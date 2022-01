Wiesenbach. (tri) Was darf’s denn sein? Wie viel davon hätten Sie denn gern? Möchten Sie mal probieren? Eine muntere Konversation herrschte am Freitag bei der Eröffnung des neuen Wochenmarktes in der Kraichgau-Gemeinde. Trotz eisiger Temperaturen fanden sich bereits vor dem offiziellen Beginn die ersten Kunden am Kreisel am Ortseingang von der Bundesstraße B 45 kommend ein. Robin Scholl, Betreiber des dortigen Biergartens, Imbiss "Snackpoint" und einer Eventlocation, veranstaltet ab jetzt immer freitags von 8 bis 14 Uhr einen Markt mit frischen Produkten auf dem Grundstück der Familie Scholl in der Bammentaler Straße.

Die Betreiber der neuen Marktstände sind in vielen Orten der Region bereits bestens bekannt. Seit längerer Zeit betreibt schon Elke Wertenbruch aus Wiesenbach an dieser Stelle mit längeren Öffnungszeiten ihren Floristikstand "Belle Floral" und setzt mit Frühlingsblumen und dekorativem Schmuck einen bunten Farbtupfer. Gemüsehändler Lothar Sturm aus der Pfalz bietet saisonales Gemüse und Obst, Biowaren, Lebensmittel der traditionellen sowie modernen Küche, Honig, Eier, Kräuter, aber auch Zitrusfrüchte an. Am Gemüsestand gibt es auch alte Sorten wie Feuerbohnen oder Steckrüben, Grünkohl und die genussreiche Kartoffel "Pfälzer Grumbeere".

Nebenan hat Karl-Hans Nagy aus Lobbach seinen Räucherofen aufgebaut und zaubert Fischspezialitäten "à la Kalle" für den heimischen Tisch. Eleftherios Samouladas verspricht an seinem "Phresko-Stand" eine kulinarische Reise durch die griechische Küche mit eingelegten Waren, Ölen und frisch zubereiteter Hausmannskost wie Pita oder Moussaka nach "Omas Rezept". Auch Südtiroler Spezialitäten wie Speck und Wurst gehen hier über die Theke.

Übrigens kann man den kleinen Marktplatz nicht übersehen, denn er liegt direkt am verkehrsreichen Kreisel. Ein Besucherparkplatz ist vorhanden, aber auch ein Discounter direkt gegenüber. Auf die Frage, ob dies eventuell nicht zu viel Konkurrenz bedeute, winkt Paul Scholl ab. Er bewertet den belebten Standort und die Nachbarschaft zum Discounter eher positiv für eine spontan entschlossene Kundschaft, die Wert auf ein ausgesuchtes Frischeangebot legt und schnell mal rüberkommt.

Das Warenangebot werde außerdem noch erweitert, kündigt Scholl an. Mitte Februar wird sich ein Spezial-Käsestand dazugesellen und Mitte März eine Holzofenbrot-Bäckerei aus der Pfalz. Außerdem suche man noch nach Standbetreibern mit Fleisch- und Wurstprodukten.

Inge Kutzner aus Wiesenbach lebt in einem Single-Haushalt und freut sich jedenfalls, dass sie auf dem Wochenmarkt auch in kleinen Mengen einkaufen kann: "Ich finde das Angebot mit frischer Ware ganz prima und es eine gute Idee, den Markt hier abzuhalten, das spricht sich bald rum!" Vor allem könnte sich in der warmen Jahreszeit hier etwas entwickeln, wenn man, wie beispielsweise in südlichen Ländern, den Markteinkauf mit einem Abstecher in den Biergarten verlängere, so Robin Scholl.