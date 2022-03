Nußloch. (pau) Ein blauer Mond an grünem Hang über blauem Leimbach: Das sorgte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung für rege Diskussionen. Eigentlich sollte über die Anwendung und Nutzung des vorgestellten Logos beratschlagt werden, doch nicht bei allen Räten traf die grafische Aufbereitung der Hauptmerkmale der Gemeinde auf Zuspruch.

Bei der CDU-Fraktion reichten die Reaktionen "von totaler Ablehnung bis zu großem Zuspruch", wie Rouven Röser klarstellte. Michael Molitor (SPD) sprach sich klar für das Logo aus, da es "werblich gut zu verwenden ist, modern und frisch rüberkommt und die einzelnen Bestandteile einen klaren Bezug zu Nußloch zulassen". Molitor erklärte: "Hinter diesem Logo kann man stehen." Auch Ralf Baumeister (FDP) begrüßte die Aufbereitung: "Ich persönlich finde es gut, habe mich nur gefragt, ob man noch eine Nuss integrieren könnte."

Auch die Farbigkeit des Mondes wurde diskutiert. Auf Anregung der Bürgerschaft sollte über einen brennenden, roten Mond nachgedacht werden. Baumeister empfahl die Farbe Gelb, Ute Bauer (Grüne) plädierte für Orange. Zwei Lager bildeten sich: Räte, die hinter der Aufbereitung standen und sich offen sowie marketingbereit zeigten, und jene, welche die Notwendigkeit eines Logos anzweifelten und die Tradition der Gemeinde gefährdet sahen.

Ines Baust (Grüne) etwa erklärte, solch ein Logo "nicht zu brauchen". Sie plädierte dafür, das Wappen künftig mehr zu benutzen, vor allem auf Briefköpfen. Dies aber wurde von Bürgermeister Joachim Förster abgelehnt: Das Wappen solle nicht inflationär genutzt werden, es käme nur bei hoheitlichen Briefen infrage.

Für die Verwaltung war die Sache klar: Man wolle sich modern zeigen, mit dem von der Verwaltung – mit Unterstützung des Design-Büros Hirsch und Wölfl – entwickelten Logo das Nußlocher Leitbild vertreten und dieses nach außen transportieren. Nach Jahren der vielfältigen Auftritts gilt es, den Ort einheitlich darzustellen. In der Vergangenheit wurde ein Schriftzug in Verbindung mit einer skizzierten Skyline als Logo der Verwaltung eingesetzt. Teils wurde es mit dem Gemeindewappen kombiniert, teils andere Zusammenstellungen genutzt – Einheitlichkeit fehlte. "Das ist kein Logo", betonte Förster. Man hätte die Bürger bei der Ausgestaltung involvieren können, monierten die Räte. Dennoch konnten sich alle mit den Säulen Hanglage, Mondspritzer, Leimbach und Verbundenheit identifizieren.

Für Förster galt es zu klären, ob man das Gemeindeentwicklungskonzept "Strategie Nußloch 2035" überhaupt mit einem Logo versehen sollte und so das Leitbild "Nußloch – Miteinander. Füreinander", transportieren und mit Leben füllen wollte. Die Abstimmung ergab elf Ja- und sechs Gegenstimmen. Nun wolle man sich noch einmal mit der Farbigkeit auseinandersetzen, ehe das Logo in die Vorlagen der Verwaltung eingearbeitet, im Spätsommer veröffentlicht und in der Kommunikation angewendet wird. Aktuell sind die Farben an den Wappenfarben der Gemeinde angelehnt: Schwarz, Grün, Blau. Wichtig war dem Bürgermeister, dass die Aufbereitung auch schwarz-weiß funktioniert.