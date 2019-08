Von Nicolas Lewe

Nußloch. Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen 38-jährigen Hundeführer sowie einen 55-jährigen Hundehalter aus Nußloch aufgenommen. Das bestätigte Polizeisprecher Christoph Kunkel auf Nachfrage der RNZ.

Dabei geht es um einen Vorfall, der sich bereits am Mittwoch, 7. August, gegen 20.15 Uhr im Bereich der Nußlocher Kleingärtneranlagen in der Alten Bruchsaler Straße ereignet hat. Kunkel: "Es steht im Raum, dass eine 62-jährige Frau von einem Schäferhund mehrfach in verschiedene Körperteile gebissen wurde." Neben dem schwarzen Schäferhund, der die Frau attackierte, habe der 38-Jährige zudem einen weißen Schäferhund mit sich geführt. Die 62-Jährige wiederum sei mit ihrem Jack Russel Terrier unterwegs gewesen. Auf diesen habe der Schäferhund es wohl zunächst abgesehen.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Schäferhund den Terrier zwar gepackt, aber nicht verletzt", so Kunkel. Anschließend habe er die Frau angesprungen und an der Wade, an beiden Händen und an der Brust so schwer verletzt, dass sie medizinisch versorgt werden musste. Die Nußlocherin erstattete daraufhin Anzeige beim Polizeirevier in Wiesloch , das, wie in solchen Fällen üblich, die Polizeihundestaffel hinzugezogen hat.

Und auch das Nußlocher Ordnungsamt ist informiert. Dessen Leiter Patric Henze bestätigte: "Wir haben den Fall auf dem Tisch und bearbeiten ihn mit höchster Priorität." Dabei gehe es zunächst darum, sowohl das Opfer der Attacke als auch den Hundeführer und den Hundehalter anzuhören. Erst wenn der abschließende Bericht der Wieslocher Hundestaffel vorliege, könne man sagen, welche Konsequenzen der Vorfall für den Hundebesitzer haben wird.

Dabei wird es auch eine Rolle spielen, dass der Schäferhund nach RNZ-Informationen in Nußloch schon einmal einen Menschen angegriffen haben soll. Dieser Vorfall sei damals aber nicht der Polizei gemeldet worden.