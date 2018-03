Von Nicolas Lewe

Gaiberg. Der geplante Umbau der Gaiberger Ortsmitte nimmt immer konkretere Züge an. Nachdem bereits im letzten Jahr die ehemalige Gaststätte "Alte Krone" abgerissen wurde, um Platz für das neue Ortszentrum zu schaffen, beginnen nun die Vorarbeiten für die eigentliche Baustelle. Aus diesem Grund werden ab dem kommenden Montag, 19. Februar, in der Hauptstraße vor dem Rathaus mehrere Leitungen verlegt.

Wie Hauptamtsleiter Alexander Wenning gegenüber der RNZ mitteilt, wird die Straße im Bereich der Baustelle für voraussichtlich zwei Wochen voll gesperrt. Ausdrücklich betont Wenning aber, dass von dieser Sperrung lediglich der kurze Abschnitt der Hauptstraße beim Rathaus betroffen ist, während die für den Durchgangsverkehr so wichtige Landesstraße 600 frei bliebt. Zwar habe die für die Bauarbeiten zuständige Firma sicherheitshalber auch für die L 600 eine halbseitige Sperrung mit einer Ampellösung beantragt, "wir hoffen aber, dass wir sie nicht brauchen", so Wenning.

Der Hauptamtsleiter spricht von "maximal einem Meter" der L 600, der von den Arbeiten betroffen sein könnte. "Es kann sein, dass es durch die Maßnahmen zu temporären Beeinträchtigungen kommen könnte, aber auf keinen Fall zu den Hauptstoßzeiten", verspricht der Rathausmitarbeiter.

Bereits am Donnerstagmorgen rückten die Bagger an, um die Verkehrsinsel an der Kreuzung zwischen Hauptstraße, L 600 und Pfarrgasse abzutragen. Ursprünglich stand hier einmal das Kriegerdenkmal für den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. Ab Montag findet dann die Verlegung der Leitungen statt, um Platz für die neuen Fundamente zu schaffen. Laut Wenning handelt es sich hierbei um eine Ortswasserleitung sowie Stromkabel und Leitungen der Telekommunikation.

Die zweiwöchige Vollsperrung des Hauptstraßen-Abschnitts habe zudem Auswirkungen auf die Buslinie 757. Aus "Verkehrssicherheitsgründen" könnten hier die Haltestellen "Hinterdorf" und "Großer Wald" nicht bedient werden. Stattdessen werde den Fahrgästen empfohlen, auf die Haltestelle "Panoramastraße" auszuweichen. Der Ersatzfahrplan der Linie 757 gilt ab Montag für zwei Wochen. Entsprechende Hinweise hängen, so Wenning, auch an den Haltestellen aus. Spätestens ab dem 5. März sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein und die Hauptstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Als nächster Schritt in der Umgestaltung der Ortsmitte folgen die Rohbauarbeiten für die Gewerbeeinheit sowie die Errichtung der Stützmauern. Anschließend kann mit den eigentlichen Umgestaltungsmaßnahmen begonnen werden, erklärt Wenning. Auf Anwohner und Verkehrsteilnehmer komme dann die nächste Vollsperrung der Hauptstraße zu. Ein konkretes Datum dafür gebe es aber noch nicht. Auch die Auswirkungen dieser erneuten Arbeiten auf die L 600 lassen sich Wenning zufolge zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen.

Info: Den Ersatzfahrplan der Buslinie 757 gibt es online auf der Gemeindehomepage unter www.gemeinde-gaiberg.de