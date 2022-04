Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Wer soll sich das noch leisten können? Diese Frage drängt sich Mietinteressenten beim Blick in die aktuellen Wohnungsangebote der Region immer mehr auf. Wem schon in den vergangenen Jahren angesichts der explodierenden Mieten schwindelig wurde, dem wird nun noch schwindeliger. Beispiel gefällig? Dossenheim, drei Zimmer, 87 Quadratmeter für 1771,40 Euro warm. Oder: Eppelheim, zwei Zimmer, 35 Quadratmeter für 650 Euro warm. Die Mieten schießen immer weiter in die Höhe – nicht nur in Heidelberg, sondern auch im direkten Umland. Die Steigerung bei den Kaltmieten betrug innerhalb eines Jahres bis zu 19 Prozent, wie der Preisatlas des Immobilienmaklers "Homeday" (siehe Hintergrund-Kasten) zeigt.

Die Gemeinde Dossenheim bleibt das teuerste Pflaster rund um Heidelberg. Hier kostet ein Quadratmeter aktuell im Schnitt 11,50 Euro – zehn Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Wobei es innerhalb des Ortes Unterschiede gibt. Besonders tief in die Tasche greifen müssen Mieter im Zentrum mit 13 Euro pro Quadratmeter, vergleichsweise günstig ist es im Osten der Bergstraßengemeinde mit durchschnittlich 10,10 Euro.

Ebenfalls um satte zehn Prozent geklettert sind die Mieten in Sandhausen – der zweitteuersten Gemeinde rund um Heidelberg. Das Bewohnen eines Quadratmeters schlägt aktuell mit 10,80 Euro zu Buche – wobei es auch hier teure und nicht ganz so teure Bereiche gibt. Hoch sind die Mieten im Westen und im Süden im Bereich der Dünen, etwas erträglicher wird es im Osten in Richtung St. Ilgen mit durchschnittlich 10,30 Euro.

Ebenfalls über zehn Euro kostet der Quadratmeter inzwischen in Eppelheim, Nußloch und Leimen, wobei es auch hier wieder innerörtliche Gefälle gibt. In Eppelheim gilt der nordwestliche Zipfel am Feldrand als beste Lage mit 11,80 Euro pro Quadratmeter. Mit durchschnittlich 11,10 Euro nicht viel günstiger sind aber weite Teile der Heidelberger Nachbarstadt im Norden, Westen und Süden. Mit 10,30 Euro pro Quadratmeter wird es Richtung Heidelberger Pfaffengrund im Osten von Eppelheim etwas billiger – allerdings liegen diese Wohnbereiche auch an der Autobahn.

Noch größer sind die Unterschiede in Nußloch. Hier gibt es in den Mehrfamilienhäusern im Nordwesten an der Heidelberger Straße mit durchschnittlich 8,60 Euro pro Quadratmeter fast schon günstigen Wohnraum. Das genaue Gegenteil zeigt sich im Nordosten Richtung Leimen und im Südosten. Hier müssen Mieter 11,50 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch legen.

Ähnlich sind die Schwankungen innerhalb von Leimen. Als bestes Wohngebiet gilt hier der Bereich am Berg, wo der Quadratmeter 10,80 Euro im Schnitt kostet. In weiten Teilen von Leimen-Mitte sowie in wenigen Teilen des Stadtteils St. Ilgen im Zentrum von Gauangelloch sind 10 Euro zu berappen, in den übrigen Wohngebieten sowie weiten Teilen von St. Ilgen und Gauangelloch sind es "nur" 9,20 Euro im Schnitt.

Ebenfalls zu den teuren Orten zählt Neckargemünd, wobei hier die Unterschiede zwischen Kernstadt und Ortsteilen eklatant sind: So müssen Mieter im Wiesenbacher Tal und in Teilen von Kleingemünd 11 Euro für den Quadratmeter zahlen, während es ansonsten zwischen 9 und 10 Euro sind. Die Ortsteile Dilsberg und Waldhilsbach gehören mit 9,10 Euro und teilweise – wie in der Dilsberger Feste – mit 10,10 Euro zu den teuren Gebieten, während es in Mückenloch mit 8,20 Euro günstiger ist.

In den kleineren Orten der Region sind die Gefälle nicht allzu groß. Es gilt: Je weiter diese von Heidelberg entfernt liegen und je schlechter die Verkehrsanbindung mit Bus und Bahn ist, desto günstiger wird es. Der Preis sinkt also im Elsenztal Richtung Kraichgau sowie im Steinachtal, wobei der Luftkurort Wilhelmsfeld eine Ausnahme bildet. Am wenigsten müssen Mieter in Heiligkreuzsteinach mit 7,30 Euro pro Quadratmeter zahlen, wobei auch hier die Steigerung neun Prozent betrug. Am geringsten fiel der Preisaufschlag innerhalb eines Jahres nach den vorliegenden Daten in Bammental und Eppelheim mit nur zwei beziehungsweise drei Prozent aus. Ansonsten waren es meist fünf bis zehn Prozent. Echte Ausreißer sind Meckesheim und Wilhelmsfeld mit 16 und 19 Prozent, wobei diese durch zu wenige vorhandene Daten begründet sein könnten.