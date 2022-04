Von Meike Paul

Nußloch. Bei strahlendem Sonnenschein und plätscherndem Brunnenwasser feierte Nußloch am Samstag gemeinsam Festauftakt. Nach zweijähriger Corona-Abstinenz konnte es endlich stattfinden: das 23. Brunnenfest. Dabei hatten sich alle Beteiligten die Entscheidung nicht leicht gemacht: "Im Februar saßen wir noch zusammen, haben hin und her überlegt", erinnerte Bürgermeister Joachim Förster. Dass man sich dazu entschloss, mutig zu sein, habe sich nun ausgezahlt. Der Rathauschef dankte allen Beteiligten und Besuchern: "Ich freue mich, endlich wieder so viele Menschen auf dem Lindenplatz begrüßen zu können."

Gleich zum Auftakt beim Auftritt des Kinder- und Jugendchores der Musikschule war der Lindenplatz gut gefüllt. Foto: Alex

Während es in der Nacht auf Samstag schneite, war vom frostigen Wetter bei der Eröffnung kaum noch etwas zu spüren. Nur der kalte Wind blies noch um die Nasen, machte sie verfroren rot. Ansonsten aber konnten die Besucher Sonnenbrille und Frühlingsjacke tragen. Die Freude über das Volksfest tat ihr Übriges und bescherte vielen rosige Wangen. Uwe Friedemann griff in die Tasten seines Keyboards und seine Schützlinge, die Akteure des Kinder- und Jugendchores der Nußlocher Musikschule, sangen.

Zum Rahmenprogramm des Brunnenfestes gehörte auch die Spendenübergabe des Sozialen Hilfsfonds Nußlocher Selbstständiger. Foto: Alex

Beispielsweise "Ich hab‘ die Nase voll von allem" konnten dabei nur die Corona-Maßnahmen gemeint gewesen sein. Dass sie vor rund einer Woche entfielen, sei auch nochmal "Glück gewesen", wie es Bürgermeister Förster nannte, "Wir waren da ,just in time.’" In der Tat trug beim Brunnenfest kaum jemand Maske oder hielt Abstand. Das wäre in der Menschentraube vor der Festbühne aber auch kaum möglich gewesen.

Mit Bier, Limonade oder Aperitif ausgestattet, lauschten die Gäste Moderator Hans Trautmann, dem Vorsitzenden des Verbunds Nußlocher Selbstständiger (VNS). Denn aufgrund der hiesigen Geschäftsleute, ihres Durchhaltevermögens und der guten Organisation, war das Brunnenfest überhaupt erst möglich. "Es hatten sich etwa 50 Teilnehmer mit Ständen und Aktionen angemeldet. Krankheitsbedingt sind davon vielleicht fünf ausgefallen", so der Redner. Mit vereinten Kräften war es den Partnern auch gelungen, wieder einmal eine stattliche Spendensumme zusammenzutragen.

Weil der VNS nicht karitativ wirkt, wurde 2012 der Soziale Hilfsfonds Nußlocher Selbstständiger gegründet. "Insgesamt sind über die vergangenen Jahre 54.700 Euro zusammengekommen", so Trautmann weiter. Trotz der Pandemie konnte man diesmal Spenden in Höhe von 4160 Euro sammeln. Der Verein hat auf 4500 Euro aufgestockt, "damit wir an unsere Empfänger, der Verein Lichtblick, die Nußlocher Mahlzeit und den Kinderhilfsfonds, jeweils 1500 Euro übergeben können", schloss der Redner.

Peter Steiger von der Nußlocher Mahlzeit dankte vielmals. Er erklärte, am 21. April mit einem Essen für Menschen mit kleinem Geldbeutel nach langer Corona-Zwangspause auch wieder in Präsenz starten zu wollen: "Jetzt wieder mit vollem Elan und Einsatz." Für den Verein Lichtblick nahm Elke Menrath den Scheck entgegen: "Wir danken, dass wir jedes Jahr vom VNS bedacht werden. Das Geld kommt gut an." Aktuell habe man etwa mit den ukrainischen Ankömmlingen viel zu tun. Der Verein unterstütze aber auch Kinder sozialschwacher Familien zum Schulanfang.

In der Weihnachtszeit wird dann eher der Kinderhilfsfonds aktiv. Für ihn nahm Bürgermeister Joachim Förster das Geld entgegen: "Eine gute und wichtige Sache, mit der in der Vergangenheit viel Gutes bezweckt werden konnte." Nach feierlichem Auftakt enterten dann die Turnkinder der SG Nußloch um Trainerin Anette Krauss die Bühne. Gemeinsam tanzten sie und animierten auch die Zuschauer zum Bewegen. Und so viel Action macht schließlich hungrig. Von Flammkuchen bis Lángos, über Kuchen und Crêpes war alles vorhanden. Frischgestärkt konnte man sich noch an den unzähligen Ständen über die Betriebe und das Handwerk der Gemeinde informieren.