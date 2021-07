Region Heidelberg. (cm) Rund 55 Prozent der Menschen in Deutschland sind bisher mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, fast 40 Prozent haben den vollen Impfschutz. Experten gehen davon aus, dass deutlich höhere Anteile für eine sogenannte Herdenimmunität gebraucht werden. Doch der Impfmotor scheint so langsam ins Stocken zu geraten. Bei den in diesen Tagen stattfindenden Impfaktionen der mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises in den Orten rund um Heidelberg bleiben immer mehr Plätze frei. Manche Kommunen haben sogar ihre Aktionen für Bürger anderer Orte geöffnet. Inzwischen ist zwar genügend Impfstoff vorhanden, doch nun mangelt es an Impfwilligen.

Diese Beobachtung macht auch Dr. Sönke Müller. "Die Impffreudigkeit lässt nach", sagt der Internist und Notarzt aus Bammental. "Es scheint eine Sättigung erreicht zu sein." In seiner Neckargemünder Praxis seien die Wartelisten inzwischen abgearbeitet. "Der große Ansturm ist weg", so Müller. Zum ersten Mal habe er vergangene Woche keinen neuen Impfstoff bestellt. Auch bundesweit sei weniger Impfstoff abgerufen worden als zur Verfügung stand. Es sei eine "Impflethargie" entstanden.

Doch woran liegt das? Nach der großem Impfeuphorie seien nun die unbedingt Impfwilligen versorgt – und der Rest warte ab, meint Müller. In seiner Praxis spreche er noch nicht geimpfte Patienten an und versuche diese zu überzeugen. "Wir dürfen nicht nachlassen: Wer sich impfen lassen kann, sollte es tun", findet der Mediziner. "Wir müssen nun die Zögerlichen durch direkte Ansprache hinterm Ofen hervorlocken."

Einen Beitrag dazu leistet Müller mit seinen Notarztkollegen und der Gemeinde in Bammental, wo er schon mehrere Impfaktionen erfolgreich durchgeführt hat. Die nächste findet am Samstag, 3. Juli, von 9.30 bis 15.30 Uhr in der Elsenzhalle in Bammental statt. Hier werden rund 600 Personen geimpft, die ihre erste Dosis mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca erhalten haben. Kurzfristig kamen die Organisatoren ins Schwitzen, da die Ständige Impfkommission (Stiko) nun eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff empfiehlt. Es gelang, 600 Dosen des Biontech-Vakzins "herbeizuzaubern", so Müller, sodass die Aktion "gerettet" sei. Dafür stehen nun 600 Dosen von Astra-Zeneca und gegebenenfalls wenige Dosen Biontech für Erstimpfungen zur Verfügung. Hierfür ist keine Anmeldung notwendig, nur Krankenkassenkarte und Impfausweis müssen mitgebracht werden.