Von Christoph Moll

Neckargemünd. Sind das schon die Vorboten der Bürgermeisterwahl in zwei Jahren? Der Ton im Gemeinderat wird schärfer – insbesondere zwischen den Grünen und Bürgermeister Frank Volk. So hatte der Stadtrat und Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein den Rathauschef und die Stadtverwaltung unlängst heftig kritisiert. Anlass war das neue Tempolimit von 30 statt 50 km/h, das vor bald einem Jahr für die komplette B 37-Ortsdurchfahrt, Teile der B 45 und der Wiesenbacher Straße beschlossen, aber noch immer nicht umgesetzt wurde. So hat es mehrere Zustell-Pannen bei den Unterlagen des Lärmaktionsplans gegeben. "Prioritäten werden zu oft falsch gesetzt", hatte Katzenstein kritisiert. "Ich habe mich wahnsinnig darüber geärgert", betonte Bürgermeister Frank Volk in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. "Diese Darstellung ist ein Schlag ins Gesicht der Verwaltung", sagte er unter dem Applaus der meisten Räte.

Zur Erinnerung: Bereits zum dritten Mal hatte die Stadt Ende des vergangenen Jahres die Unterlagen zum beschlossenen Lärmaktionsplan an die zuständigen Behörden versandt, da sie nie angekommen und angeblich auf dem Postweg verloren gegangen waren. Dass die Unterlagen dann nach acht Monaten endlich angekommen waren, sei "gar nicht gut", hatte Katzenstein kritisiert. Darüber sei er verärgert, denn es gehe um den Gesundheitsschutz der vom Straßenlärm betroffenen Menschen. Diese könnten natürlich zu Recht erwarten, dass der Beschluss des Gemeinderats zügig umgesetzt werde und die Unterlagen nicht viele Monate in einer Amtsschublade verstauben. Und er legte nach: "Ich frage mich zudem schon, ob Herr Bürgermeister Volk, der sich ja immer wieder auf seine berufliche Erfahrung als Banker beruft – insbesondere aufs Controlling – seine Verwaltung im Griff hat."

Es dürfte doch wohl für eine Stadtverwaltung Routine sein, sich "Wiedervorlagen" anzulegen und nach einigen Wochen beim Landratsamt oder Regierungspräsidium sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen, so Katzenstein. Entweder sei der Bürgermeister mehrfach nicht korrekt über den Versand informiert worden, oder die Stadtverwaltung habe das Schreiben wiederholt an völlig falsche Empfänger geschickt.

Volk redete sich nun im Gemeinderat in Rage und erinnerte daran, dass die Fachleute schon beim Beschluss eine Dauer der Umsetzung von mindestens sechs Monaten in Aussicht gestellt hätten. "Dann gehe ich doch nicht wöchentlich hin und setze die Behörden unter Druck", sagte Volk. "So einen massiven Eingriff wie Tempo 30 auf zwei Kilometern einer Bundesstraße ordnet keine Behörde mit einem Federstrich an." Volk betonte, dass die Stadtverwaltung mehrfach nachgefragt habe. Mitarbeitern zu unterstellen, sie hätten die Unterlagen an die falsche Adresse geschickt, sei unmöglich. Der Vorwurf der Untätigkeit gelte für die Jahre 2009 bis 2016, denn seit 2009 sei der Lärmaktionsplan verpflichtend. Dieser sei aber unter seinem Vorgänger nicht angepackt worden, so Volk.

"Ich verwehre mich klar gegen diese Kritik", machte der Rathauschef deutlich. Diese habe für "helle Aufregung" in der Verwaltung gesorgt. "Das lassen wir nicht auf uns sitzen", so Volk. "Wir haben fleißige Mitarbeiter, die die Themen abarbeiten." Volk gab bekannt, dass just am Tag der Gemeinderatssitzung die Stadt eine Rückmeldung zum Lärmaktionsplan vom Landratsamt erhalten habe. Dieses sei der Ansicht, dass die getroffene Abwägung zu Tempo 30 nicht ausreiche. Diese Einschätzung habe man sofort dem beauftragten Fachbüro weitergegeben, das den Lärmaktionsplan erstellt habe, berichtete Volk: "Wir hoffen, dass wir zeitnah eine Rückmeldung bekommen, wie wir unseren Antrag verändern müssen oder ob er doch genehmigungsfähig ist." Er halte die Bedenken "nicht für unbedingt begründet". Es gehe um den öffentlichen Nahverkehr, Busse würden zu viel Zeit verlieren. "Muss der Lärmschutz hinter dem ÖPNV zurückweichen? Ich meine nicht", so Volk. "Dann muss eben der Fahrplan der Busse angepasst werden."