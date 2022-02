Das in die Jahre gekommene Gebäude in der Massengasse 91 in Nußloch soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: Alex

Von Meike Paul und Christoph Moll

Nußloch/Neckargemünd. Jetzt sind es schon drei: Nach Neckargemünd und Eberbach steigt nun auch die Gemeinde Nußloch in das Projekt "Freiräume" ein. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde kürzlich unterzeichnet, wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag mitteilte. Beim offiziellen Projektstart vor zwei Wochen hatte Landrat Stefan Dallinger noch darauf hingewiesen, dass man mit weiteren Gemeinden im Gespräch sei, konnte aber zu dem Zeitpunkt noch keine genauere Auskunft geben. "Umso mehr freuen wir uns, dass Nußloch nun ebenfalls in der Strategie- und Beteiligungsphase der ,Freiräume’ mit dabei ist", so Dallinger.

Der Gemeinderat hatte zuvor eine Beteiligung an dem Projekt beschlossen. Hierfür wurden 21.000 Euro für die Erarbeitung eines Konzepts überplanmäßig zu Verfügung gestellt. Das Projekt besteht im Wesentlichen aus drei Modulen. So gibt es die Möglichkeiten, den Tourismus weiter auszubauen, Räume "nutzungsoffen" auszugestalten, also beispielsweise Nachbarschaftstreffen auszurichten, oder – wie im Falle Nußlochs – sogenannte "Co-Working-Spaces" einzurichten. Das sind gut ausgestattete Arbeitsplätze, die Pendlern, Freiberuflern und Start-up-Unternehmen sowie optional auch Handwerkern und Künstlern zur Verfügung stehen.

In Nußloch soll im Rahmen des Projekts in der Massengasse 91 ein Gesundheitszentrum entstehen. Erste Gespräche mit dem SRH-Berufsbildungswerk seien bereits gelaufen, hieß es. Das in die Jahre gekommene Gebäude auf dem großzügigen Grundstück soll abgerissen werden. Der Neubau soll ein weiteres Ortszentrum im Unterdorf werden und diesen Teil der Gemeinde beleben. In der ersten Phase wird eine externe Beratungsfirma mit der Erstellung eines Konzepts für die Massengasse beauftragt.

Landrat Stefan Dallinger (links) und Nußlochs Bürgermeister Joachim Förster bei der Unterzeichnung der „Freiräume“-Kooperationsvereinbarung. Fotos: Landratsamt

Besondere Befürwortung fand im Gemeinderat die bestehende "Exit-Möglichkeit" aus dem Projekt: Sollte das Konzept nicht passen oder eine andere Art der Nutzung gewünscht werden, so kann man nach der ersten Phase aus dem Projekt aussteigen. "Aus Sicht der Verwaltung kommt das Projekt jetzt zur richtigen Zeit, da man im Arbeitskreis Massengasse 91 genau an diesem Punkt angelangt ist und nun in die konkrete Planung einsteigen will", so Bürgermeister Joachim Förster. Zudem könnte man mit dem Projekt den Rhein-Neckar-Kreis als kompetenten und gut vernetzten Partner gewinnen. Die Beteiligung wurde mit Ausnahme einer Gegenstimme und einer Enthaltung – jeweils aus den Reihen der CDU – beschlossen.

"Wir sehen eine große Chance durch die Zusammenarbeit beim Projekt ,Freiräume’", so Förster nun bei der Vertragsunterzeichnung. "Die Entwicklung des Gebäudes stand bereits im Fokus und kann nun mit einem starken Partner und einem innovativen Netzwerk weiter vorangetrieben werden."

"Nußloch erweitert als Projektpartner noch einmal das Spektrum der Möglichkeiten", sagt Dallinger. "Die drei Gemeinden verfolgen jeweils ganz unterschiedliche Ansätze: vom Neubau in Nußloch über die Reaktivierung eines denkmalgeschützten Gebäudes in Neckargemünd bis hin zu einem dezentralen Ansatz zur Leerstandsbekämpfung in Eberbach ist jetzt alles dabei." Und mit dem Projekt könnten die jeweiligen Konzepte passgenau auf die einzelnen Bedarfe der Kommunen zugeschnitten werden. "Das hilft nicht nur diesen dreien, sondern allen in der Metropolregion Rhein-Neckar, schließlich sollen im Rahmen des Projekts Konzepte erprobt werden, die auch in anderen Gemeinden der Metropolregion zum Einsatz kommen können", so Dallinger.

Beim Projekt "Freiräume" sollen in den Orten Investitionen von rund vier Millionen Euro ermöglicht werden. Diese werden zu bis zu 65 Prozent vom Bund finanziert. Das Gesamtprojekt teilt sich auf in eine Strategiephase bis August 2022 und eine Umsetzungsphase von September 2022 bis August 2026. Langfristig sollen sich die Vorhaben wirtschaftlich selbst tragen. Bürger sollen in Workshops ihre Ideen einbringen können.