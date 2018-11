Leimen. (luw) Im Fall des Paketboten, der laut einer Kundin als Empfangsbestätigung ihren Fingerabdruck verlangte, gibt es neue Hinweise. Nachdem die RNZ über das Erlebnis der Leimenerin Gabriele Grom-Walker berichtet hatte, erreichten die Redaktion am Wochenende mehrere Anrufe zu diesem Thema. Eines hatten die Erzählungen der Leser gemeinsam: Sie seien durch den Artikel daran erinnert worden, dass sie zwar in jüngster Vergangenheit den Empfang von Bestellungen mit ihrer Unterschrift bestätigen mussten. Allerdings habe sie der Zusteller jeweils darum gebeten, die Unterschrift mit dem Finger auf dem Display eines speziellen Geräts zu zeichnen. Inzwischen deutet also einiges darauf hin, dass der Vorfall zwischen Grom-Walker und dem Hermes-Boten nur die Folge eines verbalen Missverständnisses war.

"Ich habe am Donnerstagnachmittag ein Paket von Hermes bekommen", berichtete am Sonntag eine Anruferin aus Leimen. Der Bote habe ihr ein Gerät zur Unterschrift hingehalten, worauf die Kundin nach einem Stift gefragt habe. "Nein, ich solle mit dem Finger unterschreiben", fasst diese Leimenerin die Antwort des Boten zusammen. Nachdem sie nun den Artikel der RNZ gelesen habe, habe es bei ihr "klick" gemacht.

Sie glaubt an ein Missverständnis zwischen Grom-Walker und dem Hermes-Boten und wolle nun zur Aufklärung des Falls beitragen. Ähnlich ging es einer Frau aus dem Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen. Sie habe von einem Boten ohne ersichtliche Firmenzugehörigkeit ein Paket bekommen und mit dem Finger unterschrieben. Ein "großes Missverständnis" zwischen Grom-Walker und einem Hermes-Boten vermutet eine weitere Heidelbergerin. Auch sie habe am Samstag eine Bestellung von Hermes geliefert bekommen, was sie per Unterschrift auf einem Display quittieren sollte. Auch dieser Zusteller habe keinen Stift dabei gehabt und darum gebeten, mit dem Finger zu unterschreiben.

Diese neuen Erkenntnisse hat die RNZ jetzt der Leimenerin Grom-Walker mitgeteilt. Die 65-Jährige bleibt aber misstrauisch. "Als ich für die Unterschrift einen eigenen Stift mit eingezogener Mine nehmen wollte, wurde der Bote leicht ungehalten und sagte ’nein’, das müsse ich mit dem Finger machen", erinnert sie sich. Zudem habe bei ihr auf dem Gerät die für die Unterschrift vorgesehene Linie gefehlt, ebenso wie der übliche Schriftzug "Unterschrift".

Sie ist davon überzeugt, dass das Gerät, auf dem unterschrieben werden soll, einen Fingerabdruck beim ersten Kontakt mit einem Finger registriere. Sie befürchtet, dass eine "Verbrecherbande" dahinter stecken könnte, die - ohne das Wissen von Hermes - Fingerabdrücke für kriminelle Zwecke sammle. "Da müsste ein Aufschrei durch die Gesellschaft gehen", findet Grom-Walker.