Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Ein Weihnachtsmarkt bei der aktuellen Corona-Lage? Das ist für viele Menschen auch in der Region unvorstellbar. Und so haben auch die meisten Städte und Gemeinden rund um Heidelberg ihre Märkte schon längst abgesagt. Lediglich Bammental, Eppelheim und Schönau hatten zuletzt noch gehofft. Nun sind es nur noch Bammental und Eppelheim. Auch Schönau hat seine geplante Alternative zu einem normalen Weihnachtsmarkt abgeblasen. Nach aktuellem Stand wären Weihnachtsmärkte im Dezember jedoch mit Einschränkungen rechtlich möglich. Zu groß ist allerdings die Unsicherheit. Die RNZ hat nachgefragt.

In Bammental wird der Weihnachtsmarkt "nicht wie gewohnt stattfinden", berichtet Martha Kedzior von der Gemeindeverwaltung. "Gemeindeverwaltung und Kulturring sind derzeit in Besprechung, inwieweit eine Kleinigkeit organisiert werden kann." Dies sei natürlich abhängig vom Infektionsgeschehen und den aktuellen Regelungen im Dezember, so Kedzior weiter.

In Eppelheim ist das für den 5. und 6. Dezember geplante Weihnachtsdorf noch nicht abgesagt, wie Stadtsprecher Christoph Horsch auf RNZ-Nachfrage erklärt. "Wir planen noch etwas verhalten", betont er. "Wenn der Lockdown bleibt, dann hat auch unser Markt keine Chance." Die Stadt habe den Markt aber noch nicht absagen wollen – obwohl klar sei, dass es schwer werde. "Wir versuchen alles", so Horsch. Das gelte auch für den Kunsthandwerkermarkt, der parallel zum Weihnachtsdorf stattfinden soll. "Die Künstler sind sehr verhalten", berichtet der Stadtsprecher. Bisher haben sich nur acht Aussteller gemeldet – sonst sind es um die 20. Die Zurückhaltung sei groß, da einige Aussteller der Risikogruppe angehören. Das gelte auch für viele Helfer der Vereine, die das Weihnachtsdorf mit Ständen erfüllen. "Wir holen ein Stimmungsbild ein und fragen, ob die Vereine überhaupt genug Personal finden", so Horsch. "Die Hoffnung schwindet aber." Abgesagt sei der Markt aber schnell.

In Schönau hatte die Stadt ein Adventsdorf namens "Scoenovia" als Ersatz für den Weihnachtsmarkt geplant. Bürgermeister Matthias Frick berichtet, dass sich bereits 20 interessierte Schausteller gemeldet hatten. Außerdem wollte die Stadt den Vereinen eine Teilnahme ermöglichen. Der Markt sollte in den vier Wochen vor Weihnachten jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet sein. "Der erste Termin würde im November liegen, was jedoch jetzt nicht mehr möglich ist", erklärt Frick. "Da wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht wissen, welche Rechtssituation im Dezember vorliegt, sehen wir von einer weiteren Planung zu diesem Projekt, was mir sehr am Herzen liegen würde, ab." Damit sei leider kein Adventsmarkt in Schönau durchführbar.