Neckargemünd. (cm) Immer mehr Menschen in der Region rund um Heidelberg infizieren sich mit dem Coronavirus. Nun hat sich auch eine Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes angesteckt. Betroffen ist der "Pflegedienst Neckargemünd", der zur Benevit-Gruppe mit Sitz im baden-württembergischen Mössingen bei Tübingen gehört.

Wie Unternehmenssprecherin Olga Haug mitteilte, seien sofort nach Bekanntwerden der Erkrankung am Montag alle nötigen Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen zur Eindämmung und Begrenzung des Virus in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eingeleitet worden. "Die Mitarbeiterin trug während des Dienstes prophylaktisch einen Mund-Nasen-Schutz und hielt sämtliche Hygienevorschriften ein", so Haug. "Insofern dürfte das Ansteckungsrisiko sehr gering sein." Alle Klienten des Pflegedienstes seien unverzüglich über den Fall informiert worden.

Wie Haug auf RNZ-Nachfrage sagte, hatte die Mitarbeiterin Kontakt zu 49 Klienten, von denen aber bislang keiner Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus zeige. "Wir hoffen, dass es auch dabei bleibt", so die Unternehmenssprecherin. Zudem seien alle weiteren Kontaktpersonen auch im Kollegenkreis ermittelt worden, um eine mögliche Infektionskette zu unterbrechen und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Da kein Kollege Symptome zeige, seien alle weiter im Dienst, so Haug. Sie werden auch nicht vorsorglich getestet. Wo sich die Frau angesteckt habe, wollte das Unternehmen nicht mitteilen. "Die Mitarbeiterin befindet sich bis zur Gesundung in Quarantäne", so die Sprecherin.

Michael Barkow, Leiter des Qualitätsmanagements der Benevit-Gruppe, sagte gestern auf RNZ-Anfrage, dass die Mitarbeiterin Symptome einer Grippe zeigte und deshalb sofort aus dem Dienst genommen worden sei. Ein Test auf das Coronavirus sei dann positiv ausgefallen. Der Verlauf der Krankheit sei bei der Mitarbeiterin nicht dramatisch.

Der "Pflegedienst Neckargemünd" könne den Betrieb normal aufrechterhalten. "Wenn es aber noch mehr Fälle gibt, könnte es irgendwann problematisch werden", so Barkow. Es sei aber klar, dass auch Corona-positive Klienten versorgt werden. "Die Kollegen schützen sich schon seit mehreren Wochen mit entsprechender Ausrüstung", erklärte Barkow. Handschuhe, Schutzkittel und Mundschutz seien Pflicht. "Es gilt unbedingt zu verhindern, dass Keime von einem zum anderen Klienten gelangen", so Barkow. Zuvor sei spezielle Schutzausrüstung nur im Einzelfall zum Einsatz gekommen, nun ist sie Pflicht. Es gehe sowohl um den Schutz der Klienten als auch um den der Mitarbeiter.

In der Benevit-Gruppe, die in Süddeutschland auch mehrere Pflegeeinrichtungen mit fast 2000 Bewohnern betreibt, gab es bereits einen Corona-Fall. Betroffen war allerdings kein Mitarbeiter, sondern ein Bewohner. "Die Verunsicherung ist derzeit sehr groß", weiß Qualitätsmanager Barkow. "Wir bekommen viele Anrufe von Angehörigen."