Das Hardtwaldstadion in Sandhausen verwandelt sich zur Fußball-WM in eine Fan-Arena. Foto: Alex

Region Heidelberg. (cm) Baustellen, Brände, das Wetter und die Fußballweltmeisterschaft beherrschten in diesem Jahr die Schlagzeilen in der Region.

Die Baustellen: Die größte Baustelle in der Region ist in diesem Jahr die Sanierung der Landesstraße L600 zwischen Leimen und Gaiberg. Im Juni beginnt die Vollsperrung, von der 12.000 Autofahrer täglich betroffen sind. Ende Oktober herrscht wieder freie Fahrt. Nicht ganz so reibungslos läuft es in Bammental: Schon im März beginnt die Baustelle chaotisch, weil LKW-Fahrer die Umleitung missachten. Im Oktober legt die Baufirma nach einem Streit mit der Gemeinde um Nachtragsforderungen die Arbeit nieder. Der Vertrag wird aufgelöst, im November übernimmt eine andere Baufirma. Kurz vor Weihnachten herrscht freie Fahrt. Bereits im Mai wird das Ende des L 536-Ausbaus zwischen Wilhelmsfeld und Altneudorf gefeiert. Fast abgeschlossen ist zum Jahresende eine weitere Großbaustelle: die neue Brücke über die Autobahn zwischen Eppelheim und Heidelberg. Im Dezember rollen die Straßenbahnen wieder, wenig später auch Autos - zumindest in eine Richtung. Größere Baustellen gibt’s auch in den Ortsdurchfahrten von Sandhausen, Meckesheim und Wilhelmsfeld.

Die Brände: Im August geht auf der B 3 bei Nußloch ein Kranfahrzeug in Flammen auf. Über 200 Feuerwehrleute bekämpfen im September einen Großbrand auf dem Gelände der Maschinenbaufirma Herbold in Meckesheim. Es entsteht ein Millionenschaden. Im Dezember brennt dann der Kindergarten "Schatzinsel" in Neckarsteinach komplett ab.

Das Wetter: Auch in der Region ist es ein Jahr der Extreme. Auf ein nasses Frühjahr folgt ein trockener und sehr heißer Sommer. Im Januar kommt es nach Dauerregen zu mehreren Hochwasserwellen - besonders betroffen ist der Neckargemünder Stadtteil Waldhilsbach, wo der Kindergarten geflutet wird. Die Hitzewelle im Sommer beschert den Freibädern Rekordbesucherzahlen. Die Kehrseite sind aber dürre Wälder und versiegende Quellen. Mancherorts wird sogar zum Wassersparen aufgerufen, da der Verbrauch Rekordniveau erreicht.

Die Weltmeisterschaft: Überall in der Region werden die deutschen Spiele bei der Fußball-Weltmeisterschaft verfolgt. Das größte "Public Viewing" der Metropolregion gibt es in Sandhausen, wo bis zu 6000 Zuschauer im Hardtwaldstadion mit der deutschen Nationalelf mitfiebern.