Nußloch. (luw) Während die Pandemie fast alle Gastronomen und Vereine hart trifft, ist der Fußballverein (FV) der Mondspritzergemeinde in diesem Jahr besonders vom Pech verfolgt: Erst werden ihm im Juli unter anderem 230 Bratwürste und Dutzende Liter Getränke gestohlen, jetzt muss das Club-Restaurant am Max-Berk-Stadion wegen eines Wasserschadens geschlossen bleiben. Verein und Pächter hoffen, dass es in diesem Jahr noch mal öffnen kann.

Abgeklopfte Kacheln an den Wänden, am Boden liegen Schläuche und Kabel: Das FV-Restaurant ist aktuell eine Baustelle. "Mitte Juli ist uns aufgefallen, dass ein Wasserrohr kaputt ist", sagt der FV-Vorsitzende Willi Stapf im Gespräch mit der RNZ. "Lochfraß" laute die Diagnose in dem rund 40 Jahre alten Gebäude: "Das hat sich dann ausgebreitet und wir haben gesehen, dass teilweise schon Estrich und Unterboden nass waren." Insbesondere die Küche sei betroffen, das beschädigte Rohr führe von dort zur Theke.

Zwar seien auch die relativ frisch renovierten Toilettenräume vom Wasserschaden betroffen; immerhin habe man hier aber bisher noch keine Fliesen entfernen müssen. Inwiefern auch der Gastraum in Mitleidenschaft gezogen wurde, müsse man noch prüfen.

"Auf jeden Fall liegt der Schaden im fünfstelligen Bereich", sagt Stapf. "Aber ob da eine Eins, Zwei oder Drei vorne dran steht, wird man erst sehen." Einen Teil davon übernehme die Versicherung. Doch auch der "Pachtausfall" treffe den Verein als Verpächter des Restaurants: "Wir verlangen in dieser Zeit ja keine Pacht." Glück im Unglück ist dabei, dass das Restaurant zumindest im August ohnehin geschlossen gewesen wäre. Doch dass es vor Oktober wieder öffnen kann, bezweifelt Stapf.

Eine Fachfirma sei bereits dabei, betroffene Stellen mit Heißluft zu trocknen. "Dann muss noch ein Installateur kommen und einiges erneuern, dann brauchen wir einen Fliesenleger...", blickt der FV-Vorsitzende auf die bevorstehenden Arbeiten. "Wenn im Oktober immer noch nicht alles trocken ist, kann es sogar sein, dass es in diesem Jahr nichts mehr wird", befürchtet Stapf.