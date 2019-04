Von Thomas Frenzel

Leimen-Gauangelloch. Für ein Dutzend Jahre war sie in der Versenkung verschwunden, jetzt taucht die Bürgerinitiative "Pro Gauangelloch" wieder auf wie der Phoenix aus der Asche. Aktueller Anlass: Der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim, dem Leimen angehört, plant die Fortschreibung des aktuell gültigen Flächennutzungsplans 2015/20. Und die dazugehörige Forderung der BI-Akteure lautet: Die seit 1982 im Flächennutzungsplan vermerkte, aber nie umgesetzte Wohnbaufläche "Weidenklinge II" soll aus der Bauleitplanung herausgenommen werden.

Zumindest einer der BI-Akteure ist kein unbekannter: Gerhard Scheurich. 2004 stampfte der damalige GALL-Stadtrat, der heute der FDP-Fraktion angehört, die Anti-Weidenklinge-Initiative aus dem Boden und zwar gemeinsam mit Hans Grossmann, der zwischenzeitlich nicht mehr in Leimens Bergstadtteil lebt. An seine Stelle ist Jonas Andrulis getreten.

Für Scheurich sind die Argumente gegen die "Weidenklinge II" heute so aktuell wie damals, als im Stadtteil 330 Unterschriften gegen eine Verwirklichung des Baugebiets gesammelt wurden. In Gauangelloch existierten nach seiner Schätzung nach wie vor 50 freie Baugrundstücke. Für weitere 150 bis 200 Bauplätze - so viele werde das 7,8 Hektar große Areal sicher hergeben - bestehe also kein Bedarf. Dass für viel Geld erschlossene Wiesen nächtens von Straßenlaternen beleuchtet würden, so Scheurich, sei nicht nötig.

Genauso wichtig ist dem streitbaren Ratsmitglied, dass die vorhandene Infrastruktur zusätzliche 600 bis 1000 Einwohner gar nicht mehr verkraften würde. Weder verfüge die Kinderbetreuung über ausreichende Kapazitäten, noch die örtliche Grundschule - von der Kanalisation ganz zu schweigen. Scheurich: Beim Starkregen anno 2016 habe es im verwirklichten Baugebiet "Weidenklinge I", das unterhalb von "Weidenklinge II" liegt, die Kanaldeckel aus der Verankerung gehoben, weil die kleinen Abwasserrohre der Wassermassen nicht mehr Herr wurden. Mit weiteren versiegelten Flächen werde dies nur noch schlimmer.

Außerdem sei gar nicht garantiert, dass der aktuelle Bau-Boom dauerhaft anhalte und nicht schon bald wie eine Blase platze, sagt Scheurich. Die privaten Grundeigner im Bereich der "Weidenklinge II", die gegenwärtig auf ein lukratives Geschäft hofften, säßen dann auf ihren Baugrundstücken, die für teures Geld erschlossen sein würden.

Weit von sich weist Scheurich, die wieder aufgelebte Bürgerinitiative für eigene Wahlkampfzwecke zu nutzen: Voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2019 werden in Baden-Württemberg die Gemeinderäte neu gewählt. Genauso wenig wie er bei Karnevalsveranstaltungen auf Stimmenfang gehe, sagt er, so wenig habe "Pro Gauangelloch" mit diesen Wahlen zu tun. Hier gehe es ums Prinzip und um Überzeugung.

Und dass die Stadt Leimen gemeinsam mit dem Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim ausgerechnet im Stadtteil Gauangelloch zu einer Informationsveranstaltung über die Fortschreibung des Flächennutzungsplans einlade, spricht Scheurich zufolge Bände. Die Veranstaltung beginnt am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr im Kultursaal der Schlossberghalle.