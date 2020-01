Leimen/Nußloch. (fre) Keine Neuigkeit ist, dass der GALL-Sprecher Ralf Frühwirt ein überzeugter Radfahrer ist. Ebenfalls ist bekannt, dass er sich für ein gutes Radwegenetz einsetzt, mithin auch vehement für die Verbesserung maroder oder gefährlicher Radwegeverbindungen einsteht. Dass er einen seiner diesbezüglichen Anträge wortreich auf Eis legte, überraschte aber dann doch. Es ging um einen Radweg entlang der Landesstraße L 594 zwischen Leimen und Nußloch. Um einen Radweg, der diese Bezeichnung verdient.

Frühwirts GALL-Antrag war einmal mehr dem Heiligen Bürokratius geschuldet: Ein Radweg entlang einer Landesstraße ist Landesangelegenheit. Deren regionale Vertretung – das Regierungspräsidium Karlsruhe – hat nach eigenen Aussagen keine Planungskapazitäten mehr.

Ähnlich argumentierte wortreich das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als verlängerter Arm des Regierungspräsidiums. Frühwirts Begehr: Leimen möge, gegebenenfalls gemeinsam mit Nußloch, die Radwegplanung nun selbst stemmen. Die Planungskosten bezifferte er mit 50.000 Euro, die den Kommunen aber wieder erstattet würden.

Dass an der Notwendigkeit einer vernünftigen und direkten Radwegeverbindung zwischen Leimen und Nußloch nicht zu rütteln ist, wurde in der gemeinderätlichen Diskussion überdeutlich. Die Nutzung des Radwegstreifens sei aufgrund der für Autos zulässigen Geschwindigkeiten und der infolge Geländekuppen unübersichtlichen Verhältnisse extrem gefährlich, trug Frühwirt vor. Nathalie Müller (CDU) pflichtete dem bei: Das Radeln entlang der Landesstraße L594 komme einem "Himmelfahrtskommando" gleich; sinnvoller wäre eine Route jenseits der Landesstraße. Das Ausweichen auf vorhandene Feldwege, die irgendwie von Leimen nach Nußloch mäandern, sei für radelnde Pendler allerdings keine Alternative – so Frühwirts Konter zu einem Querverweis von Hans Appel (CDU).

Erfolg hatte der GALLier dennoch nicht. Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und auch Bürgermeisterin Claudia Felden verwiesen auf die Argumentation des Rhein-Neckar-Kreises: Ein guter Radweg zwischen Leimen und Nußloch sei integraler Bestandteil der Landesgartenschau, um die sich Leimen und Nußloch gemeinsam für die Jahre 2031 bis 2035 beworben haben.

Ob die beiden Kommunen für eine Gartenschau und die damit verknüpften Zuschüsse einen Zuschlag des Landes erhalten, über den im ersten Halbjahr 2020 entschieden wird, müsse deshalb abgewartet werden. In diese Richtung argumentierten auch Mathias Kurz (FW), Peter Sandner (SPD) und Klaus Feuchter (FDP): Mit der Rückstellung "verbauen wir uns nichts".

Aufgrund der sich abzeichnenden Mehrheiten im Gemeinderat erkannte Frühwirt, dass es "nicht der richtige Zeitpunkt" für seinen Radweg-Antrag war. Er kündigte an, ihn nach der Gartenschau-Entscheidung gegebenenfalls erneut zu stellen: "Wir müssen auf diesem Feld aktiv werden – mit Gartenschau oder ohne."