Leimen-St. Ilgen/Heidelberg. (luw) Schweigende Angeklagte, verwirrende Handynachrichten und ein verschollenes Opfer: So lässt sich ein Prozess wegen Raubes gegen drei Männer zusammenfassen, der nun am Heidelberger Amtsgericht zu Ende ging. Weil sich der Vorwurf des Raubes bei einer Schlägerei am Penny-Markt in St. Ilgen nicht beweisen ließ, wurden zwei Angeklagte lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung zu Bewährungsstrafen verurteilt. Das Verfahren gegen den dritten Mann wurde gegen Zahlung einer Geldbuße von 1000 Euro eingestellt.

"Weil der Geschädigte zum ersten Prozesstermin nicht erschienen ist, habe ich einen Vorführungsbefehl erlassen", erklärte Richterin Walburga Englert-Biedert auf RNZ-Anfrage. Demnach habe die Polizei viermal die St. Ilgener Wohnung des 31-jährigen Opfers aufgesucht, den Mann aber nie angetroffen. "Der Hausmeister berichtete dann, dass er den Mann schon länger nicht gesehen habe", so Englert-Biedert.

Nach dem Vorfall im Oktober 2018 vor dem Penny-Markt in St. Ilgen hatte das russlanddeutsche Opfer bei der Polizei angegeben, das die drei ihm bekannten und ebenfalls russlanddeutschen Angeklagten auf ihn "eingeschlagen" hätten. "Er hat außerdem behauptet, ihm habe danach Geld gefehlt", sagte die Richterin. Der 31-Jährige habe dazu passende Handynachrichten an die Polizei übermitteln wollen, was aber letztlich nie geschehen sei.

Somit gestaltete sich die Beweisaufnahme vor Gericht schwierig, wie Englert-Biedert erklärte: "Wir hatten nur die Handys der Angeklagten, aber diese Nachrichten waren ohne Sinn und Verstand." Demnach seien in den Nachrichtenverläufen unterschiedliche und teils widersprüchliche Angaben darüber zu finden, wem ein bestimmter Geldbeutel gehörte und wo dieser nach der Schlägerei landete. Zudem hätten die drei Angeklagten im Alter zwischen 29 und 33 Jahren ihre Aussagen verweigert. Also habe sie ein "Prozessgespräch" mit den Verteidigern geführt, so die Richterin: "Die Angeklagten haben dann zumindest die Schläge zugegeben, einer von ihnen hat möglicherweise nur Beihilfe geleistet." Dies hätten zwei unabhängige Augenzeugen vor Gericht bestätigt. "Sie haben erzählt, dass der Schmächtigste der drei Angeklagten nur so am Rand dabei stand." Diese Angabe habe zu dem nicht vorbestraften 29-Jährigen gepasst. So wurde sein Verfahren gegen Zahlung von 1000 Euro eingestellt.

Der 33-jährige Haupttäter war bereits wegen ähnlicher Delikte vorbestraft und erhielt eine eineinhalbjährige Freiheitsstrafe auf Bewährung. Der 31-jährige, nicht einschlägig vorbestrafte Angeklagte wurde zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.