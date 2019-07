Dossenheim. (dw) Den 4201 Katholiken von Dossenheim steht mit dem "Pastoral 2030" genannten Entwicklungsplan der Erzdiözese Freiburg ein tiefgreifender Strukturwandel bevor. "Was bedeutet das für unsere Seelsorgeeinheit?" - unter diesem Titel lud der Pfarrgemeinderat in die Pfarrkirche St. Pankratius ein. Die Frage versuchte Detlev Aurand (Schriesheim), Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, den wenigen Gläubigen, die nach dem Gottesdienst geblieben waren, zu beantworten. Seine Stellvertreterin Michaela Marcolini (Dossenheim) informierte von der Kirchenbank aus. Pfarrer Ronny Baier hörte still zu.

Kirchliches Leben wird bis zum Jahr 2030 neu organisiert sein. Es geht um neu zu bildende räumliche Einheiten - Aurand sprach vom "pastoralen Raum" -, in denen auch Verwaltung neu strukturiert sein wird. "Wo fühlen sich die Dossenheimer besser aufgehoben?", stellte Marcolini die Frage nach der Zugehörigkeit. Die Gläubigen werden nach ihrem Wunsch befragt. Die Entscheidungshoheit liegt letztendlich dennoch in Freiburg.

Der zweite inhaltliche Aspekt der Reform zielt auf ehrenamtliches Engagement, das noch mehr als bisher benötigt wird. Ein Gemeindeteam soll künftig das Gemeindeleben vor Ort individuell gestalten. Von seinem Erfolg hängt das Überleben der Gemeinschaft ab. Marcolini sprach von "hier vor Ort nicht sterben". Mit der Reform erreichen Laien eine neue Stufe der Mündig- und damit Verantwortlichkeit. Diese inhaltliche Konzeption ist unabhängig von der organisatorischen Einheit, der man angehören wird. Schon jetzt sei mit ihrem Aufbau zu beginnen.

Das Übrige sind alte Namen für neue Gebilde mit neu definierten Aufgaben. So will man aktuell 224 Kirchengemeinden auf 40 reduzieren. Diese sind dann auch wieder identisch mit den Pfarrgemeinden. Aktuell existieren davon 1057. Jede dieser Kirchengemeinden erhält ein "pastorales Zentrum", was heißt: Dort sitzt der Chef, der Pfarrer. Raum und Verwaltung werden somit wieder eins. Das Programm "Pastoral 2030" klingt daher auch nach Aufräumen und Vereinheitlichen.

Vorbild für die räumliche Neuordnung seien die Zuschnitte der alten Dekanate. Dossenheim gehörte bis 2008 zum "Dekanat Weinheim". Ein Wechsel in das nach altem Zuschnitt benachbarte "Dekanat Heidelberg" könnte möglich sein. Dort wollen aber schon andere ihre Heimat finden. So hätten sich die Pfarrgemeinden Neckargemünd und Bammental der "Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz" bereits für einen Wechsel vom "Dekanat Kraichgau" nach Heidelberg ausgesprochen, so Aurand.

So alt die Kirche auch ist, Strukturwandel ist für Katholiken nichts Neues - auch nicht an der Bergstraße. Seit 16 Jahren sehen sich die Katholiken der ehemaligen Steinbrechergemeinde einem fortlaufenden Wandel ausgesetzt. Seit 2003 teilt man sich als Seelsorgeeinheit mit Schriesheim und Altenbach den Pfarrer. Seit 2010 haben alle einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat, seit 2014 bildet man mit Schriesheim eine Kirchengemeinde. Seither wird die Gemeinde St. Pankraktius-Pfarrei genannt.

Die Annäherung an Schriesheim war nicht immer einfach. Das schimmerte in mancher Äußerung durch, als von "Zwangsheirat" die Rede war. Dennoch glauben einige, dass die Zukunft an der Bergstraße liegt. Was andere denken, gilt es möglichst schnell herauszufinden. In den nächsten Wochen will man verstärkt diskutieren und dann demokratisch über die Wunschzugehörigkeit abstimmen. Ein Votum sei noch vor der Sommerpause abzugeben, fühlte sich selbst Aurand gedrängt.