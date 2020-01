Im zurückliegenden Sommer hatte sich der neu gewählte Nußlocher Gemeinderat konstituiert. Jetzt beschloss er den ersten doppischen Haushaltsplan in der Geschichte der Gemeinde. Foto: Werschak

Von Alexander Werschak

Nußloch. Nußlochs Finanzen sind trotz eines kräftigen Zugriffs auf die Sparkonten erfreulich gesund. Das lässt sich den wichtigsten Zahlen des Haushalts 2020 entnehmen. Dort steht in Gesamtergebnis von einer halben Million Euro bei einem Volumen des Ergebnishaushalts auf Seiten der Erträge von 25,4 Millionen Euro. Und ein Mittelbedarf von 8,7 Millionen Euro im Finanzhaushalt. Und so verabschiedete der Gemeinderat den Etat für das laufende Jahr – übrigens der erste doppische in der Geschichte der Kommune.

Wie gut aufgestellt die Verwaltung ist, beweist der Überschuss des Ergebnishaushalts: Mit zwei Millionen Euro kann das laufende Geschäft die Investitionen mitfinanzieren. Auf der Einnahmenseite stechen da die Steuern und Abgaben mit beinahe 13,7 Millionen Euro, dazu Entgelte von 1,8 Millionen Euro, sowie die Zuweisungen mit 8,3 Millionen Euro heraus. Bezahlt werden damit etwa die Personalkosten von 4,7 Millionen Euro, Sach- und Dienstleistungen von gut 3,3 Millionen Euro sowie vor allem die Transferleistungen von 14,3 Millionen Euro, also die Umlagen.

Mit 11,8 Millionen Euro hat sich die Kommune ein großes Investitionspaket vorgenommen. Hierzu zählen eine Beteiligung an der EnBW für fast 3,3 Millionen Euro, Fördermaßnahmen zugunsten der Kindergärten mit 2,1 Millionen Euro und Grunderwerb für 900.000 Euro. Und als größte Ausgabeposition gelten die Bauprojekte mit 4,9 Millionen Euro.

Nachgerade das Sanierungsgebiet "Ortsmitte III" wird den 2020er-Etat nennenswert belasten – rechnet das Rathaus von Nußloch doch mit Gesamtkosten von vier Millionen Euro, die sich allerdings dank Förderung um ein gutes Viertel verringern dürften. Die Vergabe diverser Ingenieurleistungen für das Megaprojekt im Gesamtumfang von 130.000 Euro an das Heidelberger Büro Eiling ging in der jüngsten Sitzung der Bürgervertretung unerwartet geräuschlos und einvernehmlich über die Ratstische.

Es liegt in der Natur der Sache, dass reichlich Geld für die "Ortsmitte III" in die Erde fließen wird – in neue Kanäle und Wasserrohre. Das Wasserwerk, dessen Wirtschaftsplan ebenso einhellig abgesegnet wurde, weist für 2020 bei ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt von 927.000 Euro ein negatives Gesamtergebnis von 74.000 Euro und einen Mittelbedarf im Finanzhaushalt von 289.000 Euro aus.

Erbeten hatte sich die Verwaltung ferner die Erlaubnis, kurzfristig Festgeldanlagen tätigen zu dürfen, um Strafzinsen vermeiden zu können. Die Rede ist von abgesicherten Anlagen mit einer Laufzeit von maximal drei Jahren, über die rasch entschieden werden muss. Ein Antrag der SPD, das Ganze via Umlaufbeschluss zu organisieren, fand keine Mehrheit im Rat.

Für das Vertrauen der Bürgervertreter spricht, dass kein monetärer Deckel mit der gewährten Ermächtigung verknüpft wurde. Und das gewiss nicht nur, weil die unvermutete Kassenprüfung einmal mehr zu keinerlei Beanstandungen geführt hatte, wie die Kämmerei informierte. Was aber demnächst Thema werden wird, das klang im Rund der Räte kurz an, ist die Natur der Geldanlagen. Will heißen: Ob diese grundsätzlich genauso ökologisch nachhaltig wie ethisch sauber sein sollen.