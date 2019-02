Von Alexander Werschak

Nußloch. Wer legt sich schon selbst gerne einen Maulkorb um? Und wer verbietet sich schon selbst gerne das Wort? Der Gemeinderat von Nußloch jedenfalls nicht. In seiner jüngsten öffentlichen Zusammenkunft sollte dieser eine Änderung der Redaktionsrichtlinien des örtlichen Amtsblatts absegnen, die Verlautbarungen der politischen Gruppierungen deutlich eingeschränkt hätte: Vor einer Wahl sollte die "Rathaus-Rundschau" für Parteien und Wählervereinigungen künftig drei Monate lang tabu sein. Bisher galt eine Karenzzeit von lediglich einer Woche. Kein Wunder, dass die Nußlocher Bürgervertreter dazu beinahe geschlossen "Nein" sagten.

Es half auch nichts, dass Rathauschef Joachim Förster geduldig darauf hinwies, dass ein ablehnender Beschluss nicht nur die Gefahr einer Wahlanfechtung in sich berge - wozu bekanntlich gerade jene Gruppen und Personen neigen, denen man keine offene Flanke bieten will. Er sei auch in der Pflicht, einem rechtswidrigen oder für die Kommune nachteiligen Entschluss - so wenig es ihm im konkreten Falle behage - zu widersprechen. Genau so ist es jetzt gekommen. Weshalb sich der Gemeinderat Nußlochs außerhalb des Sitzungsturnus am morgigen Mittwoch, 27. Februar, nun erneut versammeln muss - und zwar bereits um 18 Uhr. Einziger Tagesordnungspunkt fernab der Regularien: "Amtsblatt ‚Rathaus-Rundschau‘ - Anpassung der Redaktionsrichtlinien".

Warum eine rechtssichere Karenzzeit nicht bereits mit der letzten Anpassung des Redaktionsstatuts im Sommer 2016 erlassen wurde, ließ sich an den Rats- und Verwaltungstischen nicht mehr nachvollziehen. Viele Jahre vorher schon, erläuterte die Sitzungsunterlage, hatte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergs geurteilt: "Eine von den Organen der Gemeinde im Wahlkampf ausgehende Beeinflussung der Wähler zugunsten oder zum Nachteil eines Bewerbers stellt insbesondere dann eine unzulässige Wahlbeeinflussung dar, wenn dies unter Inanspruchnahme des Amtsblatts geschieht. Denn das Amtsblatt ist das amtliche Verkündungsorgan der Gemeinde und muss daher dem Gebot parteipolitischer Neutralität in besonderem Maße Rechnung tragen."

Festgelegt für die Karenzzeit wurde vom Staatsgerichtshof nur eine Obergrenze, nämlich von sechs Monaten. In der Praxis erachtet das Landesinnenministerium einen Zeitraum von drei Monaten jedoch als noch vertretbar - eine Sichtweise, der sich laut Nußlocher Verwaltung auch der Städtetag angeschlossen hat. Der Gemeinderat sah dies indes ganz anders, nachgerade so kurz vor der für ihn maßgeblichen Kommunalwahl. Obgleich jedem Ratsmitglied vermutlich bewusst war, dass auch im örtlichen Redaktionsstatut unmissverständlich fixiert wurde: "Die ‚Rathaus-Rundschau‘ ist nicht Teil der Meinungspresse."

Quer durch die Fraktionen schimpften die Bürgervertreter über die Vorgabe, die allgemeiner Politikverdrossenheit weiter Vorschub leiste. Mithin hätten die Parteien ja einen grundgesetzlichen Auftrag, an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Aus allen Richtungen taten die Redner ihren Unmut darüber kund, in der heißen Phase vor einem Urnengang auf kostenpflichtige und womöglich nicht finanzierbare Anzeigen zurückgeworfen zu werden. Und parteiübergreifend war der Verdruss groß, dass ein ablehnender Entscheid mit Blick auf die Rechtslage im Grunde gar nicht möglich sei.

Eine solche Beschneidung habe mit Demokratie nichts zu tun, erboste sich Kay Kettemann (CDU). Von einem zwischen die Beine geworfenen Knüppel sprach Ines Veits (Grüne). Und wie wenig sie die Auflage des Landes nachvollziehen könne, artikulierte Dorle Terboven (FWV). Selbst eine Art Zeitung aufzulegen, brachte Susanne Wenz (SPD) als mittelfristigen Ausweg ins Gespräch. Eine Idee, der nicht nur Ralf Baumeister (FDP/BfN) etwas abgewinnen konnte, der sich über das "Riesen-Ärgernis" empörte. Schließlich hätten die Parteien ja auch eine Informationspflicht.

Alles Geißeln, Zetern, Wüten, alles Dampfablassen änderte aber nichts. Auch nicht, dass sich der Gemeinderat eine Beratungspause nahm. Ebenso wenig, dass Bürgermeister Joachim Förster eine oder sogar mehrere öffentliche Wahlkampfveranstaltungen anbot, auf der sich alle örtlichen Parteien und Gruppierungen vor großem Publikum präsentieren dürften. Und dass vier Wochen vor dem Urnengang - was augenscheinlich rechtskonform ist - Gelegenheit sein soll, einen sogenannten Steckbrief mit den wichtigsten Informationen von sämtlichen zugelassenen Wahlbewerbern im Amtsblatt zu veröffentlichen.

Schlussendlich stimmten nur Wolfgang Schneider (CDU) und Anna Stippich (SPD) mit dem Verwaltungschef für die unliebsame Änderung der Redaktionsrichtlinien, Kay Kettemann enthielt sich eines Votums. Am Mittwoch hat das Gremium die Möglichkeit, seine Entscheidung zu revidieren.