firma auf dem heimischen 3-D-Drucker erstellt. Sickmüller zeigte den "Prototyp" seiner Schwester, die in der Heidelberger Thorax-Klinik arbeitet. Diese sei begeistert gewesen, erzählt der 32-jährige Automatisierungstechniker.

Sickmüller fragte daraufhin offiziell bei der Thorax-Klinik, bei der Uniklinik und Ärzten in der Umgebung an, ob er diesen Masken spenden dürfe. Bevor die Produktion beginnen konnte, musste der "Prototyp" aber noch verfeinert werden. "Wir haben mehrere Modelle erstellt und an verschiedenen Köpfen getestet", erzählt Sickmüller. An die Halterung, die an der Stirn aufliegt, wird eine Plexiglasscheibe angebracht. Diese schützt das komplette Gesicht als "Spuckschutz" und kann somit eine Schutzbrille ersetzen. Eine Atemmaske für Mund und Nase ist aber weiter nötig.

Die Uniklinik "bestellte" 500 Masken. Auch mehrere Arztpraxen waren dankbare Abnehmer. Seit mehreren Tagen läuft die Produktion auf Hochtouren: Die 3-D-Drucker von Sickmüller, Bennebach und einem Freund "glühen" seither. Zwei Stunden dauert es, um vier Halterungen gleichzeitig zu drucken. Familienmitglieder sind eingespannt, da die Masken zum Beispiel noch geschliffen werden müssen. Außerdem erhalten sie Schaumstoff für die Auflage an der Stirn und die Plexiglasscheibe muss zugeschnitten sowie montiert werden. Da sowohl Plexiglas als auch Kunststoff zur Neige gehen, wurde schon Material nachbestellt. Weil weißer Kunststoff nicht mehr lieferbar ist, werden die nächsten Halterungen auch grün und orange.

Über 100 Masken sind schon fertig. Jede hat einen Materialwert von rund zwei Euro. Hinzu kommt die Arbeitszeit. "Wir machen alles neben der Arbeit", macht Sickmüller deutlich. Die selbst programmierten Druckpläne haben die Techniker inzwischen in Internetforen hochgeladen – in der Hoffnung, dass die Masken zum "Exportschlager" aus Nußloch werden ...

Der innovative Türöffner. Foto: privat

Tür öffnen ohne Anfassen: "Ist das ein Aprilscherz?" Der eine oder andere Facebook-Nutzer konnte nicht so richtig etwas damit anfangen, was die Bürgermeister Maik Brandt aus Meckesheim und Guntram Zimmermann aus Spechbach da über das soziale Netzwerk der Öffentlichkeit präsentierten: Auf den Bildern ist ein an mehreren Türklinken in den Rathäusern angebrachtes Kunststoffelement zu sehen.

Der Nutzen erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Es handele sich dabei um Türöffner aus dem 3-D-Drucker und die seien definitiv "kein Aprilscherz", versichert Maik Brandt auf RNZ-Nachfrage. Die Gemeinde habe diese als Geschenk vom Spechbacher Professor Bernd Bachert erhalten. Die Klinkenverlängerungen seien in Zeiten von Corona und der steten Gefahr sich über eine Schmierinfektion anzustecken, "eine zusätzliche Möglichkeit, hygienischer durch den Alltag zu kommen", so Brandt.

Ein Allheilmittel sei es zwar sicher nicht, "doch zur Erhöhung des zumindest subjektiven Sicherheitsgefühls hat es beigetragen," dankt der Meckesheimer Bürgermeister dem Professor, der die Klinkenverlängerungen im eigenen 3-D-Drucker gefertigt hat. "Genial" findet das auch Spechbachs Rathauschef Guntram Zimmermann. "Damit kann man nach dem Waschen und Desinfizieren der Hände per Ellenbogen die Tür öffnen", freut er sich.

Bernd Bachert, der an der Dualen Hochschule in Mosbach den Studiengang Maschinenbau betreut, erklärt, dass Türöffner auch in Nicht-Corona-Zeiten ein Problem bei der Übertragung von Krankheiten darstellen. Er sei im Internet auf private Basteleien gestoßen, die bereits in eine ähnliche Richtung gingen. Mit der Zielsetzung "Das kann man noch modifizieren" habe er gezeichnet und im 3-D-Drucker die "Prototypen" entwickelt.

Insgesamt über 20 solcher Türöffner habe er in den Rathäusern in Meckesheim und Spechbach sowie in Waibstadt und Sinsheim angebracht, berichtet Bachert. Er glaubt, auch über die Coronakrise hinaus auf eine Marktlücke gestoßen zu sein. Er arbeite bereits an einer mobilen Variante des kontaktlosen Türöffners, die sich bequem in der Hosentasche mitführen und auch für Einkaufswagen nutzen lasse. Ermutigt weiter Zeit und Grips in seine Innovation zu stecken, werde er durch die Rückmeldungen aus den Rathäusern. Diese seien "durchweg positiv".