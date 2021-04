Von Christoph Moll

Leimen/Sandhausen/Nußloch. Das Polizeirevier Wiesloch hat seine Kriminalitätsstatistik 2020 vorgelegt. Zu ihm gehören neben Wiesloch, Walldorf, Dielheim, Malsch, Mühlhausen, Rauenberg und St. Leon-Rot auch die Kommunen Leimen, Sandhausen und Nußloch aus dem direkten Heidelberger Umland. Ein Überblick.

> Straftaten gesamt: Während in Walldorf, Sandhausen, St. Leon-Rot, Diel-heim und Malsch sinkende Fallzahlen registriert wurden, sind in den übrigen fünf Orten die Straftaten teilweise sogar deutlich angestiegen. Die Gesamtstraftaten lagen im Jahr 2020 mit 5620 Fällen beinahe 3,4 Prozent über 2019. Schwerpunkte waren 2020 erneut Diebstahlskriminalität, Vermögens- und Fälschungsdelikte sowie Körperverletzungen.

> Kriminalitätsbelastung: Im Jahr 2020 kam es im Polizeirevier Wiesloch zu 4033 Straftaten pro 100.000 Einwohnern. Dieser Wert stieg somit um 129 im Vergleich zum Vorjahr an. Im Rhein-Neckar-Kreis lag die Kennzahl bei 4303 und im Land Baden-Württemberg bei 4852. Positiv entwickelten sich die sogenannten Häufigkeitszahlen in Malsch, Dielheim, Sandhausen, Walldorf und St. Leon-Rot. Anstiege gab’s in Nußloch, Rauenberg, Wiesloch, Leimen und Mühlhausen.

> Aufklärungsquote: Insgesamt konnten 3416 Straftaten aufgeklärt werden. Das waren 154 Fälle und somit 4,72 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit war die Aufklärungsquote von 60,0 auf 60,8 Prozent gestiegen – ein Zehn-Jahres-Hoch.

> Tatverdächtige: Im Jahr 2020 wurden 2643 Tatverdächtige ermittelt und zur Anzeige gebracht. Im Vorjahr waren es 2746. Wie in zurückliegenden Jahren waren knapp 80 Prozent davon männlich.

Hintergrund Leimen (Veränderung gegenüber 2019) > Straftaten gesamt: 1056 (+4,2 %) > Diebstähle: 256 (-14,4 [+] Lesen Sie mehr Leimen (Veränderung gegenüber 2019) > Straftaten gesamt: 1056 (+4,2 %) > Diebstähle: 256 (-14,4 %) > Fahrraddiebstähle: 72 (-22,6 %) > Ladendiebstahl: 17 (+21,4 %) > Autoaufbrüche: 17 (-15,0 %) > Wohnungseinbrüche: 8 (-63,6 %) > Rohheitsdel./Körperv.: 165 (-7,8 %) > Gewalt soz. Nahraum: 27 (+125,0 %) > Sachbeschädigungen: 153 (+23,4 %) > Vermög.-/Fälschungsd.: 277 (+31,3 %) > Rauschgiftdelikte: 49 (+11,4 %) Sandhausen (Veränderung gegenüber 2019) > Straftaten gesamt: 598 (-10,2 %) > Diebstähle: 155 (+12,3 %) > Fahrraddiebstähle: 28 (-12,5 %) > Ladendiebstahl: 23 (+27,8 %) > Autoaufbrüche: 13 (+18,2 %) > Wohnungseinbrüche: 9 (+350,0 %) > Rohheitsdel./Körperv.: 87 (-5,4 %) > Gewalt soz. Nahraum: 9 (+80 %) > Sachbeschädigungen: 71 (+20,3 %) > Vermög.-/Fälschungsd.: 138 (-22,5 %) > Rauschgiftdelikte: 52 (-36,6 %) Nußloch (Veränderung gegenüber 2019) > Straftaten gesamt: 377 (+36,6 %) > Diebstähle: 84 (+25,4 %) > Fahrraddiebstähle: 14 (+100,0 %) > Ladendiebstahl: 2 (-50,0 %) > Autoaufbrüche: 15 (+66,7 %) > Wohnungseinbrüche: 4 (+/- 0 %) > Rohheitsdel./Körperv.: 63 (+53,7 %) > Gewalt soz. Nahraum: 17 (+88,9 %) > Sachbeschädigungen: 57 (+3,6 %) > Vermög.-/Fälschungsd.: 97 (+90,2 %) > Rauschgiftdelikte: 26 (+23,8 %)

> Straftaten gegen das Leben: Im vergangenen Jahr haben sich in Wiesloch drei Tötungsdelikte ereignet, von denen zwei auch vollendet wurden.

> Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung:Erneut verzeichnete das Polizeirevier in diesem Deliktsfeld einen, wenn auch geringfügigen Zuwachs von drei Fällen. So wurden 125 Sexualstraftaten registriert, wovon 113 Fälle aufgeklärt wurden. Die überwiegende Zahl der Sexualdelikte ereignete sich in den Städten Wiesloch, Walldorf und Leimen sowie in der Gemeinde Dielheim. In Leimen wurden mit elf Straftaten doppelt so viele wie im Vorjahr registriert. Alle konnten geklärt werden. Neben drei Fällen von sexuellem Missbrauch wurden auch ein Fall der sexuellen Belästigung und sieben Fälle der Verbreitung pornografischer Schriften zur Anzeige gebracht. In Sandhausen wurden vier Sexualdelikte – 2019 waren es neun – registriert. Zwei konnten aufgeklärt werden. Es wurden zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs, ein Fall der sexuellen Belästigung und ein Fall des sexuellen Übergriffs zur Anzeige gebracht. In Nußloch wurden fünf statt sechs Straftaten im Vorjahr gegen die sexuelle Selbstbestimmung angezeigt. Davon lagen vier Delikte im Bereich der Verbreitung beziehungsweise des Besitzes von pornografischen Schriften und in einem Fall lag eine Vergewaltigung vor. Alle fünf Taten wurden aufgeklärt.

> Diebstähle:2020 ging die Anzahl der Diebstahlsdelikte um 149 Fälle oder 9,5 Prozent auf 1419 Fälle zurück. Das ist die niedrigste Anzahl in den vergangenen zehn Jahren. Gemessen an der Einwohnerzahl weisen die Städte Wiesloch, Walldorf und Leimen, aber auch die Gemeinden Sandhausen, St. Leon-Rot, Rauenberg und Nußloch eine hohe Belastung in diesem Deliktsbereich auf. In der Detailbetrachtung sind im Bereich des Fahrraddiebstahls (-21,25 Prozent auf 278 Fälle) und des Ladendiebstahls (-6,76 Prozent auf 138 Fälle) Rückgänge zu beobachten, während beim Wohnungseinbruchsdiebstahl (+19,70 Prozent auf 79 Fälle) und beim Fahrzeugaufbruch (+ 8,33 Prozent auf 104 Fälle) Zunahmen zu konstatieren waren.

> Autoaufbrüche: Nachdem die Fallzahlen in den vergangenen drei Jahren deutlich gefallen und im vergangenen Jahr mit 96 Fällen einen Zehn-Jahres-Tiefststand erreicht hatten, fand dieser Trend im Jahr 2020 keine Fortsetzung. Nach 96 Straftaten im Jahr 2019 wurden im Jahr 2020 wieder 104 Fälle zur Anzeige gebracht.

> Einbrüche: Hier sind die Zahlen im Ver-gleich zum Vorjahr – wie schon erwähnt – von 66 auf 79 Fälle erstmals seit drei Jahren wieder angestiegen. Mit einer Quote von 45,6 Prozent wurde fast jeder zweite Einbruch aufgeklärt.

> Rohheitsdelikte und Körperverletzungen: Es wurden 600 Körperverletzungsdelikte und 235 weitere Rohheitsdelikte wie Raub, Nötigung und Bedrohung, also insgesamt 835 Fälle registriert. Das waren 47 Straftaten mehr als im Vorjahr und damit der höchste Wert im Zehn-Jahres-Vergleich.

> Gewalt gegen Polizeibeamte: Nach 36 Fällen im Jahr 2019 wurden im vergangenen Jahr 31 Fälle dokumentiert. In 22 Fällen wurden die Polizeibeamten direkt angegriffen, in neun Fällen widersetzten sich Personen polizeilichen Maßnahmen.

> Sachbeschädigungen: Die Zahl von Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum, an Fahrzeugen und Einrichtungen lag 2020 nochmals 7,36 Prozent über dem Niveau des Vorjahres und pendelte sich bei 671 ein. Die Aufklärungsquote lag bei 24,7 Prozent. Damit lag sie etwa 1,5 Prozent höher als 2019.

> Vermögens-, Fälschungs- und Betrugsdelikte: Mit einem Anstieg von 14,6 Prozent oder 163 Fällen erfuhren diese Delikte das dritte Jahr infolge einen Zuwachs. Die 1282 erfassten Straftaten stellen den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre dar.

> Straßenkriminalität: In diesem Bereich sind die Fallzahlen nach einem Anstieg im Jahr 2019 auf 1095 Straftaten wieder leicht zurückgegangen – und zwar um 93 Straftaten auf nun 1002 Fälle.

> Rauschgiftkriminalität: Die registrierten Delikte sind im Vergleich zum Vorjahr von 423 auf 441 Fälle gestiegen. 91 davon wurden im Bereich der Autobahnen registriert. Die Aufklärungsquote liegt bei knapp 82 Prozent.