Die Vorbereitungen für die Kommunalwahl laufen - wie hier in Dossenheim - seit Wochen. Nun geht es in die heiße Phase. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. In den Rathäusern der Region laufen die Vorbereitungen für die Europa- und Kommunalwahl am kommenden Sonntag, 26. Mai, seit Wochen auf Hochtouren. Doch die größte Arbeit steht mit der teilweise komplizierten Auszählung der Wahlen erst noch bevor. In manchen Gemeinden rund um Heidelberg wird das Licht am Sonntag erst spät ausgehen: Sie wollen noch am Wahlabend alle Ergebnisse feststellen. In der Regel wird die Auszählung auf zwei Tage gestreckt. Die RNZ fasst zusammen, in welcher Reihenfolge die Wahlen ausgezählt werden, ob und wie die Ergebnisse präsentiert werden und wie hoch der Anteil der Briefwähler in den Orten bisher ist.

So werden die Wahlen ausgezählt

Festgelegt ist, dass zunächst die Europawahl ausgezählt werden muss. Mit welcher Wahl die Kommunen weitermachen, ist ihnen überlassen.

> Im hessischen Neckarsteinach ist der Fall klar: Hier gibt es keine Kommunalwahl. Das Ergebnis der Europawahl soll gegen 19 Uhr feststehen.

> Mauer, Heiligkreuzsteinach, Schönau und Wilhelmsfeld haben sich viel vorgenommen: Die Kommunen wollen die Europa-, die Gemeinderats- und die Kreistagswahl noch am Sonntagabend auszählen. In Schönau folgt nach der Europawahl zunächst die Kreistagswahl - in den anderen Orten ist es die Gemeinderatswahl. Mit Zeitprognosen für die Ergebnisse sind die Gemeinden vorsichtig: In Mauer soll der neue Gemeinderat gegen 23 Uhr und in Heiligkreuzsteinach gegen 21.30 Uhr feststehen. In Schönau will man bereits zwischen 22 und 23 Uhr mit allen Wahlen fertig sein. In den übrigen Orten wird noch am Montag ausgezählt.

> In Leimen, Eppelheim, Neckargemünd, Bammental, Meckesheim, Lobbach und Gaiberg ist nach der Europawahl zunächst die Kreistags- und dann die Gemeinderatswahl an der Reihe. In Leimen, Eppelheim, Meckesheim und Lobbach wird am Sonntagabend noch die Kreistagswahl abgehakt und dann am Montagmorgen mit der Gemeinderatswahl weitergemacht. In Meckesheim geht es danach noch weiter mit der Ortschaftsratswahl in Mönchzell. Deren Ergebnis soll gegen 15 Uhr feststehen, jenes des Gemeinderats bereits gegen 11 Uhr. In Lobbach soll die Auszählung der Gemeinderatswahl gegen 13 Uhr beendet sein, in Eppelheim gegen 12 Uhr. In Neckargemünd und Bammental wird am Sonntag lediglich die Europawahl ausgewertet. Die Ergebnisse der Kreistags- und Gemeinderatswahl werden in Bammental im Laufe des Montagnachmittags erwartet. Wer im neuen Gemeinderat und in den drei Ortschaftsräten sitzt, soll in Neckargemünd gegen 19 Uhr klar sein.

> In Sandhausen, Nußloch, Dossenheim, Wiesenbach und Spechbach wird nach der Europawahl am Sonntag die Gemeinderatswahl ausgezählt. Deren Ergebnisse sollen gegen 23 Uhr feststehen. Am Montag folgt die Kreistagswahl, deren Auszählung gegen Mittag beendet sein soll.

So werden die Ergebnisse präsentiert

In vielen Gemeinden können die Bürger die Auszählungen miterleben.

> In Leimen können Interessierte am Sonntag und am Montag die Auszählung der Kreistags- und der Gemeinderatswahl verfolgen: Die Zwischen- und letztlich auch die Endergebnisse werden im Ferdinand-Reidel-Saal des Neuen Rathauses präsentiert.

> In Sandhausen, Eppelheim, Nußloch, Dossenheim, Wilhelmsfeld und Heiligkreuzsteinach werden die Auszählungen am Sonntag vorgestellt - und zwar jeweils in den großen Sitzungssälen der Rathäuser, in Heiligkreuzsteinach im Foyer des Rathauses. In Eppelheim wird lediglich die Europawahl vorgestellt.

> In Neckargemünd, Bammental und Gaiberg werden die Ergebnisse der Kommunalwahl am Montag gezeigt. In Neckargemünd und Bammental gibts Präsentationen in den Bürgerbüros der Rathäuser. In Gaiberg stellt Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel gegen 15 Uhr auf dem Rathausplatz die Ergebnisse der Kommunalwahl vor.

So viele wählen per Brief

Die Briefwahl sollte einmal eine Ausnahme sein. Nun wird sie zur Regel. Der Trend geht weiter zum Wählen per Brief. Im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl haben die Kommunen in der Region deutlich mehr Briefwahlanträge erhalten. In Meckesheim und Sandhausen beispielsweise beträgt die Steigerung über 40 Prozent. Etwa ein Drittel mehr Anträge sind die Regel, in Lobbach beispielsweise sind es aber auch "nur" zehn Prozent mehr. Damit setzt inzwischen im Schnitt fast jeder fünfte Wähler vor dem Wahltag zu Hause seine Kreuzchen.

Info: Alle Kandidaten der Region rund um Heidelberg und deren Ziele sowie die Ergebnisse am Wahlabend und am Montag auf www.rnz.de/wahlspecial