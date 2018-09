Nußloch/Wiesloch. (cm) Vor dem Wieslocher Amtsgericht wurde am heutigen Donnerstagnachmittag der Prozess gegen den Nußlocher Bürgermeister Karl Rühl fortgesetzt. Der Vorwurf: falsche Verdächtigung. Es geht um einen Vorfall im vergangenen Jahr in Mühlhausen, wo Rühl wohnt. Rühl hat dort ein Bauvorhaben fotografiert, das an einen Acker seiner Eltern grenzt. Bei diesem Bauvorhaben soll gegen die Bestimmungen verstoßen worden sein, was Rühl dokumentieren wollte. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem Bauherr. Rühl behauptet, er sei beleidigt und körperlich angegriffen worden. Dem widersprechen aber mehrere Augenzeugen. Zum Prozess kam es, weil Rühl gegen den Strafbefehl über rund 5000 Euro vorgeht.